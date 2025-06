Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"268e7be3-525c-4110-9042-41fad3c30186","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár a Földre veszélyes, de eddig nem azonosított objektumokat is felfedezhet a hamarosan szolgálatba álló Rubin Obszervatórium. Most egy kutatócsoport számszerűsítette, mekkora jelentősége lehet a minden korábbinál jobb teleszkópnak.","shortLead":"Akár a Földre veszélyes, de eddig nem azonosított objektumokat is felfedezhet a hamarosan szolgálatba álló Rubin...","id":"20250606_rubin-obszervatorium-teleszkop-bekapcsolas-egbolt-megfigyelese-objektumok-felfedezese-csillagaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268e7be3-525c-4110-9042-41fad3c30186.jpg","index":0,"item":"337c8acf-d959-4641-a410-9a72edd74fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_rubin-obszervatorium-teleszkop-bekapcsolas-egbolt-megfigyelese-objektumok-felfedezese-csillagaszat","timestamp":"2025. június. 06. 19:03","title":"Bekapcsolják a teleszkópot, amely 3,2 milliárd megapixellel pásztázza a Naprendszert – és több millió rejtett objektumot fedezhet fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ismét közreadta az iOS és iPadOS 18 használati adatait az Apple, és a jelek szerint a felhasználók zöme már a cég legfrissebb rendszereit használja. Van azonban valami, amiről gyanúsan hallgatnak Cupertinóban.","shortLead":"Ismét közreadta az iOS és iPadOS 18 használati adatait az Apple, és a jelek szerint a felhasználók zöme már a cég...","id":"20250606_apple-iphone-ios18-hasznalati-adatok-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f.jpg","index":0,"item":"091a1199-ee9d-4207-9bdd-0cc18bca63d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_apple-iphone-ios18-hasznalati-adatok-statisztika","timestamp":"2025. június. 06. 15:03","title":"Kitárta lapjait az Apple: ennyien mondtak igent a cég újításaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbef7a4-0275-4800-ac96-de31eb285221","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Axiom-4 legénységének kulturális sokszínűségét ünnepli az a plüsshattyú, amit magukkal visznek az űrhajósok.","shortLead":"Az Axiom-4 legénységének kulturális sokszínűségét ünnepli az a plüsshattyú, amit magukkal visznek az űrhajósok.","id":"20250606_kapu-tibor-axiom-4-kuldetes-pluss-hattyu-kabala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfbef7a4-0275-4800-ac96-de31eb285221.jpg","index":0,"item":"36f660bb-4dfa-47d2-b498-7c37052b3aa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_kapu-tibor-axiom-4-kuldetes-pluss-hattyu-kabala","timestamp":"2025. június. 06. 14:03","title":"Egy plüsshattyú is az űrbe megy Kapu Tiborékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250608_tupoljev-ukranok-telekom-5g-atomok-foto-termeszetes-atomreaktor-robbanas-vilagur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2.jpg","index":0,"item":"970988b9-54b6-4cc5-a4ce-ab21521b9cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_tupoljev-ukranok-telekom-5g-atomok-foto-termeszetes-atomreaktor-robbanas-vilagur","timestamp":"2025. június. 08. 12:00","title":"Ez történt: Betörtek az ukránok, és vittek mindent, amit csak találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c380d183-9776-47fc-817c-f2a8362a5689","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Minden áldott nap egy újabb lehetőség arra, hogy tegyetek valamit mások ellen – hirdeti a Horváth Jürgen bőrébe bújt humorista.","shortLead":"Minden áldott nap egy újabb lehetőség arra, hogy tegyetek valamit mások ellen – hirdeti a Horváth Jürgen bőrébe bújt...","id":"20250606_Ich-bin-normal-Bodocs-Tibor-klippel-koszonti-a-Pride-ot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c380d183-9776-47fc-817c-f2a8362a5689.jpg","index":0,"item":"b921c693-5d79-429f-8510-e2d707b171a2","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Ich-bin-normal-Bodocs-Tibor-klippel-koszonti-a-Pride-ot-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 22:04","title":"Ich bin normal – Bödőcs Tibor klippel köszönti a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fake posztban azt állítják, romákat küldene az ukrán frontra. A politikus több helyen is jelezte, hogy ilyet soha nem mondott, csak roma közösségeket próbálják a Tisza ellen fordítani.","shortLead":"Egy fake posztban azt állítják, romákat küldene az ukrán frontra. A politikus több helyen is jelezte, hogy ilyet soha...","id":"20250607_Kamuvideo-terjed-az-interneten-Kulja-Andrasrol-a-Tisza-EP-kepviselojerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481.jpg","index":0,"item":"7e9ef13b-ad32-41ae-b178-28cef66111c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Kamuvideo-terjed-az-interneten-Kulja-Andrasrol-a-Tisza-EP-kepviselojerol","timestamp":"2025. június. 07. 18:05","title":"Kamuvideó terjed az interneten Kulja Andrásról, a Tisza EP-képviselőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc951ed-ada1-4807-9928-89549d14fe05","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tíz percre megállt minden: a busz, a villamos, a metró. A kormány elvon, a főváros pedig visszafeszít – ha csak pár percre is. Van, aki a fővárost hibáztatja, másnak pedig tetszik a kiállás „a jogainkért”. De miért mondja Karácsony Gergely főpolgármester, hogy ennek a játszmának csak vesztese lehet? Pitner Gábor és Solymos Kristóf riportja.","shortLead":"Tíz percre megállt minden: a busz, a villamos, a metró. A kormány elvon, a főváros pedig visszafeszít – ha csak pár...","id":"20250606_budapest-leallas-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dc951ed-ada1-4807-9928-89549d14fe05.jpg","index":0,"item":"fd593023-c4bb-41cf-ae30-0c8f2ca7bc26","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_budapest-leallas-video-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 17:55","title":"Van, aki „elküldené kapálni a Karácsonyt”, mert mit tehetne szerencsétlen kormány? – Videón Budapest leállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 70 év körüli áldozatot hiába próbálták újraéleszteni. ","shortLead":"A 70 év körüli áldozatot hiába próbálták újraéleszteni. ","id":"20250607_Meghalt-egy-ferfi-a-debreceni-strandon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82.jpg","index":0,"item":"6b54b3a6-2e91-4060-b628-876d0f3a55cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Meghalt-egy-ferfi-a-debreceni-strandon","timestamp":"2025. június. 07. 16:47","title":"Meghalt egy férfi a debreceni strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]