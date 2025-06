Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget, hogy akadályozzák meg az aktivisták célba érését.","shortLead":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget...","id":"20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94.jpg","index":0,"item":"30df994d-2af2-43e9-b8da-eb6e8509be51","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","timestamp":"2025. június. 10. 08:42","title":"Az izraeli hatóságok kiutasítják Greta Thunberget és aktivistatársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","shortLead":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","id":"20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc.jpg","index":0,"item":"28b30cd8-640f-407d-b57f-150e074c18a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","timestamp":"2025. június. 10. 07:21","title":"4,6 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra a Skoda újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a523b8e0-426e-487d-b8d4-acf099d519c8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az elnöki hatalom, az alkotmány és a törvények határait feszegeti Donald Trump azzal, hogy Los Angeles utcáira küldi a katonákat. Mit üzen ellenfeleinek az elnök, akit előző mandátuma idején még sikeresen lebeszéltek a hasonló akciókról? ","shortLead":"Az elnöki hatalom, az alkotmány és a törvények határait feszegeti Donald Trump azzal, hogy Los Angeles utcáira küldi...","id":"20250610_hvg-jatek-a-tuzzel-kalifornia-vs-trump-tuntetesek-katonak-nemzeti-garda-los-angeles-illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a523b8e0-426e-487d-b8d4-acf099d519c8.jpg","index":0,"item":"3d33aed4-5745-4a26-8e51-73a1dd568e98","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-jatek-a-tuzzel-kalifornia-vs-trump-tuntetesek-katonak-nemzeti-garda-los-angeles-illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. június. 10. 14:08","title":"Trump emeli a tétet – kinek és mit üzen az elnök a Nemzeti Gárda és a tengerészgyalogosok Kaliforniába vezénylésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7116ac-aaa3-4248-a891-5e6620002fa1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több klubvezetőt, de sportolókat is meghallgattak a rendőrök a szombathelyi sportpénzek sorsa miatt. A polgármester korábban arról beszélt, hogy az egykori klubmenedzser neki azt mondta, nem szabályosan költötték el a tao-pénzeket.","shortLead":"Több klubvezetőt, de sportolókat is meghallgattak a rendőrök a szombathelyi sportpénzek sorsa miatt. A polgármester...","id":"20250610_Hutlen-kezeles-nyomozas-haladas-szombathely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe7116ac-aaa3-4248-a891-5e6620002fa1.jpg","index":0,"item":"e839ef01-5dad-4e7e-9b23-480b63475db8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Hutlen-kezeles-nyomozas-haladas-szombathely","timestamp":"2025. június. 10. 14:10","title":"Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a Haladásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc1b951-2f19-4ca5-9ffb-abfb57d1b74d","c_author":"Balizs Benedek ","category":"itthon","description":"A Fradi első embere több ízben is élesen kritizálta az MLSZ magyarosítást ösztönző változtatásait, amelynek Orbán Viktor volt az ötletgazdája, majd a minap szakított a miniszterelnök kedvenc újságjával is Kubatov Gábor. Pillanatnyi csapkodás vagy átgondolt lépés ez a Fidesz alelnökétől?","shortLead":"A Fradi első embere több ízben is élesen kritizálta az MLSZ magyarosítást ösztönző változtatásait, amelynek Orbán...","id":"20250610_kubatov-gabor-orban-viktor-ferencvarosi-tc-foci-nemzeti-sport-nb-i-magyar-szabaly-ner-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bc1b951-2f19-4ca5-9ffb-abfb57d1b74d.jpg","index":0,"item":"79d56c05-6088-4f3c-bb2f-996d267d6b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_kubatov-gabor-orban-viktor-ferencvarosi-tc-foci-nemzeti-sport-nb-i-magyar-szabaly-ner-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 14:44","title":"Kubatov lázadása azt üzeni, hogy Orbán valójában nem ért hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","shortLead":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","id":"20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6.jpg","index":0,"item":"a450205b-4cda-4add-a7bf-fe7deea475db","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. június. 11. 08:52","title":"„Menjen már le az útról!” – rolleresnek kiabáltak az autósok az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974db1c1-b171-41ed-8028-4c7876a04e05","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A jövő nem fenyegető, befolyásolhatatlan árnykép, hanem feltérképezhető és alakítható valóság – állítja új könyvében Meskó Bertalan orvosi jövőkutató. Miért beszélgessünk a jövőbeni énünkkel, mi az, hogy jövőkerék, és hogyan vessük be a backcastingot? Aggódjunk-e a mesterséges intelligencia miatt, és mit kellett volna tenni a parajdi sóbányánál?","shortLead":"A jövő nem fenyegető, befolyásolhatatlan árnykép, hanem feltérképezhető és alakítható valóság – állítja új könyvében...","id":"20250611_hvg-Onsorsjavitas-mesko-bertalan-jovokutatas-szorongas-forgatokonyvek-elorejelzes-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/974db1c1-b171-41ed-8028-4c7876a04e05.jpg","index":0,"item":"f401a675-9854-438c-b46e-b81859d4a048","keywords":null,"link":"/360/20250611_hvg-Onsorsjavitas-mesko-bertalan-jovokutatas-szorongas-forgatokonyvek-elorejelzes-interju","timestamp":"2025. június. 11. 13:50","title":"Magyarország, konstans jövősokk – hogyan csökkentsük a szorongást a jövőkutató módszereivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ce919-c334-405d-bfa0-8e82edb97ef1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hiába halasztották el az ellehetetlenítési törvény megszavazását, a szervező Puzsér Róbert szerint továbbra is belorusz fordulat fenyeget.","shortLead":"Hiába halasztották el az ellehetetlenítési törvény megszavazását, a szervező Puzsér Róbert szerint továbbra is belorusz...","id":"20250610_parlament-tuntetes-puzser-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c66ce919-c334-405d-bfa0-8e82edb97ef1.jpg","index":0,"item":"1750a0c6-0f27-4505-b4c7-3ae7f02a2d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_parlament-tuntetes-puzser-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 17:59","title":"Ez a magyar polgári demokrácia halálos ítélete, és rajta Orbán Viktor aláírása - ilyen volt a Kossuth téri tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]