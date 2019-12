Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb2c9cf8-e5f3-46d2-996e-d8eeea276249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meteorológiai tél beköszöntével, a hideg megérkezett, átlagosan -4, -5 fok közötti hőmérsékletre ébredt az ország\r

","shortLead":"A meteorológiai tél beköszöntével, a hideg megérkezett, átlagosan -4, -5 fok közötti hőmérsékletre ébredt az ország\r

","id":"20191201_Minusz_10_fokot_is_mertek_reggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2c9cf8-e5f3-46d2-996e-d8eeea276249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b7e3f-109a-45aa-b176-f5ed8bb1d5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Minusz_10_fokot_is_mertek_reggel","timestamp":"2019. december. 01. 09:59","title":"Mínusz 10 fokot is mértek reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","shortLead":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","id":"20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2d2eab-4886-47b1-a97f-6688b8f9119a","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","timestamp":"2019. december. 01. 12:57","title":"Ismét ketten búcsúztak az X-Faktortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon gyorsan lehet vele haladni.



","shortLead":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon...","id":"20191201_biliard_jatek_pocket_pool","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df693c4-c4d5-4f3e-b463-d13a42f52e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_biliard_jatek_pocket_pool","timestamp":"2019. december. 01. 18:03","title":"Ha csak 4-5 szabad perce van, ezt a mobilos játékot vegye elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti rendőrök a helyszínen elfogták a feltételezett elkövetőt.\r

","shortLead":"A budapesti rendőrök a helyszínen elfogták a feltételezett elkövetőt.\r

","id":"20191201_szomszedok_vita_keseles_pestszentlorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252de8ca-dce8-4433-8c5a-73dec2ff13fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_szomszedok_vita_keseles_pestszentlorinc","timestamp":"2019. december. 01. 08:45","title":"Késelés lett a szomszédok vitájából Pestszentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen. A belpolitikai káosszal párhuzamosan nőtt a háború veszélye Iránnal.","shortLead":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen...","id":"201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6990ddee-b5e8-4afc-86af-0d13295afa9e","keywords":null,"link":"/360/201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","timestamp":"2019. november. 30. 16:00","title":"A vád alatt álló Netanjahu kapaszkodik a hatalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0ae58d-57b1-4c61-8697-7731105b5edd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év hala szavazáson a süllő és csuka között dőlhet el a verseny

","shortLead":"Az év hala szavazáson a süllő és csuka között dőlhet el a verseny

","id":"20191201_Ket_nagy_ragadozo_legyozheti_a_veszelyeztetett_kis_halat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f0ae58d-57b1-4c61-8697-7731105b5edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472e9d6c-361d-42f6-9347-c83bdd8f9796","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Ket_nagy_ragadozo_legyozheti_a_veszelyeztetett_kis_halat","timestamp":"2019. december. 01. 11:49","title":"Két nagy ragadozó legyőzheti a veszélyeztetett kis halat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is március 14. lett a matematika világnapja. A dátumot naná, hogy nem véletlenszerűen választották.

","shortLead":"Hivatalosan is március 14. lett a matematika világnapja. A dátumot naná, hogy nem véletlenszerűen választották.

","id":"20191130_matematika_vilagnapja_marcius_14_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d5cc2b-7ab3-4220-8222-cf82c387efa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_matematika_vilagnapja_marcius_14_2020","timestamp":"2019. november. 30. 18:03","title":"Bekerült egy nagy nap március 15. elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","shortLead":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","id":"20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8556efea-8ef1-4147-af33-bbf124559bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","timestamp":"2019. november. 30. 12:01","title":"Harmincezer magyar építőipari dolgozó távozott külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]