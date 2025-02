Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"215063e7-295e-4e32-8c2c-3b7518da7df3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A projekt azért is kiemelten fontos, mert kiválthatnák vele a beszállítókat. ","shortLead":"A projekt azért is kiemelten fontos, mert kiválthatnák vele a beszállítókat. ","id":"20250213_Hyundai-is-elorukkol-a-sajat-szilardtest-akkumulatoraval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/215063e7-295e-4e32-8c2c-3b7518da7df3.jpg","index":0,"item":"fc3374d4-3990-4126-a2e3-61f05a81b268","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_Hyundai-is-elorukkol-a-sajat-szilardtest-akkumulatoraval","timestamp":"2025. február. 13. 08:22","title":"A Hyundai is előrukkol a saját szilárdtest-akkumulátorával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588bd97-0150-4e9f-ac76-f66b748c5358","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint az agy fejlődésének köszönhető, hogy a főemlősök ma már a legtöbbször egy utódnak adnak életet egyszerre. ","shortLead":"Amerikai kutatók szerint az agy fejlődésének köszönhető, hogy a főemlősök ma már a legtöbbször egy utódnak adnak...","id":"20250214_evolucio-emberi-agy-merete-ikerterhesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f588bd97-0150-4e9f-ac76-f66b748c5358.jpg","index":0,"item":"75895dee-9695-42e3-b1bb-d57edac42c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_evolucio-emberi-agy-merete-ikerterhesseg","timestamp":"2025. február. 14. 08:03","title":"Megdőlt egy tudományos elmélet: 60 millió éve az ikerterhesség volt a „normális”, aztán minden megváltozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A USAID segélyszervezet szétverése is jelzi, hogy Trump véget vet a Pax Americának és káoszba vezeti a világot – a globális hatalmi erőviszonyok alakulását elemzik a világlapok. „Egykori focistaként Orbán oda helyezkedik, ahová a labda jönni fog” – nagy figyelem irányult a magyar kormányfő és az AfD elnökének találkozójára. Szégyellheti magát az EU, hogy magukra hagyta a szerbiai kormányellenes tüntetőket – írja Slavoj Zizek szlovén filozófus. Témák és vélemények a külföldi lapokból.","shortLead":"A USAID segélyszervezet szétverése is jelzi, hogy Trump véget vet a Pax Americának és káoszba vezeti a világot –...","id":"20250213_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"81a41007-fe70-4609-bf4b-42e328dc21ba","keywords":null,"link":"/360/20250213_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 13. 10:30","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump és Putyin két tűz közé szorítja Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85495b95-2cba-4463-9d0f-a869b867f6b8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A 34 éves celeb már 2015 óta cégtulajdonos.","shortLead":"A 34 éves celeb már 2015 óta cégtulajdonos.","id":"20250214_hvg-kulcsar-edina-kereskedik-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85495b95-2cba-4463-9d0f-a869b867f6b8.jpg","index":0,"item":"680c420a-ce3f-4a27-8727-a3e143c1a8b2","keywords":null,"link":"/360/20250214_hvg-kulcsar-edina-kereskedik-cegvilag","timestamp":"2025. február. 14. 06:50","title":"Szépségkirálynőből üzletasszony: újabb vállalkozást indított Kulcsár Edina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317c3471-2765-48a4-be11-81298be6f32c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha péntek reggel, akkor miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban. ","shortLead":"Ha péntek reggel, akkor miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban. ","id":"20250214_Orban-Viktor-a-Kossuth-Radioban-EU-orosz-ukran-haboru-uj-kormanyzati-intezkedesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/317c3471-2765-48a4-be11-81298be6f32c.jpg","index":0,"item":"af683f1c-863e-45bf-a801-5f64b247f659","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Orban-Viktor-a-Kossuth-Radioban-EU-orosz-ukran-haboru-uj-kormanyzati-intezkedesek","timestamp":"2025. február. 14. 07:24","title":"Orbán Viktor a Kossuth rádióban: \"Halleluja, erre vártunk!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc345131-164e-4f71-8a3a-40f9a9cb2fc0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kenőpénzért bármit – ez lehetett a mottója egy rétsági műszaki vizsgaállomásnak. ","shortLead":"Kenőpénzért bármit – ez lehetett a mottója egy rétsági műszaki vizsgaállomásnak. ","id":"20250214_vizsgabiztos-kenopenz-Retsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc345131-164e-4f71-8a3a-40f9a9cb2fc0.jpg","index":0,"item":"e62e4075-7f76-4a2c-b446-ec0f8dee3fe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_vizsgabiztos-kenopenz-Retsag","timestamp":"2025. február. 14. 12:21","title":"Lyukas volt a karosszéria, menet közben kinyílt az ajtó, ha nem kötötték ki, a világítás pedig nem működött - mégis átment a műszakin a nógrádi autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abf6c04-926f-49bd-97ff-65aa8c3697df","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kétszázmillióért kínálják az egyedi darabokat. ","shortLead":"Kétszázmillióért kínálják az egyedi darabokat. ","id":"20250212_Restomodkent-ter-vissza-a-Maserati-kilencvenes-evekbeli-ritkasaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2abf6c04-926f-49bd-97ff-65aa8c3697df.jpg","index":0,"item":"7bdbb214-c64a-4617-afa8-4afe7fef3efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Restomodkent-ter-vissza-a-Maserati-kilencvenes-evekbeli-ritkasaga","timestamp":"2025. február. 12. 20:20","title":"Restomodként tért vissza a Maserati kilencvenes évekbeli ritkasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed52b99e-9bd4-4221-8cc7-8c33c6150a41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"4,1 millió forint értékű jutalmat értek azok a sebezhetőségek, melyeket két kiberbiztonsági kutató tárt fel.","shortLead":"4,1 millió forint értékű jutalmat értek azok a sebezhetőségek, melyeket két kiberbiztonsági kutató tárt fel.","id":"20250213_google-youtube-sebezhetosegek-e-mail-cim-felfedese-anonimitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed52b99e-9bd4-4221-8cc7-8c33c6150a41.jpg","index":0,"item":"b185c756-7d91-40fd-ba64-5bb62533c61a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_google-youtube-sebezhetosegek-e-mail-cim-felfedese-anonimitas","timestamp":"2025. február. 13. 12:03","title":"Együtt voltak igazán veszélyesek – súlyos hibákat találtak a YouTube-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]