[{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit pollok szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij vezette Nép szolgálója párt fölényes győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választáson, és az is elképzelhető, hogy abszolút többséget szerzett a 450 fős törvényhozásban.","shortLead":"Az exit pollok szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij vezette Nép szolgálója párt fölényes győzelmet aratott...","id":"20190721_Folenyes_gyozelmet_aratott_Zelenszkij_Partja_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aebd65c-952e-481c-bec8-6b4a3851c462","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Folenyes_gyozelmet_aratott_Zelenszkij_Partja_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 21. 19:52","title":"Fölényes győzelmet aratott Zelenszkij pártja Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mind a négy magyar induló aranyérmet szerzett.","shortLead":"Mind a négy magyar induló aranyérmet szerzett.","id":"20190721_Aranyermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_30_Nemzetkozi_Biologia_Diakolimpian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5df612-e8db-46bd-8bf0-47419dd3e666","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Aranyermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_30_Nemzetkozi_Biologia_Diakolimpian","timestamp":"2019. július. 21. 16:51","title":"Aranyérmet szereztek a magyar diákok a 30. Nemzetközi Biológia Diákolimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, egy civil csoport pedig megtámadta a demonstrálókat – derül ki a South China Morning Post című hongkongi lap internetes felületén közölt tudósításból.","shortLead":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők...","id":"20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0641c285-cdc6-41ec-8bb6-bac0e5d3fab0","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 07:56","title":"Fehérbe öltözött civilek ütötték-vágták a tüntető hongkongiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41d4f34-b4f5-4880-a3d5-33c62f16bd6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és az IBM tudósai által létrehozott mesterséges intelligencia különleges portréképet készít rólunk.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és az IBM tudósai által létrehozott mesterséges intelligencia különleges portréképet...","id":"20190723_szelfi_mesterseges_intelligencia_portre_arckep_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e41d4f34-b4f5-4880-a3d5-33c62f16bd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcb05b7-2338-4111-a32a-4313fadf9290","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_szelfi_mesterseges_intelligencia_portre_arckep_kutatas","timestamp":"2019. július. 23. 11:03","title":"Szeretne egy különleges szelfit? Ez az oldal festményt készít a fotójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tavaly Budapesten elfogott szír férfit azzal vádolják, hogy Szíriában legalább 10 ember kivégezésében vett részt. ","shortLead":"A tavaly Budapesten elfogott szír férfit azzal vádolják, hogy Szíriában legalább 10 ember kivégezésében vett részt. ","id":"20190722_Tovabbra_is_elozetesben_marad_Hasszan_F","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2818cad3-f0a2-4925-b669-632c69f44885","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Tovabbra_is_elozetesben_marad_Hasszan_F","timestamp":"2019. július. 22. 13:57","title":"Továbbra is előzetesben marad Hasszán F.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e531de1d-8f32-4d54-8c79-bdf118c17bf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus mutatta be elsőként azt a készüléket, amibe a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora került. Az eszköz méltó utódja lett a tavaly ROG Phone-nak.","shortLead":"Az Asus mutatta be elsőként azt a készüléket, amibe a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora került. Az eszköz méltó...","id":"20190722_asus_rog_phone_ii_okostelefon_snapdragon_88_plus_gamer_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e531de1d-8f32-4d54-8c79-bdf118c17bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f695aac8-1392-4ef1-bfbd-76092b08b603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_asus_rog_phone_ii_okostelefon_snapdragon_88_plus_gamer_telefon","timestamp":"2019. július. 22. 15:08","title":"Nincs most ennél erősebb androidos mobil: megjött az Asus ROG Phone II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38e748c-8f01-431a-84b0-955cd307b106","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerinte a Bastille napi repkedése eltörpül a mostani kihívás mellett.","shortLead":"Szerinte a Bastille napi repkedése eltörpül a mostani kihívás mellett.","id":"20190721_Legdeszkan_repuli_at_a_La_Manche_csatornat_a_francia_feltalalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38e748c-8f01-431a-84b0-955cd307b106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc8fe63-e057-4622-9641-6626d4a74540","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_Legdeszkan_repuli_at_a_La_Manche_csatornat_a_francia_feltalalo","timestamp":"2019. július. 21. 18:50","title":"Légdeszkán repüli át a La Manche csatornát a francia feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a889e6dc-40fc-4085-8a3d-7a87c53e7a4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben összesen 10 személy sérült meg.","shortLead":"A balesetben összesen 10 személy sérült meg.","id":"20190722_Tomegbalesetet_okozott_egy_szakszerutlen_fekprobas_mikrobusz_amelyhez_egy_trelert_is_csatoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a889e6dc-40fc-4085-8a3d-7a87c53e7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11377f77-9adc-42fb-a669-b372b7ce52a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Tomegbalesetet_okozott_egy_szakszerutlen_fekprobas_mikrobusz_amelyhez_egy_trelert_is_csatoltak","timestamp":"2019. július. 22. 14:14","title":"Tömegbalesetet okozott egy szakszerűtlen fékpróbás mikrobusz, amelyhez még egy trélert is csatoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]