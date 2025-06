Azahriah mindhárom MVM Dome-os koncertje telt házas lesz

„HARMADJÁRA IS SOLD OUT! Nem nagyon találjuk a szavakat – a harmadik Azahriah-koncert az MVM Dome történetének leggyorsabb telt házas lett, a jegyek kevesebb, mint másfél óra alatt fogytak el!” – írta Azahriah menedzsmentje az Instagramon hétfőn.

Két hete jelentette be a 2024 októberében pihenőre vonult zenész, hogy visszatér, és meghirdetett egy koncertet az MVM Dome-ba 2025. október 17-re. Az a fellépés már a normál jegyértékesítés kezdete előtt telt házas lett, elsőként ugyanis azok vehettek jegyet, akik tavaly vásároltak Azahriah-repoharat. Most néhány óra alatt fogytak el a belépők.

Utána egy október 18-i fellépést is meghirdettek, de az arra szóló jegyek is gyorsan elfogytak, így egy harmadik bulit is tartanak október 19-én.

Az MVM Dome 20 ezer férőhelyes, de a zenésznek tavaly a Puskás Arénát egymás után háromszor is sikerült megtöltenie, 45-47-47 ezer emberrel (összesen 138 890 jegy kelt el).