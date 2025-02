A hétvégén lezárják a Lánchidat és a Pesti alsó rakpart Eötvös tér és Jászai Mari tér közötti szakaszát filmforgatás miatt, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a lezárás péntek éjféltől hétfő hajnali 4 óráig tart.

Hogy melyik produkció miatt van szükség a forgalomkorlátozásra, azt nem közölték, jelenleg több világsztár is Magyarországon forgat. Emilia Clarke, akit legtöbben a Trónok harca sorozatból ismernek, a Ponies című történelmi thrillerben miatt érkezett hazánkba, Keanu Reeves pedig Ruben Östlund svéd rendező új, The Entertainment System is Down című filmje miatt tartózkodik Magyarországon.

Ami a lezárásokat illeti, a filmforgatás idején hétvégén a 16-os, 105-ös, 178-as, 210B és 216-os autóbuszok módosított útvonalon, az Erzsébet hídon keresztül közlekednek. Budáról Pest felé haladva nem érintik a Széchenyi István tér és a József Nádor tér megállókat.

A 916-os és 990-es éjszakai járatok szintén az Erzsébet hídon át közlekednek, és nem érintik a Deák Ferenc tér, Hild tér és Széchenyi István tér csomópontokat. Ideiglenesen a Várkert Bazár villamospótló megállójában, valamint a Döbrentei tér és a Ferenciek tere között az 5-ös busz megállóhelyein állnak meg, írja a Blikk.