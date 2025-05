Több mint 4 évet dolgoztunk ezen a filmen, ezért sem a magunk, sem a szereplőink miatt nem szívesen látnánk, ha a Fanni kertjét olcsó gumicsonttá silányítanák, amin pár napig rugózik a nyilvánosság, aztán úgyis felülírja a következő sztori

– írták a Facebookon a Verzió emberi jogi dokumentumfilmfesztiválon a legjobb magyar filmnek választott Fanni kertje készítői, miután kiderült, a Szuverenitásvédelmi Hivatal „nyomásgyakorló szervezetnek” nevezte a KineDok nevű filmklubokat szervező egyesületet. Az indoklásban a filmklubokon is vetített Fanni kertje szerepelt, mivel az egy transznemű fiatal és egy, őt befogadó hajléktalan férfi különös kapcsolatát mutatja be. Az eset azért meglepőbb a szokottnál, mert ezt a hivatal szerint rettenetesen veszélyes szervezetet a magyar állam is támogatta: „Az uniós forrásokon túl a Nemzeti Kulturális Alap a kezdetektől támogatja a munkánkat, a Miniszterelnökség támogatása pedig a pályázat megvalósítását az önrész biztosításával segítette” – írta a szervezet korábbi közleményében.

Nyomásgyakorló szervezetnek neveztek Láncziék egy egyesületet, amely magyar állami támogatást is kap A Szuverenitásvédelmi Hivatal többek között azt kifogásolta, hogy a filmklubjaikon egy transznemű tinédzser életét bemutató filmet is vetítettek.

Erről írtak most a film alkotói is: „Meglepő hírként jött, hogy SZVH listázása miatt filmünkkel nehéz helyzetbe hoztuk a KineDokot. Az alternatív filmterjesztő platform segítségével szuper vetítéseink és beszélgetéseink voltak itthon és a környező országokban is, természetesen mindig felnőtt közönség előtt (18-as karikás a film).

Bár a Fanni kertje politikai kontextusa sem elhanyagolható, mi a gender- és társadalompolitikai vetület helyett inkább a két főszereplő különleges kapcsolatának érzékletes bemutatására törekedtünk,

ezt a szemszöget továbbra sem szeretnénk feladni” – írják, hozzátéve, „a váratlanul jött figyelmet megragadva” mindenkit arra biztatnának, hogy nézzék meg a filmet a Verzió tékájában, a Cinegón, az Apple+ vagy az Amazon Prime felületein.