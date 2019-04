Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"017e7c3e-da9b-44bd-ae2a-33c4976698eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Petőfi sétány közelében található épület üzemi része és az eladótér teteje is teljes terjedelemben égett. ","shortLead":"A Petőfi sétány közelében található épület üzemi része és az eladótér teteje is teljes terjedelemben égett. ","id":"20190422_Tejesen_kiegett_egy_cukraszda_Leanyfalun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017e7c3e-da9b-44bd-ae2a-33c4976698eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d935691f-d17c-4983-a9a0-fc762c0fe8cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Tejesen_kiegett_egy_cukraszda_Leanyfalun","timestamp":"2019. április. 22. 15:59","title":"Tejesen kiégett egy cukrászda Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak három napra.","shortLead":"Csak három napra.","id":"20190422_Aramhiany_miatt_leroviditettek_a_munkaidot_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb64cf2-9c5c-43f5-aaa8-611b7f2f1704","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Aramhiany_miatt_leroviditettek_a_munkaidot_Venezuelaban","timestamp":"2019. április. 22. 21:21","title":"Áramhiány miatt lerövidítették a munkaidőt Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten változékonyabb lesz az időjárás: a napsütés mellett többször várható eső és erős, olykor viharos szél is. A hét második felében akár 28 fok is lehet, de a hét végére mérséklődik a meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten változékonyabb lesz az időjárás: a napsütés mellett többször várható eső és erős, olykor viharos szél is...","id":"20190421_Valtozekony_ido_varhato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6f1e6a-e8f7-4cf7-9bb6-bb4c0a8db08b","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Valtozekony_ido_varhato","timestamp":"2019. április. 21. 15:55","title":"Változékony idő várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b41a1f-b3e1-403a-8aec-49fdf7391a09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Márciusban tovább csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így már zsinórban hetedik hónapja tart a világ egyik legnagyobb autópiacának zsugorodása.","shortLead":"Márciusban tovább csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így már zsinórban hetedik hónapja tart a világ egyik...","id":"20190421_A_Dacia_allva_hagyta_vetelytarsait_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b41a1f-b3e1-403a-8aec-49fdf7391a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76a90e6-8a63-41bc-ad51-481d40f79541","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_Dacia_allva_hagyta_vetelytarsait_Europaban","timestamp":"2019. április. 21. 16:23","title":"A Dacia állva hagyta vetélytársait Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A bejelentést a zenész halálának harmadik évfordulójára időzítették.","shortLead":"A bejelentést a zenész halálának harmadik évfordulójára időzítették.","id":"20190423_Prince_memoar_Random_House_kiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ade6678-0430-4810-a1e5-37538c988a69","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Prince_memoar_Random_House_kiado","timestamp":"2019. április. 23. 11:18","title":"Eddig nem látott fotókkal jön Prince memoárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi médiára sokan nem úgy tekintenek, ahogy alkotóik szeretnék, ezért gyakran változtatnak rendszerükön. Az Instagram is tesztel egy ehhez kapcsolódó dolgot. ","shortLead":"A közösségi médiára sokan nem úgy tekintenek, ahogy alkotóik szeretnék, ezért gyakran változtatnak rendszerükön...","id":"20190423_instagram_foto_lajk_kepmegosztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b2141-67b8-4779-a62d-d4db10376708","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_instagram_foto_lajk_kepmegosztas","timestamp":"2019. április. 23. 10:03","title":"Furcsa változás az Instagramon, \"eltűnhetnek\" a lájkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szent György napja lesz.","shortLead":"Szent György napja lesz.","id":"20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e0f99-48f3-44be-a5ec-1df5ed679bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","timestamp":"2019. április. 21. 13:45","title":"Ezért lesz a jövő szerda munkaszüneti nap a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset a 63-as főút 23-as kilométerénél, Nagydorog térségében történt. ","shortLead":"A baleset a 63-as főút 23-as kilométerénél, Nagydorog térségében történt. ","id":"20190422_Felborult_az_auto_azonnal_meghalt_a_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538a1ff0-7e35-4140-bf82-c08ac1bd82bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Felborult_az_auto_azonnal_meghalt_a_sofor","timestamp":"2019. április. 22. 08:00","title":"Felborult az autó, azonnal meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]