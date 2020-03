Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tünetmentes fertőzötteket is karanténba zárták és megfigyelték, csak nem számoltak be róluk.","shortLead":"A tünetmentes fertőzötteket is karanténba zárták és megfigyelték, csak nem számoltak be róluk.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_kina_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20f30c5-17a1-42be-9519-5c82162964e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_kina_statisztika","timestamp":"2020. március. 23. 07:39","title":"Kínában 43 ezer tünetmentes koronavírus-fertőzött maradhatott ki a hivatalos statisztikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette a járványügyi adatokat: az utóbbi egy napban a regisztrált fertőzöttek és az elhunytak száma alacsonyabb volt, mint az azt megelőző 24 órában. Lombardiában pedig először csökkent a kórházban fekvő betegek száma.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette a járványügyi adatokat: az utóbbi egy napban a regisztrált fertőzöttek és...","id":"20200323_Olaszorszag_jarvany_koronavirus_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5727a564-8ace-42ea-89b6-76a9c065a4cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Olaszorszag_jarvany_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. március. 23. 18:18","title":"Olaszországból három jó hír jött, de még súlyos a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a5c9e5-b61b-4596-acdf-4d6bc4f271bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tart némi szünetet a tavasz.","shortLead":"Tart némi szünetet a tavasz.","id":"20200322_Havazasra_es_minuszokra_kell_keszulni_a_kovetkezo_napokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a5c9e5-b61b-4596-acdf-4d6bc4f271bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ba254e-a64b-478b-b2df-3157a4369df8","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Havazasra_es_minuszokra_kell_keszulni_a_kovetkezo_napokban","timestamp":"2020. március. 22. 15:53","title":"Havazásra és mínuszokra kell készülni a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan akarnak előrehozott érettségit tenni minden évben, ehhez azonban az adott tárgyból osztályozóvizsgát kell letennie. Ezek ideje tavasszal szokott lenni, és most sem maradnak el.\r

\r

","shortLead":"Sokan akarnak előrehozott érettségit tenni minden évben, ehhez azonban az adott tárgyból osztályozóvizsgát kell...","id":"20200324_Online_is_meg_lehet_tartani_az_osztalyozovizsgakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c0a550-c267-4642-b486-9f53c547f241","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Online_is_meg_lehet_tartani_az_osztalyozovizsgakat","timestamp":"2020. március. 24. 11:25","title":"Online is meg lehet tartani az osztályozóvizsgákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0070cf-4019-4906-ac8a-c1d022f701fb","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"\"Soha nem a cselekményt védem, hanem az embert\" – mondja Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, aki védett már szexuális erőszak ügyében, és ő képviseli a Viking szállodahajó kapitányát is. Szerinte az ügyvédeket a rendszerváltás óta nem támadta így a politika, mint most. HVG-portré.","shortLead":"\"Soha nem a cselekményt védem, hanem az embert\" – mondja Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, aki védett...","id":"202012_toth_m_gabor_ugyved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da0070cf-4019-4906-ac8a-c1d022f701fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b83cb4-8cfd-436b-91ee-88641a33e71d","keywords":null,"link":"/360/202012_toth_m_gabor_ugyved","timestamp":"2020. március. 23. 11:00","title":"\"Én vagyok az egyetlen szereplő a teljes államhatalommal szemben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban ugyanennek a kutatócsapatnak sikerült meghatároznia a koronavírus teljes genetikai kódját.","shortLead":"Korábban ugyanennek a kutatócsapatnak sikerült meghatároznia a koronavírus teljes genetikai kódját.","id":"20200323_pecs_koronavirus_ellenanyag_ellenszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aa1eaf-9d68-4394-8b11-ab8c495673bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_pecs_koronavirus_ellenanyag_ellenszer","timestamp":"2020. március. 23. 20:04","title":"Lehetséges koronavírus-ellenanyagot kezdenek tesztelni Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06158f20-6727-4d41-a47c-7e2e2360cde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg Dél-Magyarországon érdemes havazásra készülni.","shortLead":"Főleg Dél-Magyarországon érdemes havazásra készülni.","id":"20200324_havazas_ho_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06158f20-6727-4d41-a47c-7e2e2360cde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1db45c-fb90-40be-b298-6e67ec5ff5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_havazas_ho_idojaras","timestamp":"2020. március. 24. 06:19","title":"Több centi hó hullhat ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önként vállalt karantén a járvány végéig tart, addig se ki, se be nem léphet senki az intézménybe.","shortLead":"Az önként vállalt karantén a járvány végéig tart, addig se ki, se be nem léphet senki az intézménybe.","id":"20200324_idosotthon_koronavirus_karanten_gondozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb3c852-5fe3-44b5-a049-d0e4cb0e0554","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_idosotthon_koronavirus_karanten_gondozok","timestamp":"2020. március. 24. 11:27","title":"Családjukat hátrahagyva zárkóztak be egy somogyi idősotthonba az ott dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]