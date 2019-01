Biológiai okai is vannak az evolúciós előnynek.

Világszinten a nők tovább élnek a férfiaknál.

Az amerikai Duke Egyetem idei kutatásának köszönhetően pedig az is kiderült, hogy a jobb életkilátások már életük kezdetén is a nőknek kedveznek.

Az utóbbi 250 év történelmi adatait áttekintve kirajzolódott, hogy pusztító járványok és éhínségek alatt az újszülött kislányok jobb esélyekkel maradtak életben fiú társaiknál.

A Proceedings of the National Academy of Sciences nevű szaklap online felületén megjelent cikk tudós szerzői ínséges történelmi időszakok és népek életkilátásait vizsgálták meg.

Például a Svédországban, Írországban és Ukrajnában sújtó éhínségek időszakait.

Az eredmények azt mutatták, hogy bár a magas halálozási arány mindkét nemet hasonlóképp jellemezte a szélsőséges körülmények között, a nők átlagosan 6–48 hónappal élték túl a férfiakat.

Ez a különbség jellemzően csecsemőkorban csúcsosodott ki a két nem között, a lány újszülöttek nagyobb eséllyel maradtak életben fiú társaiknál.

A kutatók szerint az eltérés mögött biológiai okok is húzódnak, nem magyarázhatók tisztán környezeti tényezőkkel (például a fiúkra jellemző nagyobb kockázatvállalással).

