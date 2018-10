Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mohammad bin Szalman herceg bejelentkezett a világ egyik leghíresebb futballcsapatának megvásárlására – tudatja a Sun című londoni bulvárlap. ","shortLead":"Mohammad bin Szalman herceg bejelentkezett a világ egyik leghíresebb futballcsapatának megvásárlására – tudatja a Sun...","id":"20181016_A_vereskezu_szaudi_tronorokos_megveszi_a_Manchester_Unitedet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d62658f-4f89-4ea5-be36-5bdd3e3976d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_A_vereskezu_szaudi_tronorokos_megveszi_a_Manchester_Unitedet","timestamp":"2018. október. 16. 13:09","title":"A „véreskezű” szaúdi trónörökös megveszi a Manchester Unitedet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollandiában is téma lett az Orbán-kormány Sargentini-ellenes kampánya, egy szatirikus műsorban magyarul üzentek.","shortLead":"Hollandiában is téma lett az Orbán-kormány Sargentini-ellenes kampánya, egy szatirikus műsorban magyarul üzentek.","id":"20181015_Magyarul_uzentek_a_holland_teveben_Ugorj_le_az_Orbanvonatrol_amely_a_semmibol_a_semmibe_tart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a52261-77a2-48a8-ade9-41a915f108f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Magyarul_uzentek_a_holland_teveben_Ugorj_le_az_Orbanvonatrol_amely_a_semmibol_a_semmibe_tart","timestamp":"2018. október. 15. 10:08","title":"Magyarul üzentek a holland tévében: „Ugorj le az Orbán-vonatról, amely a semmiből a semmibe tart”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef172d-94ff-4d35-857c-563b7a54bb71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász pedig az ombudsmanhoz fordul, a beadvány megírásában a Bibó István Szakkollégium tagjai is segítenek.","shortLead":"Az Utcajogász pedig az ombudsmanhoz fordul, a beadvány megírásában a Bibó István Szakkollégium tagjai is segítenek.","id":"20181016_Az_ENSZ_is_biralja_a_kormanyt_a_hajlektalanszabalyok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88ef172d-94ff-4d35-857c-563b7a54bb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1542f8bf-8d05-4e74-993c-5d0f0ca307dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Az_ENSZ_is_biralja_a_kormanyt_a_hajlektalanszabalyok_miatt","timestamp":"2018. október. 16. 10:13","title":"Az ENSZ is bírálja a kormányt a hajléktalanszabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6602-1478-4c21-8ff8-87da61cfafcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan a lakás-takarékpénztárakat választották. Most épp ezt venné el a parlamenti többség.","shortLead":"Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan...","id":"20181015_Az_allami_tamogatas_megszuntetesevel_a_legfobb_vonzerejuket_vesztenek_el_a_lakastakarekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=049e6602-1478-4c21-8ff8-87da61cfafcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f588b7-2f92-4415-a7e6-d658f282d191","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Az_allami_tamogatas_megszuntetesevel_a_legfobb_vonzerejuket_vesztenek_el_a_lakastakarekok","timestamp":"2018. október. 15. 15:49","title":"Az állami támogatás megszüntetésével a legfőbb vonzerejüket vesztenék el a lakástakarékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adbc7a4-8932-4ee2-a4f5-484d9b89d9e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Német Űrkutatási Központ nemrég tette közzé azt a térképet, amelyet két műhold segítségével készített el. Az eredmény a tudósok és az ipar számára is fontos.","shortLead":"A Német Űrkutatási Központ nemrég tette közzé azt a térképet, amelyet két műhold segítségével készített el. Az eredmény...","id":"20181015_nemet_urkutatasi_kozpont_3d_terkep_terrasar_x_tandem_x","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9adbc7a4-8932-4ee2-a4f5-484d9b89d9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9335be0a-8171-4d20-ae00-ec033006b5e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_nemet_urkutatasi_kozpont_3d_terkep_terrasar_x_tandem_x","timestamp":"2018. október. 15. 09:03","title":"Két német műhold az egész Földet letapogatta, lenyűgöző lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak egyet kell aludni a Huawei csúcskategóriás készülékének szokásos, őszi bemutatójáig. Az elmúlt hetekben rendszeresen kerültek elő újabb információk a Mate 20 Próról, most azonban egy jellemzően megbízható adatokat szállító forrásból szinte minden kiszivárgott.","shortLead":"Már csak egyet kell aludni a Huawei csúcskategóriás készülékének szokásos, őszi bemutatójáig. Az elmúlt hetekben...","id":"20181015_huawei_mate_20_pro_specifikacio_parameterek_android_csucsmobil_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf1e2c-37c2-4d31-bff8-61e4ec7089d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_huawei_mate_20_pro_specifikacio_parameterek_android_csucsmobil_okostelefon","timestamp":"2018. október. 15. 17:03","title":"Oda a meglepetés? Minden infó kiszivárgott a Huawei holnap érkező nagyágyújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80dff9d-368e-448e-9ccc-0fd434808f08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google utcakeresője sokszor szerepelt már a hírekben, de amiatt valószínűleg még soha, hogy egy férj a szolgáltatás segítségével buktatta le hűtlen nejét. Most ez is megtörtént.","shortLead":"A Google utcakeresője sokszor szerepelt már a hírekben, de amiatt valószínűleg még soha, hogy egy férj a szolgáltatás...","id":"20181015_google_street_view_utcakep_feleseg_ferj_hutlen_megcsalas_viszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f80dff9d-368e-448e-9ccc-0fd434808f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f01e648-c6e8-4072-a058-2b2918dcdf05","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_google_street_view_utcakep_feleseg_ferj_hutlen_megcsalas_viszony","timestamp":"2018. október. 15. 18:03","title":"A Google Street View-t böngészve fedezte fel a férj, hogy felesége megcsalja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kecskemét–Lajosmizse–Budapest-vonalon kell nagyobb késésekre számítani.","shortLead":"A Kecskemét–Lajosmizse–Budapest-vonalon kell nagyobb késésekre számítani.","id":"20181016_Vonat_es_auto_utkozott_ossze_Kecskemet_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41ba522-84cc-4b06-a091-892a9c7440f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vonat_es_auto_utkozott_ossze_Kecskemet_mellett","timestamp":"2018. október. 16. 07:42","title":"Vonat és autó ütközött össze Kecskemét mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]