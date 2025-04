Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"713d0ec6-4e3c-4b11-8345-02d84f5f5a04","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Alekszandar Vucsics szerb államfő új miniszterelnök kinevezésével próbálja kifogni a szelet a diáktüntetők vitorlájából, míg a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, Milorad Dodik Moszkvába menekülhet az őt letöltendő börtönbüntetéssel sújtó szarajevói bírósági ítélet elől.","shortLead":"Alekszandar Vucsics szerb államfő új miniszterelnök kinevezésével próbálja kifogni a szelet a diáktüntetők...","id":"20250411_forrongo-szerb-vilag-tuntetok-es-menekulok-ugyeskedo-allamfok-balkani-trukkok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713d0ec6-4e3c-4b11-8345-02d84f5f5a04.jpg","index":0,"item":"af10b24e-6e5c-4dc3-ab46-baf0741ddb00","keywords":null,"link":"/360/20250411_forrongo-szerb-vilag-tuntetok-es-menekulok-ugyeskedo-allamfok-balkani-trukkok","timestamp":"2025. április. 11. 15:30","title":"Trükkök százaival igyekszik túlélni Orbán szerb szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea10479-57e0-4583-b52f-8b63d815ae09","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) keretében már második éve vállalnak fontos szerepet a gyártók abban, hogy termékeik megfelelő módon hasznosuljanak újra, ezzel óvva környezetünket és erősítve a gazdaságot. A már működő rendszer azonban most szigorodik: áprilistól bírságot kaphat az, aki nem, vagy nem valós adatot szolgáltat a hatóság részére. Cikkünkben azt nézzük meg, mi a bírság célja, és hogy kinek, miért és mennyit kell fizetnie.","shortLead":"A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) keretében már második éve vállalnak fontos szerepet a gyártók abban...","id":"20250305_Aprilistol-birsag-EPR-adatszolgaltatas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea10479-57e0-4583-b52f-8b63d815ae09.jpg","index":0,"item":"1178b7a3-1d8a-4cd3-83c7-c1832ab46147","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250305_Aprilistol-birsag-EPR-adatszolgaltatas-MOHU","timestamp":"2025. április. 13. 11:30","title":"Áprilistól bírság jár a gyártóknak az elmaradt vagy hibás EPR-adatszolgáltatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ec62a5-c9b5-4f44-82ce-d5df5a51b4b7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A bal sarokban a jó öreg XC90 felfrissített plugin hibrid csúcsmodellje, a jobb sarokban pedig a teljesen új fejlesztésű tisztán elektromos EX90 legerősebb változata. Két hasonló dizájnú, mégis teljesen eltérő karakterű 7 üléses Volvot fogtunk vallatóra.","shortLead":"A bal sarokban a jó öreg XC90 felfrissített plugin hibrid csúcsmodellje, a jobb sarokban pedig a teljesen új...","id":"20250412_gigantikus-uj-volvok-egymas-ellen-hibrid-XC90-villanyos-EX90-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ec62a5-c9b5-4f44-82ce-d5df5a51b4b7.jpg","index":0,"item":"c204f831-25b9-4dcb-a445-2e4e4858f235","keywords":null,"link":"/cegauto/20250412_gigantikus-uj-volvok-egymas-ellen-hibrid-XC90-villanyos-EX90-teszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 12. 07:59","title":"Gigantikus új Volvók egymás ellen: teszten a hibrid XC90 és a villanyos EX90","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e90c0d-906a-446a-abf7-975b86872eca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250413_erste-mobilbank-kinai-adatatviteli-szabvany-android-hibajavitas-krausz-ferenc-orosz-akademia-spacex-rontgen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e90c0d-906a-446a-abf7-975b86872eca.jpg","index":0,"item":"e284cf3f-d86b-4265-82a3-b41704d13516","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_erste-mobilbank-kinai-adatatviteli-szabvany-android-hibajavitas-krausz-ferenc-orosz-akademia-spacex-rontgen","timestamp":"2025. április. 13. 12:02","title":"Ez történt: Bejelentették az Erste-ügyfeleknek, melyik telefonokról tűnik el végleg a bank alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed0bf0-9c12-4408-aef3-5433e4bae7df","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Balatonföldváron különös alkudozás vette kezdetét a tavalyi önkormányzati választások után. A főszereplők a fideszes polgármester, Holovits Huba, illetve Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület volt elnöke. Ceglédi Zoltán feltárta a fordulatot történetet, és tódulni kezdtek a balatoni emlékek, kiderült például, hogyan lehet egy gumicsónakkal fityiszt mutatni a hatalomnak és miért baj, ha a hajón nincs fék vagy ha ügyvéddel veszel részt egy szexkalandban.","shortLead":"Balatonföldváron különös alkudozás vette kezdetét a tavalyi önkormányzati választások után. A főszereplők a fideszes...","id":"20250412_duma-aktual-balatonfoldvar-onkormanyzat-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39ed0bf0-9c12-4408-aef3-5433e4bae7df.jpg","index":0,"item":"a722ce51-52eb-4c0d-a134-b498916482e7","keywords":null,"link":"/360/20250412_duma-aktual-balatonfoldvar-onkormanyzat-video","timestamp":"2025. április. 12. 17:30","title":"Duma Aktuál: Balatonföldvártól Borkai Zsolt jachtozásáig vezettek a szálak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Magyar Péter is olyan volt, aki a saját, teljesítmény nélküli előrejutása érdekében tetszelgett a Fidesz vezetői körében.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Magyar Péter is olyan volt, aki a saját, teljesítmény nélküli...","id":"20250412_Deutsch-Tamas-A-vilagon-mindenhol-megprobal-raakaszkodni-a-hatalmon-levokre-egy-slepp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc.jpg","index":0,"item":"51ec25c6-e968-4054-bec9-1c4548ec0784","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Deutsch-Tamas-A-vilagon-mindenhol-megprobal-raakaszkodni-a-hatalmon-levokre-egy-slepp","timestamp":"2025. április. 12. 08:43","title":"Deutsch Tamás: A világon mindenhol megpróbál ráakaszkodni a hatalmon lévőkre egy slepp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A brit kormány pénteken bejelentette, hogy a kontinensen terjedő ragadós száj- és körömfájás miatt az összes uniós országra kiterjesztette a hús- és tejtermékek személyes behozatalának tilalmát.","shortLead":"A brit kormány pénteken bejelentette, hogy a kontinensen terjedő ragadós száj- és körömfájás miatt az összes uniós...","id":"20250412_Teljesen-betiltottak-a-britek-az-unios-hust-meg-a-szendvicset-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"b6890ad9-b996-408d-a906-33e6830d8e66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_Teljesen-betiltottak-a-britek-az-unios-hust-meg-a-szendvicset-is","timestamp":"2025. április. 12. 08:40","title":"A száj- és körömfájás miatt már egy szendvicset sem lehet a britekhez bevinni az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hiába ítélték börtönre a boszniai szerbek vezetőjét, nincs, aki végrehajtsa az döntést.","shortLead":"Hiába ítélték börtönre a boszniai szerbek vezetőjét, nincs, aki végrehajtsa az döntést.","id":"20250411_Deutsche-Welle-dodik-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"d05bf865-eca8-4cb0-b315-4646712d0773","keywords":null,"link":"/360/20250411_Deutsche-Welle-dodik-lapszemle","timestamp":"2025. április. 11. 15:45","title":"Deutsche Welle: Dodiknak jól jön, hogy az EU megosztott a letartóztatása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]