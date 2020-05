A rendhagyó körülmények rendhagyó kiegészítőket követelnek: az idei érettségin a járványhelyzet miatt az ünneplőhöz maszk is jár, néha gumikesztyű is. 80 ezer diákot és a tanárokat, valamint az egyéb kisegítő személyzetet is ideértve hétfőtől öt napon át 150 ezren kénytelenek elhagyni az otthoni karantént, és egyszeriben sokakkal kerülnek közelségbe. Az biztos, hogy ez az érettségi bekerül a történelemkönyvekbe.