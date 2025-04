Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Lezárult a Nemzet Hangja (nép)szavazás, a Tisza Párt eddigi legnagyobb tömeget vonzó politikai akciója, és a legtöbb kérdésre 90 százalék feletti volt az igenek aránya. De nem is ez az eredmény számít igazán: a politikai értéket Magyar Péteréknek rövid távon a mozgósítás, hosszabb távon pedig az egymilliónál is több begyűjtött adat adja.","shortLead":"Lezárult a Nemzet Hangja (nép)szavazás, a Tisza Párt eddigi legnagyobb tömeget vonzó politikai akciója, és a legtöbb...","id":"20250414_Magyar-Peter-1-1-millio-adat-cimlista-Nemzet-hangja-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"6cfeb4d4-8c92-4d1b-8d44-dd7396724b7c","keywords":null,"link":"/360/20250414_Magyar-Peter-1-1-millio-adat-cimlista-Nemzet-hangja-Tisza-Part","timestamp":"2025. április. 14. 14:00","title":"Mihez kezdenek most Magyar Péterék 1,1 millió adattal, és miért kulcsfontosságú a Nemzet Hangja a Tiszának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6067b55-5825-4786-a68e-d8942138f2d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötödik alkalommal követelik „a technofasiszta törvények visszavonását”.","shortLead":"Ötödik alkalommal követelik „a technofasiszta törvények visszavonását”.","id":"20250415_hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-hidfoglalas-erzsebet-hid-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6067b55-5825-4786-a68e-d8942138f2d6.jpg","index":0,"item":"607d3ee9-5408-46ab-a92f-677d99ca9fec","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-hidfoglalas-erzsebet-hid-budai-var","timestamp":"2025. április. 15. 16:44","title":"Lezárták az Erzsébet híd egyik felét, kezdődik Hadházy újabb tüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a653b995-cfb2-4084-bd74-294f5e73812f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt szavazólapját kitöltők körében minimális többségben voltak az Ukrajna EU-tagságát támogatók. A Medián közvélemény-kutatása reprezentatív felmérése ezzel éppen ellenkezőleg, minimális elutasítottságot mért nemrég, de erre van magyarázat.","shortLead":"A Tisza Párt szavazólapját kitöltők körében minimális többségben voltak az Ukrajna EU-tagságát támogatók. A Medián...","id":"20250413_Osszevetettuk-hogy-Ukrajna-EU-tagsagarol-mit-hozott-ki-a-Tisza-szavazasa-es-mit-mert-a-Median-kutatasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a653b995-cfb2-4084-bd74-294f5e73812f.jpg","index":0,"item":"78cadcf7-120b-4059-b799-063deb9ad569","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Osszevetettuk-hogy-Ukrajna-EU-tagsagarol-mit-hozott-ki-a-Tisza-szavazasa-es-mit-mert-a-Median-kutatasa-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:25","title":"Összevetettük, hogy Ukrajna EU-tagságáról mit hozott ki a Tisza szavazása és mit mért a Medián kutatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és felesége még februárban hunyt el, haláluk ügyében rendőrségi nyomozás is folyt.","shortLead":"A színész és felesége még februárban hunyt el, haláluk ügyében rendőrségi nyomozás is folyt.","id":"20250415_Doglott-ragcsalokat-es-feszkeket-talaltak-Gene-Hackman-birtokan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"1a92ce7d-d7db-4cd1-baa0-46e60cc36ee4","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Doglott-ragcsalokat-es-feszkeket-talaltak-Gene-Hackman-birtokan","timestamp":"2025. április. 15. 11:24","title":"A hantavírus nyomait kutatva döglött rágcsálókat találtak Gene Hackman birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e678b46-f981-4c97-b1e4-5b44d3bf7e79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A latin-amerikai irodalom kiemelkedő alakja 89 éves volt. ","shortLead":"A latin-amerikai irodalom kiemelkedő alakja 89 éves volt. ","id":"20250414_Meghalt-Mario-Vargas-Llosa-Nobel-dijas-perui-iro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e678b46-f981-4c97-b1e4-5b44d3bf7e79.jpg","index":0,"item":"00bb110f-db8c-4c49-bcc1-d93523540637","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_Meghalt-Mario-Vargas-Llosa-Nobel-dijas-perui-iro","timestamp":"2025. április. 14. 07:28","title":"Meghalt Mario Vargas Llosa Nobel-díjas, perui születésű író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccbf98f-c59f-4787-bb24-7f7812343502","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem számít rá, hogy el is ítélik.","shortLead":"Nem számít rá, hogy el is ítélik.","id":"20250415_Hadhazy-szerint-a-mentelmi-joga-felfuggesztese-szimpla-kicseszes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ccbf98f-c59f-4787-bb24-7f7812343502.jpg","index":0,"item":"030dea3f-1898-4188-bac7-97c614ed6101","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Hadhazy-szerint-a-mentelmi-joga-felfuggesztese-szimpla-kicseszes","timestamp":"2025. április. 15. 07:50","title":"Hadházy szerint a mentelmi jogának felfüggesztése „szimpla kicseszés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f601ba3-b0b7-46bd-8e8a-1a5d22de1c81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A több mint ötven halálos áldozattal járó baleset hat sérültjét ápolták Magyarországon.","shortLead":"A több mint ötven halálos áldozattal járó baleset hat sérültjét ápolták Magyarországon.","id":"20250415_Hazatert-az-utolso-macedon-serult-a-Honvedkorhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f601ba3-b0b7-46bd-8e8a-1a5d22de1c81.jpg","index":0,"item":"4ca0422c-8657-4009-b1c0-a5e68686027d","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Hazatert-az-utolso-macedon-serult-a-Honvedkorhazbol","timestamp":"2025. április. 15. 16:03","title":"Hazatért a macedón diszkótűz utolsó sérültje is a Honvédkórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","shortLead":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","id":"20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e.jpg","index":0,"item":"0edc8c7a-313d-4eda-9736-5b7e1b44d8a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","timestamp":"2025. április. 14. 10:46","title":"Nem engedtek be Hongkongba egy brit képviselőt, aki újszülött unokáját akarta meglátogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]