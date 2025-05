Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a49284a7-68f4-4911-9c9b-dff207ccfe02","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az újbudai alpolgármester szerint a kerületnek a pofátlan parkolás árt, nem az, ha valaki arra egy geggel reagál.","shortLead":"Az újbudai alpolgármester szerint a kerületnek a pofátlan parkolás árt, nem az, ha valaki arra egy geggel reagál.","id":"20250521_delhusa-gjon-nika-se-parkolo-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a49284a7-68f4-4911-9c9b-dff207ccfe02.jpg","index":0,"item":"f8828017-bb72-4353-9588-60d643e26f0c","keywords":null,"link":"/elet/20250521_delhusa-gjon-nika-se-parkolo-nyomozas","timestamp":"2025. május. 21. 19:48","title":"Nyomoz a rendőrség, mert valaki Delhusa Gjon szabálytalan parkolásán gúnyolódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai egység, ha Trump enyhít a szankciókon, és Magyarország képes még inkább rontani a helyzeten. Az olyan populisták, mint Orbán és Fico, sok mindent megígérnek, amit azután nem tudnak teljesíteni. Az államokat nem lehet úgy vezetni, mint a vállalkozásokat, de Trump ezt nem hajlandó elismerni. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai...","id":"20250522_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"baa4eb2b-fcd3-46d1-a9e4-acc69ecf1eef","keywords":null,"link":"/360/20250522_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 22. 12:14","title":"Die Presse-elemzés: Beviszi-e Orbán Viktor a halálos döfést a demokráciának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de59b5e-a337-46f6-b18e-e4c2aa4a33da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Budapest forrong, az ellenzék legerősebbje pedig Nagyváradra tart. Miért éppen oda? Mi várja ott? És mit miért tesz közben Budapesten a Fidesz? Dull Szabolcsot Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Budapest forrong, az ellenzék legerősebbje pedig Nagyváradra tart. Miért éppen oda? Mi várja ott? És mit miért tesz...","id":"20250521_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-harcosok-klubja-beke-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de59b5e-a337-46f6-b18e-e4c2aa4a33da.jpg","index":0,"item":"c3174ff7-1da6-4afd-8b22-e886bdf99c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-harcosok-klubja-beke-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 18:30","title":"Mi van, ha Magyar Péter csuklóján kattan a bilincs? – Dull Szabolcs a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8433a6-1a46-42ef-977f-ba6fd7a5ac64","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Borászata és étterme már van L. Simon Lászlónak.","shortLead":"Borászata és étterme már van L. Simon Lászlónak.","id":"20250521_l-simon-laszlo-kapolnasnyek-sorfozde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed8433a6-1a46-42ef-977f-ba6fd7a5ac64.jpg","index":0,"item":"5bcfe528-7e04-4819-8137-1524a3e4b9b5","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_l-simon-laszlo-kapolnasnyek-sorfozde","timestamp":"2025. május. 21. 12:59","title":"Uniós támogatással épült sörfőzdével bővült a fideszes kultúrpolitikus cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0ad5a1-5540-451c-8764-c14c01e8a65d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indok, hogy ezek a sorozatok a gyerekvállalás elkerülését hirdetik, és ennek az „ideológiának” az orosz állam hivatalosan is hadat üzent.","shortLead":"Az indok, hogy ezek a sorozatok a gyerekvállalás elkerülését hirdetik, és ennek az „ideológiának” az orosz állam...","id":"20250521_oroszorszag-demografia-torveny-betiltas-sorozatok-harry-potter-tronok-harca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca0ad5a1-5540-451c-8764-c14c01e8a65d.jpg","index":0,"item":"56d4c90f-ec63-48b9-9e69-624f0a7ea43d","keywords":null,"link":"/elet/20250521_oroszorszag-demografia-torveny-betiltas-sorozatok-harry-potter-tronok-harca","timestamp":"2025. május. 21. 12:08","title":"Most az oroszok a Trónok harcát, a Szex és New Yorkot, valamint a Harry Pottert készülnek betiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbead63f-c604-4e55-bd10-b30a6d16f4e0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Diplomataautóként érkezett.","shortLead":"Diplomataautóként érkezett.","id":"20250522_Magyar-garazsban-bukkantak-ra-egy-ujallapotu-64-eves-Fiatra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbead63f-c604-4e55-bd10-b30a6d16f4e0.jpg","index":0,"item":"b42aab9d-3c15-4152-8668-6898fc47a417","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Magyar-garazsban-bukkantak-ra-egy-ujallapotu-64-eves-Fiatra","timestamp":"2025. május. 22. 08:21","title":"Ritkaság került elő egy kecskeméti garázsból: egy 64 éves Fiat új állapotban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ELMŰ Hálózati Kft. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén élő ügyfelek júniusban és júliusban változásokat tapasztalhatnak az ügyintézésben: hosszabb átfutási idők, a megszokottnál később érkező számlák várnak rájuk. Ennek oka, hogy az E.ON Hungária Csoport egységesíti informatikai rendszereit.","shortLead":"Az ELMŰ Hálózati Kft. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén élő ügyfelek júniusban és...","id":"20250522_eon-egysegesiti-informatikai-rendszereit-atallas-elmu-ugyfelszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94.jpg","index":0,"item":"5ebfcd8a-45c6-4142-bfe8-290ea6b76510","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_eon-egysegesiti-informatikai-rendszereit-atallas-elmu-ugyfelszolgalat","timestamp":"2025. május. 22. 10:31","title":"Heteken belül ön is megérezheti, hogy egységesíti informatikai rendszereit az E.ON","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88caef5-6194-4cb7-bdb3-1fd4e598d065","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A londoniak 1–0-ra győztek az Európa-liga-döntőben a Manchester United ellen.","shortLead":"A londoniak 1–0-ra győztek az Európa-liga-döntőben a Manchester United ellen.","id":"20250521_tottenham-manchester-united-europa-liga-donto-41-ev-nemzetkozi-kupa-brennan-johnson-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b88caef5-6194-4cb7-bdb3-1fd4e598d065.jpg","index":0,"item":"cf681f11-db80-4f4f-a8af-8eb9d79b23f9","keywords":null,"link":"/sport/20250521_tottenham-manchester-united-europa-liga-donto-41-ev-nemzetkozi-kupa-brennan-johnson-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 23:26","title":"41 év után diadalmaskodott nemzetközi porondon a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]