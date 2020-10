Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor belügyminiszter idén még nem használta a járművet, 2019-ben is csak két alkalommal.","shortLead":"Pintér Sándor belügyminiszter idén még nem használta a járművet, 2019-ben is csak két alkalommal.","id":"20201026_szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272f8738-530e-44d6-89ee-b67b8d1a673f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_szijjarto","timestamp":"2020. október. 26. 07:54","title":"Nem árulja el a rendőrség Szijjártó helikopterezésének költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nagy a titkolózás, de az űrügynökség állítja: a felfedezés nagy hatással lesz a jövőbeni, emberes űrmissziókra is.","shortLead":"Egyelőre nagy a titkolózás, de az űrügynökség állítja: a felfedezés nagy hatással lesz a jövőbeni, emberes űrmissziókra...","id":"20201026_nasa_bejelentes_felfedezes_hold_urkutatas_urmisszio_sofia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eecea8e-b6c0-4aac-95d7-75499672b763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_nasa_bejelentes_felfedezes_hold_urkutatas_urmisszio_sofia","timestamp":"2020. október. 26. 17:03","title":"A NASA talált valamit a Holdon, nagy bejelentésre készülnek [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d560211c-e0bc-4d7a-a117-5bf7b4f3f680","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök kitüntette David B. Cornstein távozó amerikai nagykövetet.","shortLead":"A magyar miniszterelnök kitüntette David B. Cornstein távozó amerikai nagykövetet.","id":"20201027_orban_kituntette_cornsteint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d560211c-e0bc-4d7a-a117-5bf7b4f3f680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac2b7ef-3425-4b09-87a8-b8f03cbd59f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_orban_kituntette_cornsteint","timestamp":"2020. október. 27. 14:21","title":"Orbán: Szorítunk Trump újabb győzelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók a védekezésre.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók...","id":"20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fbe2ea-205e-4f3c-92ef-98d95bca23c9","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","timestamp":"2020. október. 27. 07:21","title":"Nőhet a bolti bírság a maszkviselési szabálysértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c807b68-529c-4c48-acc3-81a17d2c20f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már negyvenmillió éve léteztek a beszéd alapkövei, az ember és a majom közös elődei is ismerték a komplex nyelvi szerkezetek bizonyos szabályait – állapította meg a Zürichi Egyetem (UZH) Összehasonlító Nyelvtudományi Intézete egy mesterséges nyelvtan segítségével.","shortLead":"Már negyvenmillió éve léteztek a beszéd alapkövei, az ember és a majom közös elődei is ismerték a komplex nyelvi...","id":"20201026_emberi_beszed_alapkovei_majmok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c807b68-529c-4c48-acc3-81a17d2c20f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff74c21-b0ce-4b29-a86d-7b4f947676e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_emberi_beszed_alapkovei_majmok","timestamp":"2020. október. 26. 13:03","title":"Érdekes kísérlet: érezhetően idegesek lesznek a majmok, ha rossz a nyelvtan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3761ca59-0c83-4d84-adf3-85ec8d109fe7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201025_Halalos_baleset_tortent_Jakabszallasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3761ca59-0c83-4d84-adf3-85ec8d109fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0fb822-772d-4058-bbb8-605017b87bd1","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Halalos_baleset_tortent_Jakabszallasnal","timestamp":"2020. október. 25. 21:55","title":"Halálos baleset történt Jakabszállásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d96dd-ceb1-43cc-801c-3cb308cc318f","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Jogos sérelmek, propaganda és Magyarország Moszkvához közeledése is kellett ahhoz, hogy elmérgesedjen viszonyunk keleti szomszédunkkal, amiben a Krím helyzete épp olyan fontos, mint a kárpátaljai magyaroké. Átnéztük, milyen lépésekkel jutottunk el idáig.

","shortLead":"Jogos sérelmek, propaganda és Magyarország Moszkvához közeledése is kellett ahhoz, hogy elmérgesedjen viszonyunk keleti...","id":"20201027_ukrajna_szijjarto_kitiltas_oroszorszag_kulugyminiszterium_nyelvtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530d96dd-ceb1-43cc-801c-3cb308cc318f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21650d13-4aa2-4109-a2e7-748ab0026220","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_ukrajna_szijjarto_kitiltas_oroszorszag_kulugyminiszterium_nyelvtorveny","timestamp":"2020. október. 27. 17:15","title":"Orbánék pálfordulása is kellett ahhoz, hogy idáig fajult a viszony Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár a lakosságról. A szabályozók azonban a jelek szerint korántsem azt tűzték ki célul, hogy ez könnyen meg is valósuljon.","shortLead":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár...","id":"20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a453abb-2575-4e71-8ded-02d250516e37","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","timestamp":"2020. október. 27. 17:58","title":"Túl sok energiát termelt otthon? Így kereskedhet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]