[{"available":true,"c_guid":"ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A zenész-aktivista akciójáért újabb 150 ezer forintos pénzbírságot kapott, pedig mint mondta, ezúttal trombitálni sem akart.","shortLead":"A zenész-aktivista akciójáért újabb 150 ezer forintos pénzbírságot kapott, pedig mint mondta, ezúttal trombitálni sem...","id":"20250521_szabo-balint-trombita-turk-allamok-szovetsege-csucstalalkozo-erdogan-gresham-palota-rendorseg-penzbirsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8.jpg","index":0,"item":"228d6261-6c24-49b8-b847-4304574b5102","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_szabo-balint-trombita-turk-allamok-szovetsege-csucstalalkozo-erdogan-gresham-palota-rendorseg-penzbirsag","timestamp":"2025. május. 21. 14:46","title":"Szabó Bálint újra akcióba lendült: kétszer is megpróbált bejutni Erdogan budapesti szálláshelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy miért nem helytállóak a villanyhajtású járművekkel kapcsolatos fenntartások – már ebben a szegmensben sem. ","shortLead":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata...","id":"20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed.jpg","index":0,"item":"8762f0c3-3db7-483b-8c51-1573a3dff78b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","timestamp":"2025. május. 21. 19:30","title":"Elektrifikáció a flottában? Mutatjuk a számokat és az érveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2668671e-c814-4ecf-b404-a5b58c76e822","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök elmondta: készek egy ideiglenes tűzszünetre a túszok hazaengedésének fejében.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök elmondta: készek egy ideiglenes tűzszünetre a túszok hazaengedésének fejében.","id":"20250521_Izrael-szerint-husz-elo-es-harmincnyolc-halott-tusz-van-a-Gazai-ovezetben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2668671e-c814-4ecf-b404-a5b58c76e822.jpg","index":0,"item":"27f17a5b-8534-4729-b9ee-44d947f576aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Izrael-szerint-husz-elo-es-harmincnyolc-halott-tusz-van-a-Gazai-ovezetben","timestamp":"2025. május. 21. 21:58","title":"Netanjahu szerint húsz élő és harmincnyolc halott túsz van a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16ee99d-5a9a-4058-969c-9f6598d302e1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az újságíró Orbán Viktor pánikreakcióitól tart. Szerinte kizárólag a magyaroktól függ, hogy hagyják-e Orbánnak, hogy rendszerét még tovább durvítsa. ","shortLead":"Az újságíró Orbán Viktor pánikreakcióitól tart. Szerinte kizárólag a magyaroktól függ, hogy hagyják-e Orbánnak...","id":"20250521_paul-lendvai-magyar-peter-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d16ee99d-5a9a-4058-969c-9f6598d302e1.jpg","index":0,"item":"0def013f-f270-4642-819b-46484a46db91","keywords":null,"link":"/360/20250521_paul-lendvai-magyar-peter-orban-viktor","timestamp":"2025. május. 21. 07:30","title":"Paul Lendvai: Magyar Péter nyerhet, de Magyarország veszélyben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi szándékait.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi...","id":"20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e.jpg","index":0,"item":"26fd2d8e-9f95-4606-aeb7-def8004894a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","timestamp":"2025. május. 21. 08:10","title":"Washington azt várja, hogy Moszkva gyorsan ismerteti feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd4cfa6-5ce8-4222-8f20-339849ee9281","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Tizenöt éve kormányoznak kétharmaddal, nincs törvény, amit ne alakíthatnának vagy hághatnának át kedvükre, még az ország alkotmánya sem jelent számukra semmiféle visszatartó erőt, mégis azt állítják: folyamatosan támadás alatt állnak és védekezniük kell. Legújabban a Harcosok Klubjával: muszáj harcnak nevezni, mert az igazság kiábrándító lenne.","shortLead":"Tizenöt éve kormányoznak kétharmaddal, nincs törvény, amit ne alakíthatnának vagy hághatnának át kedvükre, még...","id":"20250521_Kovacs-Balint-Harcosok-Klubja-Orwell-1984-Vidnyanszky-Attila-Toth-Gabi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd4cfa6-5ce8-4222-8f20-339849ee9281.jpg","index":0,"item":"52694cb8-8183-49b2-a3bc-631e986645b4","keywords":null,"link":"/360/20250521_Kovacs-Balint-Harcosok-Klubja-Orwell-1984-Vidnyanszky-Attila-Toth-Gabi","timestamp":"2025. május. 21. 15:00","title":"Kovács Bálint: Csapataink a Harcosok Klubjában állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve bíbelődni ezzel, rábízhatja a böngészőre a dolgot.","shortLead":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve...","id":"20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99.jpg","index":0,"item":"e8e1cb68-e7f3-4e09-bd80-b8d073f37006","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","timestamp":"2025. május. 21. 13:03","title":"Ha megjelenik ez az üzenet a Chrome-ban, nagy a baj – de egyetlen kattintással megoldhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43893494-0888-4ed9-bfaa-8d3ad49c5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nappal korábban betörők egy másik hasonló üzletbe próbáltak bejutni, akkor lövöldözés is történt. ","shortLead":"Néhány nappal korábban betörők egy másik hasonló üzletbe próbáltak bejutni, akkor lövöldözés is történt. ","id":"20250520_woody-harrelson-bill-maher-betores-fubolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43893494-0888-4ed9-bfaa-8d3ad49c5a5b.jpg","index":0,"item":"88a78717-19b6-426f-bced-08df4b002838","keywords":null,"link":"/elet/20250520_woody-harrelson-bill-maher-betores-fubolt","timestamp":"2025. május. 20. 17:15","title":"Kifosztották Woody Harrelson és Bill Maher hollywoodi fűboltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]