Valamiért felkelünk reggel, elkezdünk intézni, kitalálni, megalkotni, egyeztetni. Hogy mi a feladat, viszonylag pontosan tudjuk. Hogy miként fogjuk ellátni, bizonyos rutin után ezt is nagyjából sejtjük. De hogy miért is csináljuk napról napra ezt az egészet, már jóval nehezebb megmondani.

Sokszor csak sötétben tapogatózik az ember, amikor átgondolja, milyen okból veszi fel a munkát. A karrierút során ráadásul sokszor válságba is kerül, és átmenetileg semmilyen épeszű magyarázat nem kínálkozik arra, hogy meg tudja válaszolni akár magának, akár szűkebb környezetének, hogy mi a belső hajtóerő, mi segít abban, hogy az energiáit újra összeszedve harcba induljon.

Számos aggastyán még 90 éves kora környékén is aktív, pedig akkora vagyont gyűjtött, amekkorát fejben sem tud tartani. André Kostolany, magyar származású tőzsdeguru gondolatait 93 éves korában bekövetkezett haláláig lesték a világ tőzsdéi, Warren Buffett éves elemzéseit a kilencedik X-e környékén is lélegzet-visszafojtva várják a globális piac befektetői. A vele egyidős Rupert Murdoch ausztrál–amerikai nagybefektető médiamágnás is közéjük tartozik, hogy Soros György „rettegett” nevét itt akár ne is említsük. Bármelyiküket kérdezték meg, teljes az összhang: a pénz nem boldogít, vagy még inkább nem a pénz boldogít, hanem a sikeres manőverek, az eredményes befektetés, a győzelem újra és újra.

Belső hajtóerő © Shutterstock

Mondhatjuk persze, hogy a miértek keresése csak azok számára kérdés, akik nem a mindennapi puszta életben maradásért küzdenek, hanem egyre magasabbra kapaszkodnak a Maslow-féle szükségletpiramis csúcsa felé. Nem véletlen, hogy az anyagi biztonság, a viszonylagos jólét megszerzése után a fejlett civilizációban egyre többeket nyomaszt, hogy mi végre vagyunk is a világban, miért érdemes ugyanolyan programot menedzselni, amilyet egy hónapja is megcsináltunk, újabb ügyfél könyvelését vagy házának tervezését elvállalni.

Ennek az általánosan fojtogató dilemmának a lényegére tapintott rá Simon Sinek angol származású, Amerikában karriert építő üzleti tanácsadó, aki globális mozgalmat indított el a Kezdj a miérttel! című bestsellerével, illetve a TED történetének egyik legnagyobb hatású előadásával, a Hogyan ösztönöznek cselekvésre a nagy vezetők? cíművel. Ezt a sort folytatja a magyarul most megjelent Találd meg a miérted! című, David Meaddel és Peter Dockerrel közösen jegyzett kötete.

Érdekli, hogyan találhatjuk meg a miértünket? Olvassa tovább Bőhm Kornél kommunikációs tanácsadó cikkét a legújabb HVG Extra Pszichológia magazinban, mely valódi vágyainkkal, legbensőbb motivációinkkal foglalkozik. Keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő most! Ha most fizet elő, páros belépőt nyerhet a budapesti Frida Kahlo-kiállításra. Aktuális számunkat meg is rendelheti.