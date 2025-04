Nem tetszett Donald Trumpnak a 60 Minutes című műsor Ukrajnáról és Grönlandról szóló riportja, és ennek nemcsak hangot adott, hanem a Truth Social közösségi oldalon közzétett posztjában sürgette is, hogy a szövetségi kommunikációs hatóság (FCC) vezetője a legnagyobb büntetést szabja ki a CBS tévécsatornára, és vegyék el a sugárzási engedélyét.

Donald Trump nem először támadja a médiát, most azonban azt a független hatóságot akarja befolyásolni, amely a médiaüzletágat szabályozza.

Almost every week, 60 Minutes, which is being sued for Billions of Dollars for the fraud they committed in the 2024 Presidential Election with their Interview of Failed Presidential Candidate Kamala Harris, mentions the name “TRUMP” in a derogatory and defamatory way, but this… pic.twitter.com/z7ucpadUEa