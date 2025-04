Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már nincs munkaviszonyban a budapesti unitáriusokkal.","shortLead":"A férfi már nincs munkaviszonyban a budapesti unitáriusokkal.","id":"20250415_Tisza_Part_Unitarius_lelkesz_Magyar_Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a.jpg","index":0,"item":"0dcc2352-08d6-4883-b3a5-b36dc1809235","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Tisza_Part_Unitarius_lelkesz_Magyar_Peter","timestamp":"2025. április. 15. 08:25","title":"A Budapesti Unitárius Egyházközség elhatárolódott a megafonos segédlelkésztől, akit rendőrök vittek el a Tisza rendezvényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fa6266-161e-480c-90d2-288af665c4ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról írt, hogy kerülné az összeesküvés-elméleteket, de egy év alatt három tűzeset több mint gyanús.","shortLead":"A főpolgármester arról írt, hogy kerülné az összeesküvés-elméleteket, de egy év alatt három tűzeset több mint gyanús.","id":"20250414_karacsony-gergely-gyujtogatas-rakosrendezo-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fa6266-161e-480c-90d2-288af665c4ab.jpg","index":0,"item":"1aa99e46-f03d-4bab-a944-634b400dedef","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_karacsony-gergely-gyujtogatas-rakosrendezo-tuz","timestamp":"2025. április. 14. 11:00","title":"Karácsony Gergely: Gyújtogatásra gyanakodnak az illetékesek a rákosrendezői tűznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn kora reggel Kisújszállásra riasztották a tűzoltókat, miután egy Pillangó utcai ingatlanban korábban keletkezett tűz nyomait találták.","shortLead":"Hétfőn kora reggel Kisújszállásra riasztották a tűzoltókat, miután egy Pillangó utcai ingatlanban korábban keletkezett...","id":"20250414_Lakastuzben-vesztette-eletet-egy-idos-kisujszallasi-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3.jpg","index":0,"item":"a8ad1beb-623c-4236-a1cc-5c0705b27b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Lakastuzben-vesztette-eletet-egy-idos-kisujszallasi-ferfi","timestamp":"2025. április. 14. 08:57","title":"Lakástűzben vesztette életét egy idős kisújszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikérte a Magyar Falu programban elvégzett útfelújítások adatait az Átlátszó, ezek alapján a Lázár János kastélya felé (is) vezető négy számjegyű mellékút felújítása párját ritkítja mind árban, mint minőségben.","shortLead":"Kikérte a Magyar Falu programban elvégzett útfelújítások adatait az Átlátszó, ezek alapján a Lázár János kastélya felé...","id":"20250414_lazar-batida-kastely-ut-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"401d2cd2-322e-41b6-b840-574f24a2c18a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_lazar-batida-kastely-ut-felujitas","timestamp":"2025. április. 14. 10:43","title":"Átlátszó: Egy utat sem újítottak fel úgy, mint a Lázár János kastélyához vezető szakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cd9d0b-4ce3-4222-930a-6a7ff35c5581","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Révész Attila az első félidőben le is cserélte a focistát, aki szerinte lehúzta a többieket. ","shortLead":"Révész Attila az első félidőben le is cserélte a focistát, aki szerinte lehúzta a többieket. ","id":"20250414_kisvarda-revesz-attila-raul-stefan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13cd9d0b-4ce3-4222-930a-6a7ff35c5581.jpg","index":0,"item":"97c39295-e5e1-45b5-bb97-bdc9a7edbd6e","keywords":null,"link":"/sport/20250414_kisvarda-revesz-attila-raul-stefan","timestamp":"2025. április. 14. 11:52","title":"Nyertes meccs után kritizálta nagyapját gyászoló játékosát a Kisvárda vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd1abe-7e3b-4392-87c8-ef35830ff5d9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két olvasói dashcamfelvétel tanúskodik ismét arról, milyen jelenetek láthatók szinte mindennap az utakon.","shortLead":"Két olvasói dashcamfelvétel tanúskodik ismét arról, milyen jelenetek láthatók szinte mindennap az utakon.","id":"20250415_Tukorzuzas-es-eletveszelyes-elozesek-audis-randalirozott-az-51-es-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82fd1abe-7e3b-4392-87c8-ef35830ff5d9.jpg","index":0,"item":"f4cfb5c5-75cb-422c-98c1-df7203117c2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Tukorzuzas-es-eletveszelyes-elozesek-audis-randalirozott-az-51-es-uton","timestamp":"2025. április. 15. 07:19","title":"Tükörzúzás és életveszélyes előzések: őrült audis randalírozott az 51-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51cc17c2-9db6-44f4-a223-bcadf083bc1c","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A teremtési sorrendet ugyan nem írták bele az Alaptörvény 15. módosításába, de a Pride tiltásának kulcsát, a drog elleni harcot, a kettős állampolgárok kiutasíthatóságát és a készpénz védelmét gránitba vésték.","shortLead":"A teremtési sorrendet ugyan nem írták bele az Alaptörvény 15. módosításába, de a Pride tiltásának kulcsát, a drog...","id":"20250414_Megszavaztak-az-Alaptorveny-15-modositasat-Pride-drog-keszpenz-allampolgarok-kiutasitasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51cc17c2-9db6-44f4-a223-bcadf083bc1c.jpg","index":0,"item":"d00f0e84-6df8-4597-b4fb-46359e8d57f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Megszavaztak-az-Alaptorveny-15-modositasat-Pride-drog-keszpenz-allampolgarok-kiutasitasa-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 17:23","title":"Megszavazták a gyülekezési jogot korlátozó és a drogokat betiltó 15. Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hétvégén jött a hír, hogy több elektronikai eszköz mentesül az amerikai importvámok alól. Igaz, röviddel azután kiderült az is, hogy a mentesség csak átmeneti, de egyelőre optimisták a részvénypiacok.","shortLead":"Hétvégén jött a hír, hogy több elektronikai eszköz mentesül az amerikai importvámok alól. Igaz, röviddel azután...","id":"20250414_Trump-vamok-europai-tozsdek-BET-BUX-index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"19ffef03-95a6-48b7-870a-d142dfa652ee","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Trump-vamok-europai-tozsdek-BET-BUX-index","timestamp":"2025. április. 14. 11:03","title":"Trump újabb vámkavarására reagálva erősödéssel nyitottak az európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]