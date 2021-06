Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ed9f7b19-bbfe-4251-b180-1be07d7e3936","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fernando Santos szerint benne volt a levegőben, hogy a magyarok legyőzik a németeket.","shortLead":"Fernando Santos szerint benne volt a levegőben, hogy a magyarok legyőzik a németeket.","id":"20210624_portugal_edzo_magyar_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f7b19-bbfe-4251-b180-1be07d7e3936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431ac107-580d-42ff-ae30-7719f3670cd9","keywords":null,"link":"/sport/20210624_portugal_edzo_magyar_meccs","timestamp":"2021. június. 24. 09:38","title":"A portugálok trénere szerint a magyarok mindenkit megleptek a halálcsoportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szecsuanban a paksi atomerőmű teljesítményének négyszeresével csökkent az áramigény.","shortLead":"Szecsuanban a paksi atomerőmű teljesítményének négyszeresével csökkent az áramigény.","id":"20210624_aramfogyasztas_Kina_bitcoin_banyaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c2c167-1e3a-41a2-a9a9-ba24042fbe60","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_aramfogyasztas_Kina_bitcoin_banyaszat","timestamp":"2021. június. 24. 15:19","title":"Hatalmasat csökkent az áramfogyasztás Kínában, miután betiltották a bitcoinbányászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók a finálé közeledtével morfondíroztak egyet a kérdésen. ","shortLead":"Az alkotók a finálé közeledtével morfondíroztak egyet a kérdésen. ","id":"20210623_Baratok_kozt_Magdi_anyus_papirgalacsin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23ca367-fa0d-4e47-87c7-8294f5e172e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Baratok_kozt_Magdi_anyus_papirgalacsin","timestamp":"2021. június. 23. 09:50","title":"Mi lett volna a Barátok közttel, ha Magdi anyussal nem végez egy papírgalacsin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cf0c5e-7d51-4150-ae8f-fbc10f271f02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott több játékosát is megkeresik majd rangosabb bajnokságokból.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott több játékosát is megkeresik majd rangosabb bajnokságokból.","id":"20210624_Rossi_ket_eve_majdnem_otthagyta_a_valogatottat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3cf0c5e-7d51-4150-ae8f-fbc10f271f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e021641-082c-44e1-b2bf-63cfc70934bf","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Rossi_ket_eve_majdnem_otthagyta_a_valogatottat","timestamp":"2021. június. 24. 18:20","title":"Rossi két éve majdnem otthagyta a válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ma már Oscar-jelölt mexikói-amerikai filmsztár elég kemény beszólásokkal szembesült a pályája elején.","shortLead":"A ma már Oscar-jelölt mexikói-amerikai filmsztár elég kemény beszólásokkal szembesült a pályája elején.","id":"20210623_A_cseledjeikre_emlekeztetned_a_nezoket__Salma_Hayek_a_filmesek_rasszizmusarol_beszelt_drew_barrymore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39223f3-d078-4202-987a-e55d73b8917c","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_A_cseledjeikre_emlekeztetned_a_nezoket__Salma_Hayek_a_filmesek_rasszizmusarol_beszelt_drew_barrymore","timestamp":"2021. június. 23. 12:22","title":"„A cselédjeikre emlékeztetnéd a nézőket” – Salma Hayek a filmesek rasszizmusáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b6afed-5df9-4322-89f6-129a502cad92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NIF volt vezetője annak idején fél évig készült egy finanszírozási terv – most a teljes gyorsforgalmi hálózat koncessziós kiírásában a jelentkezők egy hónapot kaptak. Ebből gondolja Reményik Kálmán, hogy előre lejátszották a meccset.","shortLead":"A NIF volt vezetője annak idején fél évig készült egy finanszírozási terv – most a teljes gyorsforgalmi hálózat...","id":"20210623_Az_allami_utfejleszto_volt_vezetoje_szerint_elore_lezsiroztak_a_most_kiirt_35_eves_koncessziot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6b6afed-5df9-4322-89f6-129a502cad92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7dec11-dda7-4590-9a6e-8edc656618d1","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Az_allami_utfejleszto_volt_vezetoje_szerint_elore_lezsiroztak_a_most_kiirt_35_eves_koncessziot","timestamp":"2021. június. 23. 12:50","title":"Az állami útfejlesztő volt vezetője szerint előre lezsírozták a most kiírt 35 éves koncessziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d31ba2-ff3d-40a4-b3e9-e0213e5ea640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Airbus A350-es pilótafülkéje alatt egy komplett szerverszoba található, amelynek számítógépei azért dolgoznak, hogy a 319 tonnás légi jármű a levegőben maradjon.","shortLead":"Az Airbus A350-es pilótafülkéje alatt egy komplett szerverszoba található, amelynek számítógépei azért dolgoznak...","id":"20210624_airbus_a350_repulogep_repulestechnikai_fulke_szamitogep_szerver_adatkozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15d31ba2-ff3d-40a4-b3e9-e0213e5ea640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3bf700-6932-4658-8e32-8b87f2709926","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_airbus_a350_repulogep_repulestechnikai_fulke_szamitogep_szerver_adatkozpont","timestamp":"2021. június. 24. 20:03","title":"Van egy titkos fülke az Airbus A350-es pilótafülkéje alatt, megmutatta a pilóta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarul írt, hogy mindenki megértse. ","shortLead":"Magyarul írt, hogy mindenki megértse. ","id":"20210623_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny_homofobia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58112253-e6af-41b5-b05f-a1ae7d187e83","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny_homofobia","timestamp":"2021. június. 23. 12:19","title":"Von der Leyen magyarul is megüzente, mit gondol a melegellenes törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]