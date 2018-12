Videósaink az elmúlt évben is ott voltak, ahol a legfontosabb események történtek a magyar közéletben. Sokszor észrevétlenül tudósították a hvg.hu olvasóit az eseményekről, máskor nagyobb anyagokban számoltak be fontos történetekről. Megkértük őket, hogy az utóbbiak közül válogassák össze a kedvenceiket, vagy azokat, amelyeket fontosnak tartanak.

Három kérdés a miniszterelnöknek

Nem nagy szám, ha azt nézzük, hogy hány kérdést tettünk fel már Orbán Viktornak. A tavasz szép pillanata volt mégis ez, hisz ezúttal kivételesen válasz is érkezett. A hvg.hu kamerái előtt ilyen nem történt se addig, se azóta. Ehhez a hódmezővásárhelyi fidesz-vereség kellett, aminek a másnapján választmányi ülést tartott a kormánypárt. A képviselőket is kérdeztük, akkor számos érdekes válasz született, de mi is, ahogy az olvasóink is, leginkább Orbán Viktor reakcióját vártuk, ám arra - őszintén szólva - egyáltalán nem számítottunk, hogy meg is áll nekünk, és hosszan válaszol a kérdésekre.

A legnézettebb fél perc

Elárulok egy műhelytitkot. A videószolgáltató, amit használunk, nem kevés pénzt kér azért, hogy bizonyos számú nézőnek kiszolgálja a tartalmainkat. Hogy mennyinek, azt az induláskor meghatároztuk, szerződésben lefektettük, a kiszámításakor pedig elég nagyravágyóak voltunk. Olyan nézettséget fizettünk ki, amennyit akkoriban nem produkáltak a videóink. Az összeg pedig sokszorozódik, ha a meghatározott nézőszámnál többen nézik a videóinkat. Mondanom sem kell, hogy az alábbi videó publikálása után fizethettünk, mint a katonatiszt. Azonban örömmel tettük: mi voltunk az egyetlenek, akik személyesen kérdezhették meg a miniszterelnök vejétől, hogy mit gondol az OLAF-vizsgálatról. Kétszer is megkérdeztük, a második alkalommal már nem ijedt meg ennyire.

Az első beszámoló AZ Örökségről

Az ATV-vel megosztott érdem ez, de mégis csak az online és a televizió közti technikai különbségek miatt jó leírnunk: mi számolhattunk be először arról, hogy Kósa Lajos hogyan magyarázza meg a szépemlékű Magyar Nemzetben robbant 1300 mlliárd forintról szóló ügyét. Ez volt az abszolút nyertese a legmeglepőbb politikusi nyilatkozat-versenynek.

Megint jőnek, kitiltanak

Ígérjük, elengedjük mindjárt a politika koszos kezét, de az első negyedévünket mégis csak a kampányfinis határozta meg. Számos anyag készült vidéki körzetekben (ebből hadd emeljem ki a pécsi csatatérről és a salgótarjáni kamujelöltekről szólót), és több élő videóban számoltunk be a választás napjáról. Igazi meglepetés mégis pár héttel később, az új Országgyűlés alakulásakor ért minket. Kaufmann kollégát ugyanis kitiltották az ünnepi alakulóülésről. Az indok: nem jöhet az, aki volt már kitiltva. Márpedig ő volt már. Ezután sok munkát fektetett abba, hogy elkerülje a jövőben a hasonló helyzeteket.

Riport onnan, ahol már semmi nem számít

A Hős-utcában többször is jártunk 2018-ban. A gettóban élők és maroknyi segítőjük embert próbáló harcot vívnak azért, hogy méltósággal élhessenek. A történet valahol itt indult, és ez nem csak a Hős-utcai beszámolóink története: ez volt az egyik első anyaga Csányi Niki kollégánknak.



Ráférne a túlóra a Nemzet Napszámosára

Volt egy sikeres videósorozatunk is idén Tóta W. kolléga jóvoltából, aki levetette a vitriolos publicista álarcot, letette a billentyűzetet, és elment végre melózni. Ő lett a Nemzet Napszámosa. A sorozatot itt megnézhetik, a mi kedvencünk pedig ez az esszé. Most, hogy lenne rá mód, mit gondolnak, túlóráztassuk 2019-ben?

- Nem fog megfagyni? - Hát én azt honnan tudjam?

Hajléktalan emberekkel elég sokszor foglalkoztunk idén. Ide tehetnénk az első budapesti hajléktalan-perben hozott ítéletet, hisz azt is rögzítettük. Mégsem azt választottuk, hanem azt a videót, amit még az előző télen forgattunk, hátha van haszna idén is.

A politika fővárosa: Hódmezővásárhely

Szóba került már a csongrádi város feljebb, és elég sokszor jártunk ott ahhoz, hogy szerepeljen az egyik videó, amit ott készítettünk. Van hozzá személyes indok is Kaufmann Balázstól: "Unásig ismerjük a poltikai adok-kapokat, Vásárhely azonban kicsit más. Az a fura abban a kisvárosban, hogy ezekre a közgyűlésekre, eseményekre, amiken részt vettünk, nagyon sok ember eljött akár az új, akár a régi városvezetés támogatójaként, és a legrészletesebb információkat is tudták a helyi közéletről. A véleményüket aztán el is mondták - többé-kevésbé - tisztes vitában a másik félnek. Ilyen aktivitást 2018-ban csak itt, Hódmezővásárhelyen lehetett tapasztalni."

Tanyaszínház az micsoda?

Ha már csongrádig mentünk, menjünk még egy pár kilométert dél felé, a Vajdaságba, ahol Csányi Niki válaszolt a fenti kérdésre ebben a jó hangulatú videóban.

Könnygázfelhő

2018 legfontosabb videós tartalmai között az év legvégére is jutott. Azokat az élő videókat, amelyeket a "rabszolgatörvény" elfogadása után kirobbant tüntetéseken indítottunk, rekord számú néző követte. Egy dolog biztosan következik ebből: az élő videókra egyre fontosabb tartalomként tekintünk majd 2019-ben.