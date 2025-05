Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb4a62a8-7608-406f-ac00-f6f22c6419db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csomag központi eleme az orosz kőolajexport jelentős részét bonyolító féllegális árnyékflotta működésének ellehetetlenítése.","shortLead":"A csomag központi eleme az orosz kőolajexport jelentős részét bonyolító féllegális árnyékflotta működésének...","id":"20250520_Hivatalos-Magyarorszag-a-17-haborus-szankcios-csomagot-is-megszavazta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4a62a8-7608-406f-ac00-f6f22c6419db.jpg","index":0,"item":"359e4b2f-bb07-4888-b580-df41976b03a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Hivatalos-Magyarorszag-a-17-haborus-szankcios-csomagot-is-megszavazta","timestamp":"2025. május. 20. 14:07","title":"Hivatalos: Magyarország a 17. „háborús” szankciós csomagot is megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623f3e5a-b65c-44b5-9fbf-b57e007a2adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schiffer titkolja, hogy miről beszélgettek.","shortLead":"Schiffer titkolja, hogy miről beszélgettek.","id":"20250521_Novak-Katalint-Schiffer-Andrassal-egyutt-fotoztak-le-kedd-este-a-Kossuth-teren-egy-kavezo-teraszan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/623f3e5a-b65c-44b5-9fbf-b57e007a2adc.jpg","index":0,"item":"4cff3a32-20a2-42d9-a264-baca4cb192b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Novak-Katalint-Schiffer-Andrassal-egyutt-fotoztak-le-kedd-este-a-Kossuth-teren-egy-kavezo-teraszan","timestamp":"2025. május. 21. 08:16","title":"Novák Katalint Schiffer Andrással együtt fotózták le kedd este egy Kossuth téri kávézó teraszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2933b0e5-b9a6-4171-8b91-2e0455bad11c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki kipróbálhatja, hogy milyen lesz odakerülni, ha van merszük nem csak az állam adócsecsein lógni.","shortLead":"Mindenki kipróbálhatja, hogy milyen lesz odakerülni, ha van merszük nem csak az állam adócsecsein lógni.","id":"20250520_Kutyapart-Kossuth-ter-borton-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2933b0e5-b9a6-4171-8b91-2e0455bad11c.jpg","index":0,"item":"b5c73d4e-d161-4e5f-a68e-2b5840c2f23c","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kutyapart-Kossuth-ter-borton-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 20. 11:31","title":"Börtönt épít a Kutyapárt a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerinte sajtóhisztéria fűti az amerikai emberek félelmeit apja kereskedelempolitikája miatt.","shortLead":"Szerinte sajtóhisztéria fűti az amerikai emberek félelmeit apja kereskedelempolitikája miatt.","id":"20250521_donald-trump-jr-elnokjeloltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2.jpg","index":0,"item":"5fabf6c0-f045-4b9c-914d-4cfedb3dccb3","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_donald-trump-jr-elnokjeloltseg","timestamp":"2025. május. 21. 13:50","title":"Az ifjabb Donald Trump is az elnökség gondolatával kacérkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szerint a szervezet politikai testületté vált.","shortLead":"A kormány szerint a szervezet politikai testületté vált.","id":"20250520_Megszavazta-a-parlament-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60.jpg","index":0,"item":"3dcbcfa0-2ebe-4ee1-acd1-813328705faa","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Megszavazta-a-parlament-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagbol","timestamp":"2025. május. 20. 08:49","title":"Megszavazta a parlament, Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03164b69-b6ea-42ba-b528-46386f7081c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarták egyedül hagyni a tervezetet eredetileg benyújtó Halász Jánost.","shortLead":"Nem akarták egyedül hagyni a tervezetet eredetileg benyújtó Halász Jánost.","id":"20250520_orban-rogan-fidesz-frakcio-atlathatosagi-torveny-alairas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03164b69-b6ea-42ba-b528-46386f7081c0.jpg","index":0,"item":"036f1667-f9a0-4a80-9a6b-0a6bfb73664b","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_orban-rogan-fidesz-frakcio-atlathatosagi-torveny-alairas","timestamp":"2025. május. 20. 15:41","title":"Beleálltak: Orbán, Rogán és 108 másik képviselő is a nevére vette az „átláthatósági” törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab18d3cc-2eac-45d7-8556-067bf812a04e","c_author":"Bordás Gábor","category":"elet","description":"Mióta Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, sokan felidézik az eredeti művet, amelynek földalatti mozgalmáról a miniszterelnök elnevezte saját digitális szabadságharcosait. Chuck Palahniuk regényének vagy David Fincher filmjének ismeretében vannak, akik szerint nem igazán szerencsés, míg mások szerint kifejezetten találó Orbán Viktor névválasztása. Anélkül, hogy állást foglalnánk ebben, párhuzamba állítottuk a két Harcosok Klubját, illetve vezetőiket.","shortLead":"Mióta Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, sokan felidézik az eredeti művet, amelynek földalatti mozgalmáról...","id":"20250520_harcosok-klubja-orban-ikertonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab18d3cc-2eac-45d7-8556-067bf812a04e.jpg","index":0,"item":"ecebdbf7-f9db-431a-a53f-1169071ebc71","keywords":null,"link":"/elet/20250520_harcosok-klubja-orban-ikertonyok","timestamp":"2025. május. 20. 14:09","title":"Harcosok Klubja (1996) vs. Harcosok Klubja (2025) – különbségek és hasonlóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","shortLead":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","id":"20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2.jpg","index":0,"item":"62a0bac7-2e19-4884-8b4c-2b3ef0a23eca","keywords":null,"link":"/elet/20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","timestamp":"2025. május. 20. 15:17","title":"Drogcsempész macskát csíptek fülön egy Costa Rica-i börtönnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]