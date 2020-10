Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyrészt nem csak az orvosokra van szükség az egészségügyben, és nem csak őket terheli a járvány, másrészt bérfeszültséget szül, ha csak az orvosok kapnak jelentős béremelést.","shortLead":"Egyrészt nem csak az orvosokra van szükség az egészségügyben, és nem csak őket terheli a járvány, másrészt...","id":"20201004_Az_Egeszsegugyi_Szakszervezet_az_orvosokeval_aranyos_beremelest_ker_minden_dolgozonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78135b09-9f90-4a52-bafe-44736983725c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_Az_Egeszsegugyi_Szakszervezet_az_orvosokeval_aranyos_beremelest_ker_minden_dolgozonak","timestamp":"2020. október. 04. 16:03","title":"Az Egészségügyi Szakszervezet az orvosokéval arányos béremelést kér minden dolgozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint feltételezhetően orosz hackerek törtek be és loptak adatokat egy meg nem nevezett amerikai kormányzati célponttól. A támadásról szóló jelentésben egy magyar IP-cím is előkerült.","shortLead":"Amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint feltételezhetően orosz hackerek törtek be és loptak adatokat egy meg nem...","id":"20201005_fancy_bear_orosz_hacker_kibertamadas_cisa_magyar_ip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fef5a4-914b-4339-aed9-11a2888edeb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_fancy_bear_orosz_hacker_kibertamadas_cisa_magyar_ip","timestamp":"2020. október. 05. 14:33","title":"Magyar szerveren keresztül törhettek be egy amerikai kormányzati ügynökséghez orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","shortLead":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","id":"20201006_Dune_premier_mozi_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee38f9e-4b5c-4da0-b7f4-65d7a942f28e","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Dune_premier_mozi_film","timestamp":"2020. október. 06. 11:07","title":"Hatalmasat csúszik a Dűne premierje a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2dcc1f-2548-4a24-a5dc-8cf9b77f8158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden készen áll a Dacia első elektromos autójának bemutatkozására. ","shortLead":"Minden készen áll a Dacia első elektromos autójának bemutatkozására. ","id":"20201005_Jovo_heten_jon_az_elektromos_Dacia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e2dcc1f-2548-4a24-a5dc-8cf9b77f8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0bf595-6b87-48d4-b0fb-93774da4eaff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Jovo_heten_jon_az_elektromos_Dacia","timestamp":"2020. október. 05. 10:55","title":"Jövő héten jön az elektromos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b65e50-f786-4c7b-9d9f-210e3bf7e22a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dedikált autózós felületet kap a Google Maps.","shortLead":"Dedikált autózós felületet kap a Google Maps.","id":"20201005_google_maps_terkep_autos_uzemmod_android_auto_navigacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23b65e50-f786-4c7b-9d9f-210e3bf7e22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8889ddc6-c545-497f-81b7-39b514ca455b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_google_maps_terkep_autos_uzemmod_android_auto_navigacio","timestamp":"2020. október. 05. 12:03","title":"Olyan változás jön a Google Térképbe, aminek minden autós örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lázas volt, és levegőt is alig kapott. Később azt mondta, nem kellett volna.","shortLead":"Lázas volt, és levegőt is alig kapott. Később azt mondta, nem kellett volna.","id":"20201006_Hiaba_voltak_Covidszeru_tunetei_megis_palyara_lepett_Alexander_Zverev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46d544c-630f-44f1-b7b3-54bb48ff5b96","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Hiaba_voltak_Covidszeru_tunetei_megis_palyara_lepett_Alexander_Zverev","timestamp":"2020. október. 06. 09:56","title":"Hiába voltak Covid-szerű tünetei, mégis pályára lépett Alexander Zverev","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább a legfélreesőbb helyen? Panorámaterasz vagy medence? Azt gondolnánk, ezek a legfontosabb kérdések, amelyek felmerülnek bennünk akkor, amikor az ideális szálláshelyet keressük. De meglepődnénk, ha tudnánk, hogy a szálláskeresők jelentős hányadának nem ez a legfontosabb szempont.","shortLead":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább...","id":"magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be569e2-b333-4020-8007-e395a63c7a17","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","timestamp":"2020. október. 05. 19:30","title":"„Ha nincs normális internet, én nem is megyek” – átalakuló utazásai szokásaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"61161ec4-f248-4848-957f-9570a502522f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő hatalmas pofonba szaladt bele az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján: 7-2-re kapott ki az Aston Villa otthonában.","shortLead":"A címvédő hatalmas pofonba szaladt bele az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján...","id":"20201005_liverpool_aston_villa_premier_league_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61161ec4-f248-4848-957f-9570a502522f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77db6db9-1c54-4a04-bf13-9be23ab732a9","keywords":null,"link":"/sport/20201005_liverpool_aston_villa_premier_league_foci","timestamp":"2020. október. 05. 05:32","title":"57 éve nem látott verést kapott a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]