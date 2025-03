Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46e4453a-f1f5-48b4-882b-a96f5c1f8c63","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Bexsero-programot az MKKP képviselője szerint pénzügyi okok miatt szüntették be.","shortLead":"A Bexsero-programot az MKKP képviselője szerint pénzügyi okok miatt szüntették be.","id":"20250305_agyhartyagyulladas-elleni-vedooltas-program-eger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46e4453a-f1f5-48b4-882b-a96f5c1f8c63.jpg","index":0,"item":"c77d7a6b-0828-454e-9b72-e4d7d60f59d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_agyhartyagyulladas-elleni-vedooltas-program-eger","timestamp":"2025. március. 05. 11:30","title":"Megszüntette az egri városvezetés az agyhártyagyulladás elleni védőoltásprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0da6c8-17ea-4aad-9484-a85d1346b9e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az üzemet 13 alkalommal büntették meg, emellett többször is megtiltották a veszélyes tevékenység folytatását.","shortLead":"Az üzemet 13 alkalommal büntették meg, emellett többször is megtiltották a veszélyes tevékenység folytatását.","id":"20250304_mukodes-godi-samsung-gyar-fekete-por","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0da6c8-17ea-4aad-9484-a85d1346b9e2.jpg","index":0,"item":"05ee9fb1-271f-4f7f-b2fe-df87c7dbf8f3","keywords":null,"link":"/zhvg/20250304_mukodes-godi-samsung-gyar-fekete-por","timestamp":"2025. március. 04. 16:15","title":"Többször megtiltották a működést a gödi Samsung-gyár fekete port kibocsátó részlegeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","shortLead":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","id":"20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd.jpg","index":0,"item":"7d5c400d-b76a-4da3-b4ee-497903c4ee7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","timestamp":"2025. március. 04. 13:03","title":"Megszűnik a Skype: itt van minden, amit az átállásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4daa109-bc5f-4b70-a27c-3d944c918ac8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfői rosszullétek után nyugodtan telt az éjszaka. ","shortLead":"A hétfői rosszullétek után nyugodtan telt az éjszaka. ","id":"20250304_ferenc-papa-egeszsegi-allapot-tudogyulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4daa109-bc5f-4b70-a27c-3d944c918ac8.jpg","index":0,"item":"fc0a1886-c5b5-427b-a9b2-04aab37da5bc","keywords":null,"link":"/elet/20250304_ferenc-papa-egeszsegi-allapot-tudogyulladas","timestamp":"2025. március. 04. 09:35","title":"Ferenc pápa átaludta az éjszakát, de a helyzet továbbra is „összetett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","shortLead":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","id":"20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4.jpg","index":0,"item":"f62c7a54-f884-42aa-9b65-ff3801bd5b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","timestamp":"2025. március. 04. 14:25","title":"Lukasenka beszállna a ritkaföldfém-bizniszbe, és kiadta a parancsot: Ásnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jelentősen megnőtt az idei télen a földgázfogyasztás Magyarországon: a december és február közötti három hónapban félmilliárd köbméterrel több gázt égettünk el, mint egy évvel korábban – írja a G7.hu.","shortLead":"Jelentősen megnőtt az idei télen a földgázfogyasztás Magyarországon: a december és február közötti három hónapban...","id":"20250306_foldgaz-fogyasztas-emelkedes-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f.jpg","index":0,"item":"929fb97a-06da-468d-85d7-b211de025107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_foldgaz-fogyasztas-emelkedes-inflacio","timestamp":"2025. március. 06. 09:21","title":"Úgy égettük a gázt februárban, mint az előző két télen soha, és ez megemelheti az inflációt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony Galaxy S25-ről. Most már az is kiszivárgott, mikor mutathatják be a dél-koreai vállalat eddigi legvékonyabb prémiumtelefonját, a Galaxy S25 Edge-et.","shortLead":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony...","id":"20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"57b6c734-def3-4b55-adf5-9ae85a3a4324","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","timestamp":"2025. március. 04. 21:03","title":"Mikor jön a Samsung legvékonyabb csúcstelefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89b86c-518f-4104-88b4-d783e7c8cb72","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Vagy tényleg brutálisan túlárazott volt a Puskás Múzeum, vagy arról van szó, hogy a Magyar Hangnak látványosan nekifeszülő, a közérdekű adatigénylésre választ nem adó Schmidt Mária éppen most dob el egy gumicsontot, a kormány pedig lelkesen ráharap.","shortLead":"Vagy tényleg brutálisan túlárazott volt a Puskás Múzeum, vagy arról van szó, hogy a Magyar Hangnak látványosan...","id":"20250305_Kozerdeku-adatigenyles-Schmidt-Maria-Lanczi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a89b86c-518f-4104-88b4-d783e7c8cb72.jpg","index":0,"item":"ee29290b-3149-4709-b1e4-33cb86a21a70","keywords":null,"link":"/360/20250305_Kozerdeku-adatigenyles-Schmidt-Maria-Lanczi-Tamas","timestamp":"2025. március. 05. 17:35","title":"Schmidt Máriának vagy takargatnivalója van, vagy gumicsontot dobott Lánczi Tamásnak, aki visszahozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]