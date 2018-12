Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévében töltötte az éjszakát Hadházy Ákos és több ellenzéki képviselő, egy részüket erőszakkal távolították el az MTVA épületéből. Hadházyt úgy lökték ki a fegyveres őrök, hogy a földre esett, de Szél Bernadett is sírva hagyta el a székházat.","shortLead":"A köztévében töltötte az éjszakát Hadházy Ákos és több ellenzéki képviselő, egy részüket erőszakkal távolították el...","id":"20181217_Nem_dobhattak_volna_ki_Hadhazyekat_a_koztevebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624f699-3d73-416d-8001-775ea819a7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Nem_dobhattak_volna_ki_Hadhazyekat_a_koztevebol","timestamp":"2018. december. 17. 16:01","title":"Nem dobhatták volna ki Hadházyékat a köztévéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nálunk forgatja a Witcher című Netflix-sorozatot. ","shortLead":"Nálunk forgatja a Witcher című Netflix-sorozatot. ","id":"20181217_Egy_budapesti_haz_kertjebol_jelentkezett_be_Henry_Cavill","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a47c8e0-bb2b-4ab4-8dee-e7ec39a2ca0d","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Egy_budapesti_haz_kertjebol_jelentkezett_be_Henry_Cavill","timestamp":"2018. december. 17. 20:40","title":"Egy budapesti ház kertjéből jelentkezett be Henry Cavill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg életet mentett.","shortLead":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg...","id":"20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d3eb10-dfcc-4133-a842-925739e49dcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","timestamp":"2018. december. 18. 10:03","title":"Még hogy nem hasznos: életet menthetett az Apple Watch EKG-funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Reuters, a New York Times, a BBC és a Guardian is kiemelten foglalkozik a magyarországi eseményekkel. ","shortLead":"A Reuters, a New York Times, a BBC és a Guardian is kiemelten foglalkozik a magyarországi eseményekkel. ","id":"20181217_A_fel_vilag_a_budapesti_tuntetesekrol_ir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d40f18b-872f-4924-ad5f-8f2cd3a89e18","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_A_fel_vilag_a_budapesti_tuntetesekrol_ir","timestamp":"2018. december. 17. 15:56","title":"A fél világ a budapesti tüntetésekről ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169917f9-3595-4e82-80b3-5a20826e106b","c_author":"Bedő Iván","category":"elet","description":"Néhány riasztó példa ellenére kicsinek tűnik a kockázat, hogy valaki rács mögé kerüljön hamis vádakon alapuló nemi erőszak miatt. De friss adatok vagy felmérések világszerte alig, idehaza egyáltalán nem lelhetőek fel.","shortLead":"Néhány riasztó példa ellenére kicsinek tűnik a kockázat, hogy valaki rács mögé kerüljön hamis vádakon alapuló nemi...","id":"20181118_Feljeneke_a_ferfiak_hogy_a_nok_hamisan_vadoljak_oket_eroszakkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=169917f9-3595-4e82-80b3-5a20826e106b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530a2cff-354f-47c2-9269-7993011edc3e","keywords":null,"link":"/elet/20181118_Feljeneke_a_ferfiak_hogy_a_nok_hamisan_vadoljak_oket_eroszakkal","timestamp":"2018. december. 18. 20:00","title":"A férfiaknak túlzottan nem kell félniük a nők hamis vádjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak azért is felolvasták az öt pontot a koppenhágai magyar nagykövetségnél.","shortLead":"De csak azért is felolvasták az öt pontot a koppenhágai magyar nagykövetségnél.","id":"20181219_Azzal_fenyegettek_a_Daniaban_tunteto_magyarokat_hogy_kamionnal_hajtanak_belejuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c8e811-9cf1-46e8-8c12-45f464e65e64","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Azzal_fenyegettek_a_Daniaban_tunteto_magyarokat_hogy_kamionnal_hajtanak_belejuk","timestamp":"2018. december. 19. 06:17","title":"Azzal fenyegették a Dániában tüntető magyarokat, hogy kamionnal hajtanak közéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely független polgármestere elmondta, miért nincs ott a tüntetők első sorában.","shortLead":"Hódmezővásárhely független polgármestere elmondta, miért nincs ott a tüntetők első sorában.","id":"20181217_MarkiZay_Sokan_kerdezik_miert_nem_vezetem_gyozelemre_a_nepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e51a27-b8a2-428c-8c99-c358c25d4162","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_MarkiZay_Sokan_kerdezik_miert_nem_vezetem_gyozelemre_a_nepet","timestamp":"2018. december. 17. 12:56","title":"Márki-Zay: Sokan kérdezik, miért nem vezetem győzelemre a népet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel ismét a világsajtó hasábjaira került hazánk.","shortLead":"Ezzel ismét a világsajtó hasábjaira került hazánk.","id":"20181218_Egyedul_a_Trump_es_az_Orbankormany_szavazott_le_egy_menekulteket_segito_ENSZkezdemenyezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f064b1d9-7381-46d2-9046-387480cab433","keywords":null,"link":"/vilag/20181218_Egyedul_a_Trump_es_az_Orbankormany_szavazott_le_egy_menekulteket_segito_ENSZkezdemenyezest","timestamp":"2018. december. 18. 16:02","title":"Egyedül a Trump- és az Orbán-kormány szavazott le egy menekülteket segítő ENSZ-kezdeményezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]