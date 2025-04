Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vasárnap már tíz fok sem lesz, hétfő hajnalban pedig már mindenhol fagyra kell számítani.","shortLead":"Vasárnap már tíz fok sem lesz, hétfő hajnalban pedig már mindenhol fagyra kell számítani.","id":"20250402_hidegfront-jon-hetvege-fagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"c314fedd-4e51-42e9-8100-e0968bf3fe3d","keywords":null,"link":"/elet/20250402_hidegfront-jon-hetvege-fagy","timestamp":"2025. április. 02. 19:32","title":"Olyan erős hidegfront jön a hétvégén, hogy hózáporokra is számítani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424784c1-488d-4955-ae0c-43a6537811cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izraeli sajtó szerint a miniszterelnököt és feleségét katonai tiszteletadással fogadták.","shortLead":"Az izraeli sajtó szerint a miniszterelnököt és feleségét katonai tiszteletadással fogadták.","id":"20250403_benjamin-netanjahu-izraeli-miniszterelnok-budapest-hivatalos-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/424784c1-488d-4955-ae0c-43a6537811cb.jpg","index":0,"item":"56cc8478-bee5-495c-a514-10e69ecc2e07","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_benjamin-netanjahu-izraeli-miniszterelnok-budapest-hivatalos-latogatas","timestamp":"2025. április. 03. 06:37","title":"Megérkezett Budapestre Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49de913-ab8c-4165-87f1-25c7d2bd205a","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A pilóták „gyógyszerezését” a nácik kezdték el. Ők metamfetamint használtak, amit hatékonysága miatt más országok is átvettek, de rövid időn belül leváltották egy kevésbé addiktív és veszélyes drogra – igaz, ennek is megvannak a maga mellékhatásai.","shortLead":"A pilóták „gyógyszerezését” a nácik kezdték el. Ők metamfetamint használtak, amit hatékonysága miatt más országok is...","id":"20250402_modafinil-hatasa-ezt-szedik-a-vadaszpilotak-hogy-ebren-maradjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a49de913-ab8c-4165-87f1-25c7d2bd205a.jpg","index":0,"item":"4801a42b-6b4a-4586-9c3d-7b5827e04818","keywords":null,"link":"/elet/20250402_modafinil-hatasa-ezt-szedik-a-vadaszpilotak-hogy-ebren-maradjanak","timestamp":"2025. április. 02. 06:01","title":"Ezt szedik a vadászpilóták, hogy ébren maradjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy megtagadta a Klubrádió 92,9 MHz-es frekvencia használatára vonatkozó szerződésének megújítását, és kizárta a rádiót az említett frekvenciára vonatkozó pályázati eljárásból – tájékoztatta a Bíróság az EUrologust.","shortLead":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy megtagadta a Klubrádió 92,9...","id":"20250403_klubradio_europai-birosag_fotanacsnok_jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9.jpg","index":0,"item":"0a6bceff-1b1d-4485-9359-a415622dc2f8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250403_klubradio_europai-birosag_fotanacsnok_jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 10:15","title":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka: Jogsértően fosztották meg a Klubrádiót a frekvenciától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Willi Orbán gólpasszt adott, de simán nyert a Stuttgart.","shortLead":"Willi Orbán gólpasszt adott, de simán nyert a Stuttgart.","id":"20250403_vereseg-low-zsolt-leipzig-edzo-nemet-kupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31.jpg","index":0,"item":"4e8f56cc-f4cc-416e-a7fa-a1cc2cb6ea4c","keywords":null,"link":"/sport/20250403_vereseg-low-zsolt-leipzig-edzo-nemet-kupa","timestamp":"2025. április. 03. 05:29","title":"Vereséggel mutatkozott be Lőw Zsolt a Leipzig edzőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749a6df-1c8f-411f-b117-5f9662176e42","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"elet","description":"Egy NB I.-es focicsapatnak kerekítési hiba, a magyar női gyeplabda-válogatottnak viszont létkérdés az a 10 millió forint, amelyre az Eb-szerepléshez szüksége van a csapatnak. A gyeplabda itthon kevésbé ismert sportág, pedig évszázados hagyományai vannak, világszinten pedig az egyik legnézettebb. Magyarországon még csak megfelelő pálya sincs, a nemzeti csapat azonban így is felveszi a versenyt a régiós riválisokkal.","shortLead":"Egy NB I.-es focicsapatnak kerekítési hiba, a magyar női gyeplabda-válogatottnak viszont létkérdés az a 10 millió...","id":"20250401_gyeplabda-noi-valogatott-kozossegi-gyujtes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7749a6df-1c8f-411f-b117-5f9662176e42.jpg","index":0,"item":"3805ef07-9689-41d5-87e2-aabfb8049fb6","keywords":null,"link":"/elet/20250401_gyeplabda-noi-valogatott-kozossegi-gyujtes-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 18:00","title":"Sport állami milliárdok nélkül: közösségi gyűjtést indított az Eb-részvételért a női gyeplabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hazai pénzügyi szolgáltatások ára érdemben 280,2 százalékkal emelkedett 2001. és 2024. áprilisa között. Ez több mint négyszerese az euróövezetben mért 59,3 százalékos emelkedésnek. De még a kérdéses időszakban mért hazai inflációt is érdemben meghaladta. Mi húzódhat meg a jelentős drágulás mögött? Hogyan lehetne az árakat vagy legalább az áremelkedést mérsékelni?","shortLead":"A hazai pénzügyi szolgáltatások ára érdemben 280,2 százalékkal emelkedett 2001. és 2024. áprilisa között. Ez több mint...","id":"20250403_bankszamla-koltsegek-magyarorszag-eu-osszehasonlitas-bankmonitor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c.jpg","index":0,"item":"b2b3e13a-2d46-4913-9b1b-8e8b4e4acf16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_bankszamla-koltsegek-magyarorszag-eu-osszehasonlitas-bankmonitor-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 05:43","title":"Ötször gyorsabban emelkedtek a bankszámlaköltségek hazánkban, mint az euróövezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Megkerestük az elmúlt években az LMBT+ közösség mellett kiálló hazai multinacionális vállalatokat, hogy megtudjuk, hogyan értékelik a Pride betiltását, de a legtöbb helyről választ sem kaptunk.","shortLead":"Megkerestük az elmúlt években az LMBT+ közösség mellett kiálló hazai multinacionális vállalatokat, hogy megtudjuk...","id":"20250402_pride-multi-szikra-mozgalom-coca-cola-bosch-ikea-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b.jpg","index":0,"item":"22095765-b9dc-43bd-b24e-c40c4a083447","keywords":null,"link":"/kkv/20250402_pride-multi-szikra-mozgalom-coca-cola-bosch-ikea-microsoft","timestamp":"2025. április. 02. 06:13","title":"Tavaly még felvonultak a multik a Pride-on, idén már kevésbé fontos számukra az LMBT+ közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]