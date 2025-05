Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c508fe25-a648-46e0-a5b2-d3ed1b92e2b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korszakos változás zajlik a világ legmagasabb és egyben leghalálosabb hegyén, a több mint 8800 méter magas Mount Everesten. Az elszánt hegymászókat segítő serpák új társakat kapnak, drónokat, amelyek felszerelést szállíthatnak, a hó és a jég fogságába kerülteket kereshetik, életeket menthetnek.","shortLead":"Korszakos változás zajlik a világ legmagasabb és egyben leghalálosabb hegyén, a több mint 8800 méter magas Mount...","id":"20250502_dronok-serpak-mount-everest-hegymaszas-tuleles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c508fe25-a648-46e0-a5b2-d3ed1b92e2b8.jpg","index":0,"item":"a1a86d65-34bc-4741-800f-e1a804fc16ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_dronok-serpak-mount-everest-hegymaszas-tuleles","timestamp":"2025. május. 02. 20:03","title":"Túlélni a Mount Everestet: a túlélés matematikája bizonyítja, miért jó, ha drónok segítik a serpákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8547d55f-e4f3-4e39-97b3-e734be7fecb8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Harry herceg elbukta a pert, nem jár neki a VIP-testőrség","shortLead":"Harry herceg elbukta a pert, nem jár neki a VIP-testőrség","id":"20250502_Harry-Herceg-birosag-itelet-VIP-testorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8547d55f-e4f3-4e39-97b3-e734be7fecb8.jpg","index":0,"item":"512db1a1-50d8-4fa3-bf57-a3cdfc14117e","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Harry-Herceg-birosag-itelet-VIP-testorseg","timestamp":"2025. május. 02. 20:37","title":"\"Ez volt Harry utolsó dobása\" – megszületett az ítélet, ami vérig sértette a herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab0227b-1024-4f13-a62f-bb0715b34e4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miután az ember biológiai órája természetes megvilágítás mellett fejlődött ki, japán kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy miként járulnak hozzá az ilyen fényviszonyok az ébredés kellemesebbé tételéhez.","shortLead":"Miután az ember biológiai órája természetes megvilágítás mellett fejlődött ki, japán kutatók arra voltak kíváncsiak...","id":"20250503_hvg-ebreszto-fenyviszonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dab0227b-1024-4f13-a62f-bb0715b34e4c.jpg","index":0,"item":"6f6c9510-99f0-4437-ad5b-e09acbed8f8d","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-ebreszto-fenyviszonyok","timestamp":"2025. május. 03. 08:45","title":"Hogyan segítik vagy rontják a fényviszonyok az ébredést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatoknak a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján kell pénzt befizetniük. De nem mindenkinek, csak 854 településnek és nem is ugyanannyit: a főváros fizetnivalója a legtöbb, 3,7 milliárd, Tarnabodé csak 55 ezer forint.","shortLead":"Az önkormányzatoknak a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján kell pénzt befizetniük. De nem mindenkinek, csak 854...","id":"20250502_Kiszamolta-a-kormany-mennyi-penzt-szed-be-az-onkormanyzatoktol-ime-a-majusi-csekkek-Budapesttol-Enyingen-at-Makoig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6.jpg","index":0,"item":"b9f6deb9-6d7c-44c5-96e4-9df878499b90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_Kiszamolta-a-kormany-mennyi-penzt-szed-be-az-onkormanyzatoktol-ime-a-majusi-csekkek-Budapesttol-Enyingen-at-Makoig","timestamp":"2025. május. 02. 16:00","title":"Kiszámolta a kormány, mennyi pénzt szed be az önkormányzatoktól – íme a májusi csekkek Budapesttől Enyingen át Makóig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 03. 11:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a2171a36-439e-4c87-8ee3-93c0a0f66583","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tengerek, óceánok félelmetes és olykor veszélyes halait, a cápákat sokáig néma élőlényeknek tartották. Új-Zélandi kutatóknak viszont most sikerült olyan hangfelvételeket készíteniük, amelyekből kiderült, ezek az állatok, pontosabban az egyik fajuk is ad ki hangokat. Igaz, e hangokkal kapcsolatban egyelőre még sok a kérdőjel.","shortLead":"A tengerek, óceánok félelmetes és olykor veszélyes halait, a cápákat sokáig néma élőlényeknek tartották. Új-Zélandi...","id":"20250502_ausztral-furocapa-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2171a36-439e-4c87-8ee3-93c0a0f66583.jpg","index":0,"item":"1f29a3e9-ded0-41b4-8bfc-6c18bfa079ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_ausztral-furocapa-hangja","timestamp":"2025. május. 02. 10:03","title":"Először sikerült rögzíteni a cápák hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb11d37-96fa-4ed1-b293-3cae8a945dac","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Verstappent megbüntették, mert a boxutcában nekiütközött Antonellinek. ","shortLead":"Verstappent megbüntették, mert a boxutcában nekiütközött Antonellinek. ","id":"20250503_miami-nagydij-sprintverseny-f1-lando-norris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb11d37-96fa-4ed1-b293-3cae8a945dac.jpg","index":0,"item":"48949c09-9012-4a63-8e84-d630c419c132","keywords":null,"link":"/sport/20250503_miami-nagydij-sprintverseny-f1-lando-norris","timestamp":"2025. május. 03. 19:50","title":"Norris nyerte a kaotikus sprintfutamot Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c047a3-e986-4200-aafe-035768e01af1","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"David Hockney napjaink egyik legnépszerűbb képzőművésze; művei, melyek jelenleg a Louis Vuitton Alapítvány múzeumának nagyszabású párizsi kiállításán láthatók, kivételes szakmai tudása mellett az élet és a festészet határtalan szeretetét is tükrözik.","shortLead":"David Hockney napjaink egyik legnépszerűbb képzőművésze; művei, melyek jelenleg a Louis Vuitton Alapítvány múzeumának...","id":"20250503_hvg-david_hockneykiallitas_egy_muvesz_portreja_camera_lucida_es_ipad_a_nagy_csobbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c047a3-e986-4200-aafe-035768e01af1.jpg","index":0,"item":"a3c05fb5-5cf2-4e14-8011-4a53ea1b55b4","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-david_hockneykiallitas_egy_muvesz_portreja_camera_lucida_es_ipad_a_nagy_csobbanas","timestamp":"2025. május. 03. 10:30","title":"Akinek a képein átsugárzik a jókedv: David Hockney kiállításán jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]