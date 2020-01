Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Meleg és szélsőséges volt tavaly a világ időjárása - mondta Tóth Tamás meteorológus. Magyarországon a tavalyi év melegebb volt, mint a 2018-as. ","shortLead":"Meleg és szélsőséges volt tavaly a világ időjárása - mondta Tóth Tamás meteorológus. Magyarországon a tavalyi év...","id":"20200101_Meleg_es_szelsoseges_evunk_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d11c7a3-8cce-44da-9541-3e328fa36539","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Meleg_es_szelsoseges_evunk_volt","timestamp":"2020. január. 01. 09:22","title":"Meleg és szélsőséges évünk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egymásnak ellenmondó rendeletek jelentek meg, az egyik lehetetlen helyzetbe hozná a független színtársulatokat. Az Emmi szerint továbbra is jár működési támogatás, a Független Előadó-művészeti Szövetség szerint viszont ellentmond a rendelet a törvénynek, így levelet írnak Kásler Miklósnak.","shortLead":"Egymásnak ellenmondó rendeletek jelentek meg, az egyik lehetetlen helyzetbe hozná a független színtársulatokat. Az Emmi...","id":"20191231_Megis_kiverezteti_a_fuggetlen_szinhazakat_a_kormany_egy_ejjel_hozott_rendeletmodositassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32a4783-d941-4281-9711-4797cf1b9eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Megis_kiverezteti_a_fuggetlen_szinhazakat_a_kormany_egy_ejjel_hozott_rendeletmodositassal","timestamp":"2019. december. 31. 12:16","title":"Ellentmondásos rendeletek jelentek meg a független színtársulatok támogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games új akciójában most a Hello Neighbor nevű lopakodós játékot lehet ingyen letölteni. Majdnem 10 ezer forintba kerülő szoftverről van szó.","shortLead":"Az Epic Games új akciójában most a Hello Neighbor nevű lopakodós játékot lehet ingyen letölteni. Majdnem 10 ezer...","id":"20191231_hello_neighbor_ingyenjatek_epic_games_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad6e84-9530-43db-8f65-6b9b1ee0f344","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_hello_neighbor_ingyenjatek_epic_games_store","timestamp":"2019. december. 31. 16:33","title":"10 ezer forintos ajándékot ad a játékosoknak az egyik nagy kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kamerun partjainál történt az eset.","shortLead":"Kamerun partjainál történt az eset.","id":"20191231_Nyolc_embert_raboltak_el_egy_gorog_tartalyhajorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a211ba4-92e6-4b4c-91d7-ed329d469914","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_Nyolc_embert_raboltak_el_egy_gorog_tartalyhajorol","timestamp":"2019. december. 31. 09:31","title":"Nyolc embert raboltak el egy görög tartályhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román állampolgárságú nő egy kamionnal meg egy rendőrautóval is összeütközött, mielőtt lekapcsolták.","shortLead":"A román állampolgárságú nő egy kamionnal meg egy rendőrautóval is összeütközött, mielőtt lekapcsolták.","id":"20191231_A_fel_M0son_vegighajtott_forgalommal_szemben_egy_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526dfff3-5614-4e9e-a9e8-55cbe5ad57a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191231_A_fel_M0son_vegighajtott_forgalommal_szemben_egy_no","timestamp":"2019. december. 31. 13:21","title":"A fél M0-son végighajtott egy nő forgalommal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2883ee-2816-4f7e-820e-dc475be0a409","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros NBA-győztes LeBron James lett a legjobb.\r

","shortLead":"A háromszoros NBA-győztes LeBron James lett a legjobb.\r

","id":"20191230_Megvalasztottak_az_evtized_sportolojat_Messi_es_Cristiano_Ronaldo_a_dobogora_sem_fertek_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d2883ee-2816-4f7e-820e-dc475be0a409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aef1cf1-ce81-4b86-a132-73d8a3394621","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Megvalasztottak_az_evtized_sportolojat_Messi_es_Cristiano_Ronaldo_a_dobogora_sem_fertek_fel","timestamp":"2019. december. 30. 21:41","title":"Megválasztották az évtized sportolóját, Messi és Cristiano Ronaldo a dobogóra sem fért fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is veszélyt jelent a madárinfluenza, ezért ügyelni kell a madarak védelmére.","shortLead":"Továbbra is veszélyt jelent a madárinfluenza, ezért ügyelni kell a madarak védelmére.","id":"20191230_Figyelmeztette_a_Nebih_a_baromfitartokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb1097f-5c91-4265-8941-63c8b809cc28","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Figyelmeztette_a_Nebih_a_baromfitartokat","timestamp":"2019. december. 30. 16:30","title":"Figyelmeztette a Nébih a baromfitartókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon legújabb fejlesztése, a Transcibe Medical nem csak az egészségügyi szöveg lejegyzetelésében segít, hanem képes kiszűrni a mondandó lényegét is.","shortLead":"Az Amazon legújabb fejlesztése, a Transcibe Medical nem csak az egészségügyi szöveg lejegyzetelésében segít, hanem...","id":"20191230_orvosi_mesterseges_intelligencia_amazon_transcribe_medical","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d1a617-7b78-4277-ad27-0670bcb2b7b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_orvosi_mesterseges_intelligencia_amazon_transcribe_medical","timestamp":"2019. december. 30. 16:03","title":"Az orvosok és a betegek is örülhetnek az Amazon mesterséges intelligenciájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]