[{"available":true,"c_guid":"e7c94224-d70a-4e9d-a861-638e667674bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha ön is megnézte valamelyiket az alábbi videók közül, netán dislike-olta is, akkor hozzájárult ahhoz, hogy a klip felkerüljön a minden idők leggyűlöltebb YouTube-videóinak top 10-es listájára.



","shortLead":"Ha ön is megnézte valamelyiket az alábbi videók közül, netán dislike-olta is, akkor hozzájárult ahhoz, hogy a klip...","id":"20181217_youtube_legtobb_nem_tetszik_videok_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7c94224-d70a-4e9d-a861-638e667674bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b5a882-88e5-4fb3-b912-0d3544507c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_youtube_legtobb_nem_tetszik_videok_listaja","timestamp":"2018. december. 17. 09:03","title":"Itt a YouTube legutáltabb videóinak top 10-es listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ho-ho-hó!","shortLead":"Ho-ho-hó!","id":"20181215_Michelle_Obama_tanc_Mikulas_gyermekkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08294a47-7ff4-4b27-9ad0-ac7a6d2f3f49","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Michelle_Obama_tanc_Mikulas_gyermekkorhaz","timestamp":"2018. december. 15. 12:06","title":"Michelle Obama még a Mikulás előtt is táncra perdült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Miklós kiírta a pályázatot a menesztett Prőhle Gergely helyére.



","shortLead":"Kásler Miklós kiírta a pályázatot a menesztett Prőhle Gergely helyére.



","id":"20181217_Mar_lehet_palyazni_a_PIM_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04b7ec-fe25-4ceb-a0db-226e69f1b2eb","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Mar_lehet_palyazni_a_PIM_elere","timestamp":"2018. december. 17. 09:22","title":"Ki lesz a menesztett Prőhle utódja? Már lehet pályázni a PIM élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2eb214a-a7d0-4170-9a74-04a785c84f9e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Soha nem fogadja el a másik tárgyaló fél álláspontját, de kész alkut kötni, ha azt az USA érdeke úgy kívánja – így jellemzik ismerői a 71 éves Robert Lighthizert, akit Donald Trump elnök azzal bízott meg, hogy vezesse az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalásokat. ","shortLead":"Soha nem fogadja el a másik tárgyaló fél álláspontját, de kész alkut kötni, ha azt az USA érdeke úgy kívánja –...","id":"201850_robert_lighthizer_aprotekcionizmus_profetaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2eb214a-a7d0-4170-9a74-04a785c84f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f68bb89-fdc6-41f2-a1df-43197b0bab89","keywords":null,"link":"/gazdasag/201850_robert_lighthizer_aprotekcionizmus_profetaja","timestamp":"2018. december. 16. 08:15","title":"Trump bevetette a protekcionizmus prófétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az anyagok futottak a legjobban a héten az autó rovatban. ","shortLead":"Ezek az anyagok futottak a legjobban a héten az autó rovatban. ","id":"20181216_Tolatoradar_Mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b89682-3944-4bbc-a2d3-da2294fc3ba2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181216_Tolatoradar_Mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","timestamp":"2018. december. 16. 16:18","title":"Tolatóradar: Mennyit autózhatnánk a leghosszabb repülőjárat üzemanyagából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem áll meg az élet egy kis hóeséstől, az internet ontja magából a túlóratörvényhez kreált mémeket.","shortLead":"Nem áll meg az élet egy kis hóeséstől, az internet ontja magából a túlóratörvényhez kreált mémeket.","id":"20181215_Omlenek_a_memek_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0803d5e0-b518-4e7e-8c17-1ebb7d44fab1","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Omlenek_a_memek_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2018. december. 15. 11:36","title":"Ömlenek a mémek a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","shortLead":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","id":"20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e009c5-1ea2-45d4-83f7-0116afe7eb7b","keywords":null,"link":"/sport/20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","timestamp":"2018. december. 16. 16:42","title":"Hosszú Katinka az év legjobbja a FINA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e06626-914d-4303-9303-74580390185c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kongói egészségügyi minisztérium szerint az egyhónapos Benedicte a kór legfiatalabb túlélője. ","shortLead":"A kongói egészségügyi minisztérium szerint az egyhónapos Benedicte a kór legfiatalabb túlélője. ","id":"20181215_Csodaval_hataros_modon_tulelte_az_ebolat_egy_ujszulott_kongoi_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9e06626-914d-4303-9303-74580390185c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059aeb14-a677-498a-bce9-7580336d8ff1","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Csodaval_hataros_modon_tulelte_az_ebolat_egy_ujszulott_kongoi_kislany","timestamp":"2018. december. 15. 14:07","title":"Csodával határos módon túlélte az ebolát egy újszülött kongói kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]