[{"available":true,"c_guid":"7cfe89af-80b0-48b1-a81f-889f0198a32a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Az újságíróból, a közmédia, majd a HírTv műsorvezetőjéből a Fidesz sajtófőnökének szegődött Havasi Bertalan több mint 12 évig volt Orbán Viktor mellett, mígnem váratlanul távozott. Az indok – amit egyelőre csak találgatunk – legalább annyira érdekes lehet, mint Havasi jövője. Az sem túlzás, hogy Havasi szinte pótolhatatlan űrt hagy maga után: embert próbáló feladat Orbán árnyékának lenni.","shortLead":"Az újságíróból, a közmédia, majd a HírTv műsorvezetőjéből a Fidesz sajtófőnökének szegődött Havasi Bertalan több mint...","id":"20250214_havasi-bertalan-tavozas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfe89af-80b0-48b1-a81f-889f0198a32a.jpg","index":0,"item":"a4ebd5de-1022-41b9-b6b3-ea6e772f50ce","keywords":null,"link":"/360/20250214_havasi-bertalan-tavozas-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 14. 15:53","title":"Levonult Orbán árnyéka, a szó szerint megkerülhetetlen sajtóelhárító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141d1eac-1ce2-4094-bb38-7137ead1c5ef","c_author":"Dobszay János, Kelemen Zoltán","category":"360","description":"„Szolgálok, nem alakítom a politikát, nem gondolok ki stratégiát, csupán közvetítek” – mondta lapunknak a miniszterelnök most lemondott sajtófőnöke 13 évvel ezelőtt. A vele készült portréinterjú a HVG-ben 2012. szeptember 9-én jelent meg, ezt közöljük újra.","shortLead":"„Szolgálok, nem alakítom a politikát, nem gondolok ki stratégiát, csupán közvetítek” – mondta lapunknak...","id":"20250214_Havasi-Bertalan-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/141d1eac-1ce2-4094-bb38-7137ead1c5ef.jpg","index":0,"item":"0ed7b943-237f-4b30-8b94-043816a94d22","keywords":null,"link":"/360/20250214_Havasi-Bertalan-hvg-portre","timestamp":"2025. február. 14. 13:42","title":"„Műtárgy, ne dobd ki” – Havasi Bertalan a féltve őrzött kólásdobozról, amelyből Orbán Viktor ivott – HVG-portré 2012-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1832fa0-8536-4975-a803-7a9284306aad","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Az egészségügyben számtalan módon sérülhet a méltóság, egy-egy empátiát kifejező gesztus ugyanakkor csodát tesz. Hogyan lehetne humánusabbá tenni az ellátást? Miért nehéz az egészségügyben dolgozóknak túllátniuk azon, hogy a páciens nem elvégzendő feladatok halmaza, hanem ember? Hogyan lehet a demens betegeket is segíteni a méltóságuk megőrzésében? És mit várunk el a haldoklótól? Sipőcz Diána kulturális antropológussal és Zsák Éva tanatológussal, a Méltóságért Alapítvány munkatársaival ezekről beszélgettünk. ","shortLead":"Az egészségügyben számtalan módon sérülhet a méltóság, egy-egy empátiát kifejező gesztus ugyanakkor csodát tesz. Hogyan...","id":"20250215_meltosagterapia-eletvegi-gondozas-emberi-meltosag-egeszsegugy-hospice-Meltosagert-Alapitvany-Sipocz-Diana-Zsak-Eva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1832fa0-8536-4975-a803-7a9284306aad.jpg","index":0,"item":"93563bab-a1fe-4774-b7fe-788f87046abe","keywords":null,"link":"/360/20250215_meltosagterapia-eletvegi-gondozas-emberi-meltosag-egeszsegugy-hospice-Meltosagert-Alapitvany-Sipocz-Diana-Zsak-Eva","timestamp":"2025. február. 15. 19:30","title":"„Tudom, hogy nagyon fáj, de tartson még ki egy kicsit”– a kórházba belépve a méltóságukat is leteszik a küszöbön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51e6574-25c0-4660-bbd7-312b64aeb1cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Indoklást egyelőre nem adott a Miniszterelnökség. ","shortLead":"Indoklást egyelőre nem adott a Miniszterelnökség. ","id":"20250214_Lemondott-Havasi-Bertalan-a-Miniszterelnoki-Sajtoirodat-iranyito-helyettes-allamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a51e6574-25c0-4660-bbd7-312b64aeb1cd.jpg","index":0,"item":"eb091712-e15c-4c3d-88e2-54454ce1b1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Lemondott-Havasi-Bertalan-a-Miniszterelnoki-Sajtoirodat-iranyito-helyettes-allamtitkar","timestamp":"2025. február. 14. 12:50","title":"Távozik Havasi Bertalan, Orbán sajtósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819213d6-6979-4ebf-96ee-355b4603adb9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai adminisztráció több intézményénél jelentettek be leépítéseket a kormányzati hatékonyság és a költségek lefaragásának jegyében pénteken.","shortLead":"Az amerikai adminisztráció több intézményénél jelentettek be leépítéseket a kormányzati hatékonyság és a költségek...","id":"20250215_Elon-Musk-Trump-tisztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/819213d6-6979-4ebf-96ee-355b4603adb9.jpg","index":0,"item":"ddeb4cd4-f613-4eaa-85cc-fb2ff619213a","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Elon-Musk-Trump-tisztogatas","timestamp":"2025. február. 15. 08:36","title":"Alaposan belekezdett Elon Musk a tisztogatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba698cf5-edf5-4684-816f-7ba87f71e090","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök állítja azt is, hogy Oroszország háborúra készülhet jövőre a NATO ellen.","shortLead":"Az ukrán elnök állítja azt is, hogy Oroszország háborúra készülhet jövőre a NATO ellen.","id":"20250214_Zelenszkij-kijelentette-hogy-Ukrajna-soha-nem-fogja-orosznak-elismerni-a-megszallt-teruleteket-putyin-haboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba698cf5-edf5-4684-816f-7ba87f71e090.jpg","index":0,"item":"bb69822a-74bc-49c1-bff9-ca0825a493b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_Zelenszkij-kijelentette-hogy-Ukrajna-soha-nem-fogja-orosznak-elismerni-a-megszallt-teruleteket-putyin-haboru-trump","timestamp":"2025. február. 14. 19:15","title":"Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna soha nem fogja orosznak elismerni a megszállt területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A busztársaság pedig azonnali hatállyal elbocsátotta az ittas buszvezetőt.","shortLead":"A busztársaság pedig azonnali hatállyal elbocsátotta az ittas buszvezetőt.","id":"20250215_Reszeg-volt-a-Balaton-Busz-soforje-a-rendorseg-leszallitotta-az-utasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"df495fe2-52c3-4e2b-93cd-b0d9e01bb274","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Reszeg-volt-a-Balaton-Busz-soforje-a-rendorseg-leszallitotta-az-utasokat","timestamp":"2025. február. 15. 14:20","title":"Részeg volt a Balaton Busz sofőrje, a rendőrség leszállította az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. 