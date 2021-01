Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Melyik a kockázatosabb: terhesen elkapni a koronavírust, vagy beadatni az ellene kifejlesztett oltóanyagot? Világszerte gyermeket tervező nők százezrei szembesülnek a fenti dilemmával, a válaszként alkalmazott gyakorlat azonban egyelőre országonként különbözik. Szakértői vélemények szerint az mRNS oltások elméletben nem veszélyesek a várandósokra, de klinikai kísérletek hiányában ezt egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni. Magyarországon ezért nem ajánlják az oltást terheseknek, az Egyesült Államokban viszont az érintettekre bízzák a döntést. Kivételek azonban nálunk is akadnak.","shortLead":"Melyik a kockázatosabb: terhesen elkapni a koronavírust, vagy beadatni az ellene kifejlesztett oltóanyagot? Világszerte...","id":"20210119_kismama_terhesseg_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038fe096-520b-4a98-afec-e0daa0c21b5d","keywords":null,"link":"/elet/20210119_kismama_terhesseg_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2021. január. 19. 11:40","title":"Nálunk nem ajánlott kismamáknak a koronavírus elleni oltás, de van, ahol megkaphatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is kínál podcast műsorokat, az ebben rejlő potenciált mindeddig nem sikerült kiaknáznia a cégnek. Most változtatnának ezen, méghozzá minőségibb műsorokkal, előfizetéses struktúrával.","shortLead":"Bár az Apple is kínál podcast műsorokat, az ebben rejlő potenciált mindeddig nem sikerült kiaknáznia a cégnek. Most...","id":"20210119_havidijas_szolgaltatas_elofizetes_apple_podcast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83e9275-4732-4464-9588-801170b6b2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_havidijas_szolgaltatas_elofizetes_apple_podcast","timestamp":"2021. január. 19. 11:33","title":"Új fizetős szolgáltatást indíthat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2426d-a2ca-4c41-858d-158bbee146d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vita nem ült el az Open Library (Nyílt Könyvtár) körül, de az internetes kölcsönzést néhány hete azzal könnyítették meg, hogy igazi könyvtárra emlékeztető virtuális polcokra helyezték a könyveket. ","shortLead":"A vita nem ült el az Open Library (Nyílt Könyvtár) körül, de az internetes kölcsönzést néhány hete azzal könnyítették...","id":"202102_open_library_virtualis_kozkonyvtar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2426d-a2ca-4c41-858d-158bbee146d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728baa55-c726-41c1-8782-75dc666e9bb6","keywords":null,"link":"/360/202102_open_library_virtualis_kozkonyvtar","timestamp":"2021. január. 18. 17:00","title":"Globális tudásnépszerűsítés vagy a szerzői jogok világméretű megsértése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2832cef2-8de4-4631-8786-fdde44c9e9d5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Már a kétezres évek elején Budapest orrára koppintott az UNESCO, hogy talán nem kéne a zsidónegyedben házakat rombolni. Ehhez képest most megint arról beszélünk, hogy milyen épületek tűnnének el a negyedben. De szabad-e egyáltalán bontani a védett zónában? Mi ellen véd a műemléki státusz? Hogyan sorvadt el a hazai örökségvédelem, és mi köze a műemlékbontásoknak a magyarok egészségi állapotához? Interjú Klaniczay Péter és Lővei Pál műemléki szakértőkkel. ","shortLead":"Már a kétezres évek elején Budapest orrára koppintott az UNESCO, hogy talán nem kéne a zsidónegyedben házakat rombolni...","id":"20210118_20_ev_alatt_kiderult_hogy_bontani_nagyon_szeretnek_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2832cef2-8de4-4631-8786-fdde44c9e9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84204559-fc21-4069-913e-3ff8b74a1375","keywords":null,"link":"/elet/20210118_20_ev_alatt_kiderult_hogy_bontani_nagyon_szeretnek_a_magyarok","timestamp":"2021. január. 18. 20:00","title":"Húsz év alatt kiderült, hogy „bontani nagyon szeretnek a magyarok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb89b6-0cbe-4983-9045-9754535171e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Az emberiség nagy része egész életében süket és vak”, „Magyarországon születni súlyos hendikep” – erős állítások, mögötte pedig egy különleges életmű, Reigl Judit munkássága, melyről most Gát János beszélgetőkönyvéből tudhatunk meg többet.","shortLead":"„Az emberiség nagy része egész életében süket és vak”, „Magyarországon születni súlyos hendikep” – erős állítások...","id":"202102_konyv__elso_es_utolso_gat_janos_csillapithatatlanul_szomjazzak_avegtelent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eb89b6-0cbe-4983-9045-9754535171e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4520dbc4-ac28-4acd-b85e-3100a8a53e75","keywords":null,"link":"/360/202102_konyv__elso_es_utolso_gat_janos_csillapithatatlanul_szomjazzak_avegtelent","timestamp":"2021. január. 18. 16:00","title":"Itt a magyar képzőművészet egyik legvarázslatosabb művészének (ön)életrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ca55e-cfd0-44c4-98fb-01c719ae9b20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az épületrész bontása közben kerültek elő az állatok, átköltöztették őket.","shortLead":"Az épületrész bontása közben kerültek elő az állatok, átköltöztették őket.","id":"20210119_denever_edeleny_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ca55e-cfd0-44c4-98fb-01c719ae9b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116f1b38-96c8-4063-b133-03ae34a2d566","keywords":null,"link":"/elet/20210119_denever_edeleny_korhaz","timestamp":"2021. január. 19. 16:27","title":"Több száz denevér került elő az edelényi kórház kazánházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58143c3-48f9-4c40-8f82-df53d06399b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezetés fokozza a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseit, és szigorítja a határ ellenőrzését is, hogy távol tartsa az új koronavírust az országtól.","shortLead":"Az észak-koreai vezetés fokozza a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseit, és szigorítja a határ...","id":"20210120_eszak_korea_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a58143c3-48f9-4c40-8f82-df53d06399b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356f56d2-8108-4679-8f18-ee60b950bdef","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_eszak_korea_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 20. 06:54","title":"Ezrek ücsörögtek egymás mellett maszk nélkül, de aggódnak a partra sodródott tárgyak miatt Észak-Korában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet új modellben értékesít biztosításokat.","shortLead":"A pénzintézet új modellben értékesít biztosításokat.","id":"20210118_takarekbank_biztositas_ertekesites_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e574570c-69ea-4dd8-bbeb-dbf996444dc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_takarekbank_biztositas_ertekesites_modell","timestamp":"2021. január. 18. 13:04","title":"Stratégiai partnerséget kötött a Vida vezette bank és Mészárosék biztosítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]