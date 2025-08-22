A South Park ismét nekiment Trumpnak, előkerült a péniszvicc is

A South Park legfrissebb epizódja ismét Donald Trumpot vette célba, pontosabban azt az elnöki döntést, amely szövetségi ellenőrzés vonta Washington rendőrségének irányítását – írja az Euronews.

Mint arról beszámoltunk, az amerikai elnök nemrég rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba a közbiztonság helyreállítása érdekben. A döntés nem előzmény nélküli: alig 24 órával korábban Trump arról posztolt, hogy el akarja költöztetni a városban élő hajléktalan embereket.

Trump a rendkívüli tájékoztatón bejelentette azt is, hogy a fővárosra közbiztonsági veszélyhelyzetet hirdet, és az ehhez kapcsolódó intézkedésekhez sorolta az óvadéki szabályok szigorítását. A döntésre csak úgy hivatkozott mint Washington „felszabadításának napja”.

Az animációs szatírasorozat legújabb, Sickofancy című részében Towelie, a beszélő törölköző felkeresi Washington híres épületeit, köztük a Capitoliumot és a Fehér Házat, miközben felfegyverzett katonák masíroznak és tankok vonulnak a környéken.

Az epizódban felbukkan a Facebook ura, Marc Zuckerberg és Tim Cook, az Apple vezérigazgatója is.

Elnök úr, a techiparágat érintő ötletei oly nagyon innovatívak, és egészen biztos, hogy nincs kis pénisze, fogadja el ezt az ajándékot az Apple nevében

– jelenti ki Tim Cook animációs változata a South Parkban. A készítők ezzel arra utaltak, hogy a valódi Cook nemrég egy 24 karátos talpba foglalt üveglemezt ajándékozott Donald Trumpnak.

A portál emlékeztet rá: a South Park korábbi részeiben Trump ágyba bújt a Sátánnal, az új részben azonban a Sátán már Trump rabja, és nem bír elmenekülni a Fehér Házból.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Frederic J. BROWN / AFP