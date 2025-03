Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Samsung mobilja van? Épp most futhatott be rá egy fontos frissítés - Érdemes megnéznie a szoftverfrissítés menüpontot, több tucat biztonsági javítást telepíthet egy mozdulattal. 2025. március. 11. 16:03 Dráma Liverpoolban, tizenegyesekkel jutott tovább a PSG - A Barcelona, az Inter és a Bayern München kettős győzelemmel jutott tovább. 2025. március. 11. 23:43

Érintett az iPhone és a Mac is – súlyos, támadások során kihasznált hibát javított az Apple - Komoly sebezhetőséget javított az Apple a böngészője mögött álló webmotorban, a cégnek tudomása van arról, hogy ki is használták ezt. 2025. március. 12. 09:03

Visszahívtak egy Lays-chipset, mert nem az került bele, aminek kellett volna - Meglepetés érhette azokat, akik kinyitottak egy zacskó chillis-lime-os chipset. 2025. március. 11. 18:35

A saját pénzéből fizette ki a szomszédai tartozását Michael Sheen - Egymillió angol fontra rúgó adósságukat váltotta ki, hogy az uzsora ellen harcoljon. 2025. március. 11. 11:34 Előadás közben esett le a lépcsőről egy színész a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban - A Shakespeare Júliáját alakító Dura Veronikának az egyik bordája tört el. A félbeszakadt előadást később újrajátsszák. 2025. március. 12. 12:17 Akár engedik indulni az elnökségért a szélsőjobboldali Georgescut, akár nem, rossz idők jöhetnek Romániára - Versenyfutás zajlik az idővel a szélsőjobboldali Calin Georgescu jelöléséért és jelölése ellen is Romániában. Ha nyer, felgyorsulhat az EU destabilizációja, ha veszít, tovább radikalizálódhat a román társadalom. Első körben a Központi Választási Iroda eltiltotta az indulástól. 2025. március. 10. 13:30 Az is kiderült, mi a közös a zenében és a szexben – Megnyílt a Zene Háza új tárlata - Egy, a világ minden táján felvett dokumentumfilmet fordított át a Magyar Zene Háza izgalmas kiállítássá. A LISTEN című időszakos tárlaton látható és hallható művészek közül többen koncertet is fognak adni a Városligetben. 2025. március. 11. 17:22