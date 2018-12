Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4167b63d-a81c-4857-b5d8-1a1d06751642","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Csak akkor festett, amikor kedve tartotta, mert sokkal inkább érdekelte a világ felfedezése. Leonardo da Vinci új életrajza kapcsán a fordítóval beszélgettünk. ","shortLead":"Csak akkor festett, amikor kedve tartotta, mert sokkal inkább érdekelte a világ felfedezése. Leonardo da Vinci új...","id":"201847__leonardo_atudos__aortabillentyu__surlodasi_egyutthato__egy_zseni_egy_zseni_boncolgatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4167b63d-a81c-4857-b5d8-1a1d06751642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1ae9a6-2bbf-41f9-9aec-41afdeebdaf6","keywords":null,"link":"/kultura/201847__leonardo_atudos__aortabillentyu__surlodasi_egyutthato__egy_zseni_egy_zseni_boncolgatasa","timestamp":"2018. december. 30. 18:00","title":"Hétszáz oldalas könyvben írták meg, mi járt a zseniális Leonardo koponyájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövőre is folytatódik, és bővül az otthonteremtési program - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságpolitikáért felelős államtitkára szombati budapesti sajtótájékoztatóján. \r

","shortLead":"Jövőre is folytatódik, és bővül az otthonteremtési program - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és...","id":"20181229_2019ben_bovitene_az_otthonteremtesi_programot_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dfa58b-ef69-4902-ac5f-4e656bb9051a","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_2019ben_bovitene_az_otthonteremtesi_programot_a_kormany","timestamp":"2018. december. 29. 10:11","title":"2019-ben bővítené az otthonteremtési programot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg tévedett.","shortLead":"Valószínűleg tévedett.","id":"20181229_Azt_hitte_kutyaja_megbanja_buneit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b48f9cb-de77-404c-bbf2-9cd9cc3a9024","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Azt_hitte_kutyaja_megbanja_buneit","timestamp":"2018. december. 29. 16:40","title":"Azt hitte, kutyája megbánja bűneit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b18a9-e776-4398-870a-61478a22b486","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel védenék meg a sok ország által el sem ismert határt.","shortLead":"Ezzel védenék meg a sok ország által el sem ismert határt.","id":"20181228_Hatvan_kilometer_hosszu_keritest_epitettek_az_oroszok_a_Krim_felsziget_hataran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b18a9-e776-4398-870a-61478a22b486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d63bac-0080-40aa-873d-e8c54c03720f","keywords":null,"link":"/vilag/20181228_Hatvan_kilometer_hosszu_keritest_epitettek_az_oroszok_a_Krim_felsziget_hataran","timestamp":"2018. december. 28. 18:46","title":"Hatvan kilométer hosszú kerítést építettek az oroszok a Krím félsziget határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig pár nap kellett, hogy újra felkeltsük a rangos amerikai lap figyelmét.","shortLead":"Alig pár nap kellett, hogy újra felkeltsük a rangos amerikai lap figyelmét.","id":"20181228_Most_a_Nagy_Imreszobor_miatt_ir_rolunk_a_New_York_Times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650451ec-00d5-4b5a-bac2-7366637c505e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Most_a_Nagy_Imreszobor_miatt_ir_rolunk_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 28. 20:55","title":"Most a Nagy Imre-szobor miatt ír rólunk a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén rengeteg hasznos telefonos alkalmazást és szórakoztató játékot próbáltunk ki, ezek közül mutatjuk most azt a 15-öt, ami szerintünk a legjobb, a leghasznosabb, vagy épp a legszórakoztatóbb lett.","shortLead":"Idén rengeteg hasznos telefonos alkalmazást és szórakoztató játékot próbáltunk ki, ezek közül mutatjuk most azt...","id":"20181228_ev_legjobb_alkalmazasai_toplista_android_ios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c763003-96ba-4402-93e9-bbe66463e778","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_ev_legjobb_alkalmazasai_toplista_android_ios","timestamp":"2018. december. 28. 20:00","title":"Íme 15 remek alkalmazás a telefonjára – és mind ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fc759a-5c39-4036-8f6f-b58ea5ee5d24","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Míg egyesek a gépek lázadásától féltik az embert, a katolikus egyház szerint az emberi tevékenység vezethet katasztrófához. Azt mondják, a racionális tudomány mellől nem szabadna hiányoznia a léleknek. ","shortLead":"Míg egyesek a gépek lázadásától féltik az embert, a katolikus egyház szerint az emberi tevékenység vezethet...","id":"201847__robotok_es_vallas__humanoid_gepek__emberi_dolog_isteni_erzes__deus_ex_masina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6fc759a-5c39-4036-8f6f-b58ea5ee5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb5ec1-980a-4a7a-ac7c-514f75ebd06d","keywords":null,"link":"/tudomany/201847__robotok_es_vallas__humanoid_gepek__emberi_dolog_isteni_erzes__deus_ex_masina","timestamp":"2018. december. 30. 16:00","title":"Közeleg az idő, amikor a hit száll szembe a robotokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96379ee7-7f5e-4c0f-99bb-adc0e598b18b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Londonban közzétették, kik kapnak az újév alkalmából lovagi, illetve úrhölgyi rangot. A listán ismert nevek is vannak.","shortLead":"Londonban közzétették, kik kapnak az újév alkalmából lovagi, illetve úrhölgyi rangot. A listán ismert nevek is vannak.","id":"20181229_Lovag_lett_a_Monty_Python_sztarja_Michael_Palin_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96379ee7-7f5e-4c0f-99bb-adc0e598b18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d889b3e2-133b-405f-863b-8a5c35f44758","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Lovag_lett_a_Monty_Python_sztarja_Michael_Palin_is","timestamp":"2018. december. 29. 10:44","title":"Most tényleg lovag lett a Monty Python sztárja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]