"A háromszoros Forma–1-es világbajnok az alapítványán keresztül igyekszik előmozdítani a demenciakutatást." "Már azt sem tudta, ki a férje – Sir Jackie Stewart a felesége demenciájáról beszélt" "Trump számára nem Amerika a fontos, saját maga az egyetlen viszonyítási pont, igazából nincs kapcsolata a való világgal. Ukrajna-politikáján is látszik, hogy Trump nagyobb valószínűséggel kapja meg az irodalmi Nobel-díjat, mint Nobel-békedíjat. Az Unió fordulóponthoz érkezett, és félő, hogy negatív spirálba kerül. Támadnak az autokraták – Kína és Oroszország új világrendet épít. "Trump párhuzamos univerzumban él – volt nemzetbiztonsági tanácsadója elmagyarázta, hányadán is állunk az elnökkel" "Donald Trump szerint az Európai Uniónak inkább amerikai energiát kellene importálnia, ha meg akar szabadulni a vámoktól." "Trump nem kér az EU vámmentes ajánlatából, neki más ötlete támadt" "2025 első három hónapjában közel ötvenen veszítették életüket lakástűzben. ","shortLead":"2025 első három hónapjában közel ötvenen veszítették életüket lakástűzben. "Idén már több mint kétezer lakásban keletkezett tűz, és csak négy otthonban volt füstérzékelő" "Európa-szerte javult a hangulat, de így is csak mérséklődött az árfolyamok esése az előző napi záróárfolyamokhoz képest." "Enyhül a pánik, de még mindig súlyos mínuszban az európai tőzsdék" "Ők nem elmaradó inflációs díjkorrekcióról írnak, hanem olyan kedvezményt nyújtanak, aminek értéke megegyezik a korrekció mértékével." "Utolsóként jelentette be a Yettel a saját árstopját, másként is csinálja mint a többiek" "Szűrőberendezéseket szereltek a rendszerbe, az iskolában megint „megfelelő minőségű" az ivóvíz." "Hat éve derült ki, hogy ólommal szennyezett a víz egy váci iskolában, mostanra sikerült megoldani a problémát" "Kecsegtető lehet bevásárolni a zuhanó részvényekből, de akár évekbe is telhet, mire megtérül a befektetésünk, ha egyáltalán. Ha megtakarításainkat mentenénk, egy-egy megbízható valuta vagy nemesfém, esetleg államkötvény jobb választás lehet. "Valuták, arany és államkötvények: hova menekítsük a pénzünket a zuhanó tőzsdékről?"