[{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A holtteste viszont nem került elő, ezért a német hatóságok most azt kérik, jelentkezzenek, akik Portugáliában kapcsolatba kerültek az ügy új gyanúsítottjával, a szexuális bűncselekmények miatt többször elítélt Christian B.-vel.","shortLead":"A holtteste viszont nem került elő, ezért a német hatóságok most azt kérik, jelentkezzenek, akik Portugáliában...","id":"20200609_madeleine_mccann_eltunt_kislany_christian_b_ugyeszseg_bizonyitek_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6b88cd-6ba6-400d-9c57-d4f183710860","keywords":null,"link":"/elet/20200609_madeleine_mccann_eltunt_kislany_christian_b_ugyeszseg_bizonyitek_nyomozas","timestamp":"2020. június. 09. 13:41","title":"Német ügyész: Minden bizonyíték arra utal, hogy Madeleine McCann már nem él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Széleskörű kontaktkövető megoldással akadályozná meg Szingapúr, hogy újabb koronavírus-járvány alakuljon ki az ázsiai városállamban.","shortLead":"Széleskörű kontaktkövető megoldással akadályozná meg Szingapúr, hogy újabb koronavírus-járvány alakuljon ki az ázsiai...","id":"20200608_szingapur_viruskoveto_karperec_okoseszkoz_kontaktkutatas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b50618-4606-47c6-8419-be1f93a074d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_szingapur_viruskoveto_karperec_okoseszkoz_kontaktkutatas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 08. 14:03","title":"Minden városlakó kezére víruskövetőt tesz a szingapúri kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b873523-25e9-4fc0-a914-67af603f87a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izrael a világ egyik legnagyobb technológiai hubja. Az ország geopolitikai helyzete folyamatos innovációra készteti a lakosokat és vállalatokat – nem véletlen, hogy Izraelben található az egy főre számított legtöbb startup. A visegrádi négyek (V4) országaiban működő izraeli nagykövetségek kezdeményezésére kedden előadássorozat indul startup indításában gondolkodó kezdő vállalkozók számára Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban.","shortLead":"Izrael a világ egyik legnagyobb technológiai hubja. Az ország geopolitikai helyzete folyamatos innovációra készteti...","id":"20200608_izrael_startupok_online_eloadas_tanacsok_v4_virtual_bootcamp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b873523-25e9-4fc0-a914-67af603f87a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2824e57-eadf-4702-965d-da5e6b9a7b14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_izrael_startupok_online_eloadas_tanacsok_v4_virtual_bootcamp","timestamp":"2020. június. 08. 20:33","title":"Tanácsok Izraelből: hat ingyenes előadáson leshet el fogásokat a legsikeresebb startupnemzettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d831bc-f135-4bee-a434-a9fb3a984450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétajtós újdonság hivatalos leleplezésére várhatóan a jövő év elején kerül majd sor.","shortLead":"A kétajtós újdonság hivatalos leleplezésére várhatóan a jövő év elején kerül majd sor.","id":"20200608_1300_loeros_elektromos_multikulti_sportkocsi_erkezik_elektron_one","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18d831bc-f135-4bee-a434-a9fb3a984450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb3dd5a-2636-477b-9688-3c69adb17ddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_1300_loeros_elektromos_multikulti_sportkocsi_erkezik_elektron_one","timestamp":"2020. június. 08. 11:21","title":"1300+ lóerős elektromos multikulti sportkocsi érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e38a39-519e-43bb-8484-81ca44c141e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban a falusiak fegyvereikkel el tudták riasztani a terroristákat, de ez alkalommal meglepték őket.","shortLead":"Korábban a falusiak fegyvereikkel el tudták riasztani a terroristákat, de ez alkalommal meglepték őket.","id":"20200610_A_folddel_tett_egyenlove_egy_teljes_falut_a_Boko_Haram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3e38a39-519e-43bb-8484-81ca44c141e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658a4e92-7342-4330-9158-acb8843d5d96","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_A_folddel_tett_egyenlove_egy_teljes_falut_a_Boko_Haram","timestamp":"2020. június. 10. 05:28","title":"A földdel tett egyenlővé egy teljes falut a Boko Haram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 13 éves kora óta Magyarországon élő iráni hallgató keresete szerint a rendőrség túllépte a hatáskörét és nem is bizonyították be, hogy nem tartotta be a járványügyi szabályokat.","shortLead":"A 13 éves kora óta Magyarországon élő iráni hallgató keresete szerint a rendőrség túllépte a hatáskörét és nem is...","id":"20200608_A_birosag_ele_kerulhet_a_kiutasitott_irani_egyetemista_ugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e784da-3b08-4e8c-8848-bffe178f7deb","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_A_birosag_ele_kerulhet_a_kiutasitott_irani_egyetemista_ugye","timestamp":"2020. június. 08. 11:13","title":"A fiatal iráni egyetemista lány a bíróságon támadta meg kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b1bc61-4cc0-432a-9667-15b013a70ce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrök körbevették azt a Moszkva belvárosában lévő házat, ahol az egyik legismertebb orosz színész, Mihail Jefremov lakik. A rendőrségi akció előzménye, hogy Jefremov hétfő este részegen vezette autóját és halálos balesetet okozott.","shortLead":"Az orosz rendőrök körbevették azt a Moszkva belvárosában lévő házat, ahol az egyik legismertebb orosz színész, Mihail...","id":"20200609_Tajt_reszegen_okozott_halalos_balesetet_az_egyik_legnepszerubb_orosz_szinesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b1bc61-4cc0-432a-9667-15b013a70ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb558b6-6633-428e-9b8e-cb8404d69afc","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_Tajt_reszegen_okozott_halalos_balesetet_az_egyik_legnepszerubb_orosz_szinesz","timestamp":"2020. június. 09. 16:30","title":"Részegen okozott halálos balesetet az egyik legnépszerűbb orosz színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c78e7b-57ad-4228-a4f8-5f3ca4145b90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka talán legkevésbé sportos modelljének is hatalmas rajongótábora van.","shortLead":"A bajor márka talán legkevésbé sportos modelljének is hatalmas rajongótábora van.","id":"20200608_Kicsi_Lego_az_BMW_Isetta_otlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c78e7b-57ad-4228-a4f8-5f3ca4145b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8487930-bdf1-4ada-a1d9-36accb10441f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Kicsi_Lego_az_BMW_Isetta_otlete","timestamp":"2020. június. 08. 13:36","title":"851 darabból áll össze a kicsi Lego BMW Isetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]