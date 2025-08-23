Beck Zoli: Nem szabad, hogy meccs közbeni szotyiköpködéssé váljon a mocskos fideszezés

Az idén huszonöt éves 30Y frontemberével, Beck Zolival és Sárközy Zoltánnal, az együttes billentyűsével készített interjút Veiszer Alinda, a beszélgetést a Telex szemlézte.

A zenekar az Ördögkatlan Fesztiválon szervezett egy garázsvásárt, melynek bevételét a TASZ-nak ajánlották fel, azzal a céllal, hogy az újságírók jogvédelmének az ügyét segítsék, írja a portál.

Bármilyen furcsa, én erről azt gondolom, hogy ez nem egy hőstett, hanem nekünk ez az evidens. Amikor kezdődött a kerítéshúzás őrülete Magyarországon, mi voltunk az első zenekar, akik kiálltak ez ellen

– mondta el Beck.

A beszélgetés során a friss fesztivátrendről, a mocskos fideszezésről is szó esett.

Nem esik nehezemre a mocskos Fidesz, mert ugyanezt gondolom, de mindig félek akkor, amikor valami egy hekk lesz, hogy csak egy jó bemondássá alakul

– jelentette ki a 30Y frontembere. Majd hozzátette:

A jó bemondás egy drasztikus bevallása annak, hogy köszönjük elég volt, és ezt imádom, hogy ekkora energiával megjelenik. De ha ebből csak egy átpörgethető videó lesz, akkor semmi sem történik azon kívül, minthogy ezt elkiabáltuk. Nem szabad, hogy meccs közbeni szotyiköpködéssé váljon a mocskos fideszezés a koncerteken.