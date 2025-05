Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"beb92033-2314-47d6-95fd-b16c90117b3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Biztosra mennek.","shortLead":"Biztosra mennek.","id":"20250523_kiemelt-beruhazas-BYD-kecskemet-kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beb92033-2314-47d6-95fd-b16c90117b3a.jpg","index":0,"item":"cbedfc3f-4bbc-428a-98d4-a0f24eae3307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_kiemelt-beruhazas-BYD-kecskemet-kozlony","timestamp":"2025. május. 23. 07:13","title":"A kormány már azelőtt kiemelt beruházássá emelt egy projektet, hogy megállapodott volna róla a BYD-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egy újabb, a kormány által is támogatott vagyonkezelő alapítványba viszi kedvencét, a zalai autós tesztpálya fejlesztőjét és üzemeltetőjét Palkovics László volt miniszter. Bár ez végre egy csúcstechnológiás projekt, az Orbán-rendszer jegyeit így is magán viseli.","shortLead":"Egy újabb, a kormány által is támogatott vagyonkezelő alapítványba viszi kedvencét, a zalai autós tesztpálya...","id":"20250523_hvg-autoipari-tesztpalya-palkovics-zalazone-szaporodnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634.jpg","index":0,"item":"f5fd838c-c6b6-4608-9944-fc486781ffac","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-autoipari-tesztpalya-palkovics-zalazone-szaporodnak","timestamp":"2025. május. 23. 11:42","title":"Új alapítvány jön, de Palkovics marad: menti milliárdos mínuszokat termelő zalai csodaprojektjét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán úgy látja, 2026 még nyerhető. És ön szerint? Szavazzon!","shortLead":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán...","id":"20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995.jpg","index":0,"item":"bc7edf31-73d7-400e-817e-cfb7d939d818","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","timestamp":"2025. május. 23. 11:33","title":"Török Gábor: Orbánnak a saját érdekében lassan el kellene gondolkodnia a miniszterelnök-jelöltség átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sum 41 ügynöke is a gépen utazott.","shortLead":"A Sum 41 ügynöke is a gépen utazott.","id":"20250523_Lezuhant-egy-kisrepulo-San-Diegoban-velhetoen-senki-nem-elte-tul-a-katasztrofat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04.jpg","index":0,"item":"61a8ac5c-45cc-48e3-9293-d47397572a53","keywords":null,"link":"/elet/20250523_Lezuhant-egy-kisrepulo-San-Diegoban-velhetoen-senki-nem-elte-tul-a-katasztrofat","timestamp":"2025. május. 23. 05:50","title":"Vélhetően senki nem élte túl a San Diegó-i kisrepülőgép-balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092534ca-fc1d-460f-aed1-417f1eaf5784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 46 éves beteg már túl van az életveszélyen, élettársa sikongatásának és a gyors rendőri segítségnek köszönhető, hogy túlélte. ","shortLead":"A 46 éves beteg már túl van az életveszélyen, élettársa sikongatásának és a gyors rendőri segítségnek köszönhető...","id":"20250522_ujraelesztes-rendor-miskolc-infarktus-mento","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/092534ca-fc1d-460f-aed1-417f1eaf5784.jpg","index":0,"item":"4fc812f5-be1c-4ec5-9b23-cebfa7096cf1","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_ujraelesztes-rendor-miskolc-infarktus-mento","timestamp":"2025. május. 22. 21:45","title":"Egy rendőr élesztett újra egy miskolci férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy panel átlagosan kevesebb mint egy hónap alatt elkel – olvasható a Bankmonitor elemzésében.","shortLead":"Egy panel átlagosan kevesebb mint egy hónap alatt elkel – olvasható a Bankmonitor elemzésében.","id":"20250523_Egyre-nehezebb-alkudni-a-fovarosi-ingatlanok-arabol-inkabb-arra-keszuljunk-hogy-meg-tobbet-kell-fizetni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"97d9f47e-8cc5-46eb-bf25-52953de2ae38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Egyre-nehezebb-alkudni-a-fovarosi-ingatlanok-arabol-inkabb-arra-keszuljunk-hogy-meg-tobbet-kell-fizetni","timestamp":"2025. május. 23. 16:00","title":"Egyre nehezebb alkudni a fővárosi ingatlanok árából, inkább arra készüljünk, hogy még többet kell fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc34c54b-bae6-42d5-a4a9-7cf4d9c5e36b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Renner Erika szerint a támadó a rendőrségtől kaphatott útmutatást ahhoz, hogy a nyomkövetővel a lábán hogyan jusson el a tárgyalás helyszínére. ","shortLead":"Renner Erika szerint a támadó a rendőrségtől kaphatott útmutatást ahhoz, hogy a nyomkövetővel a lábán hogyan jusson el...","id":"20250522_Renner-Erika-parkapcsolati-eroszak-bene-krisztian-lugos-orvos-zaklatas-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc34c54b-bae6-42d5-a4a9-7cf4d9c5e36b.jpg","index":0,"item":"583b7ada-5049-4e7b-b83a-b7490e60d5e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Renner-Erika-parkapcsolati-eroszak-bene-krisztian-lugos-orvos-zaklatas-tamadas","timestamp":"2025. május. 22. 19:52","title":"Renner Erikára a bíróságon rontott rá a férfi, aki nyolc éve zaklatja őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","shortLead":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","id":"20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac.jpg","index":0,"item":"4ea88f8e-16ab-4cf3-9b06-f8119f0745ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","timestamp":"2025. május. 22. 15:25","title":"Lezárnák az autósok elől reggel és délután az iskolák előtti utcákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]