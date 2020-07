Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","shortLead":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","id":"20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d10382-192f-4ad7-9fae-318d2d2f7dd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","timestamp":"2020. június. 30. 16:51","title":"Baranyi Krisztina kitüntette a családorvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt perui nagykövet egy évet kapott felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Ügyvédje azzal védekezett, hogy védence mélyen vallásos ember és óriási lelkiismeret-furdalása van. ","shortLead":"A volt perui nagykövet egy évet kapott felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Ügyvédje azzal...","id":"20200701_pedofil_kep_perui_nagykovetKaleta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d48df09-7373-4647-ac7d-9febfa356447","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_pedofil_kep_perui_nagykovetKaleta","timestamp":"2020. július. 01. 10:37","title":"Mindent beismert a bíróságon a pedofil képek miatt elítélt Kaleta Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most a Médiatanács szankcionált, mert az Édesítő magazinban egy olyan céget dicsértek, ami egyébként támogatja a műsort.","shortLead":"Most a Médiatanács szankcionált, mert az Édesítő magazinban egy olyan céget dicsértek, ami egyébként támogatja a műsort.","id":"20200701_RTL_Mediatanacs_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a80f49-4707-4750-8452-6f5bcb48ca08","keywords":null,"link":"/kultura/20200701_RTL_Mediatanacs_birsag","timestamp":"2020. július. 01. 17:06","title":"Két nap alatt másodszor büntették meg az RTL-t ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr áttért a szemközti sávba, ahol egy teherautóval ütközött.","shortLead":"A sofőr áttért a szemközti sávba, ahol egy teherautóval ütközött.","id":"20200702_szolnok_frontalis_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91950d4b-3ae5-4bbf-8d76-6e97fc599842","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_szolnok_frontalis_baleset","timestamp":"2020. július. 02. 05:34","title":"Meghalt egy 24 éves nő egy frontális balesetben Szolnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db30d171-ad57-4b5f-8911-67fdb5cb6b00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A drukkerek vízum nélkül léptek be az országba, most illegális bevándorlónak számítanak.\r

","shortLead":"A drukkerek vízum nélkül léptek be az országba, most illegális bevándorlónak számítanak.\r

","id":"20200630_Oroszorszag_szurkolo_2018as_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db30d171-ad57-4b5f-8911-67fdb5cb6b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d389cde-442c-4ea3-8ada-cc9dc88ec5b0","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Oroszorszag_szurkolo_2018as_vb","timestamp":"2020. június. 30. 19:36","title":"Oroszországban ragadt kétezer szurkoló, akik még a 2018-as vb-re érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469ea187-60eb-4849-86e4-2e19fbdd88ab","c_author":"DW","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány teljesen átszabta a klímaaktivisták tevékenységét és tüntetéseik formáját. A “Fridays for Future” és az “Extinction Rebellion” német csoportjai meglepően új, kreatív megoldásokat választottak, hogy az utcai megmozdulásokat továbbra is lehetővé tegyék, viszont a távolságtartás szabályait is betartsák. A Deutsche Welle stábja mindkét csoport tagjait követte egy napon át. ","shortLead":"A koronavírus-járvány teljesen átszabta a klímaaktivisták tevékenységét és tüntetéseik formáját. A “Fridays for Future”...","id":"20200630_Ki_vedi_a_klimat_ha_meg_tuntetni_sem_lehet__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469ea187-60eb-4849-86e4-2e19fbdd88ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee90286-8bd5-4f15-8e28-dd78e13ad987","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_Ki_vedi_a_klimat_ha_meg_tuntetni_sem_lehet__video","timestamp":"2020. június. 30. 12:30","title":"Ki védi a klímát, ha még tüntetni sem lehet? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c66a31c-8127-4fa6-b5e8-ec93f2561873","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"15 évig használta a remek állapotú kabriót, még Spanyolországban is ezzel járt, amikor a Real Madridban játszott. ","shortLead":"15 évig használta a remek állapotú kabriót, még Spanyolországban is ezzel járt, amikor a Real Madridban játszott. ","id":"20200701_Beckham_Aston_Martin_kabrioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c66a31c-8127-4fa6-b5e8-ec93f2561873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75a595-e799-4736-b732-fc2ff97dd6e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Beckham_Aston_Martin_kabrioja","timestamp":"2020. július. 02. 04:41","title":"Ez tényleg focista autó volt: eladó David Beckham Aston Martinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nálunk márciusban jelent meg a vírus, más európai országokban azonban már decemberben is ott volt.","shortLead":"Nálunk márciusban jelent meg a vírus, más európai országokban azonban már decemberben is ott volt.","id":"20200630_Szlavik_Harom_honap_elonyunk_volt_koronavirusugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8059a6e-33ea-45ac-8140-cd738a0d0a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Szlavik_Harom_honap_elonyunk_volt_koronavirusugyben","timestamp":"2020. június. 30. 19:53","title":"Szlávik: Három hónap előnyünk volt koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]