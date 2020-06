Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nagy Márton utódját ma nevezték ki a jegybanknál, ő pedig fontos megbízást kapott. 2020. június. 22. 15:13 Máris új pozíciót kapott az MNB hirtelen távozó alelnöke A Jurassic Park 27 évvel a bemutatója után vezeti ismét a mozis bevételi listákat az Egyesült Államokban. 2020. június. 23. 11:15 A dinoszauruszok a koronavírus-járvány nagy túlélői Járványügyi óvintézkedések miatt több száz férőhely szűnik meg átmenetileg, a kollégiumokból kimaradók lakhatási támogatást kaphatnak, és segítik őket magánszállásokat találni. 2020. június. 23. 09:42 Bezárja 400 fős kollégiumát az ELTE Világsztárokkal rendeznek online koncertet most szombaton. 2020. június. 22. 21:58 Shakirával és Justin Bieberrel gyűjt az Európai Bizottság a koronavírus elleni vakcinára Több helyen is árhullámok vonulnak le. 2020. június. 22. 16:34 Elkezdtek áradni a nagyobb folyóink a sok eső miatt Eddig tizenöten részesültek a kezelésben. 2020. június. 22. 12:04 Csak súlyos koronavírusos betegeknél alkalmazzák a vérplazma-terápiát Magyarországon A zenész azért kampányol, hogy a brit iskolákban ne legyen kötelező a hús a menzákon. 2020. június. 23. 09:17 Paul McCartney hadat üzent a húsos menüknek Bojko Boriszov fedetlen szájjal ment meglátogatni egy kolostort. 53 ezer forintnak megfelelő levára bírságolták. 2020. június. 24. 05:03 Megbírságolták a bolgár miniszterelnököt, amiért nem viselt maszkot