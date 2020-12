Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertette a miniszter.","shortLead":"Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertette a miniszter.","id":"20201229_novak_katalin_csok_nyugdijas_epitkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db58952-eef7-41ed-a6fa-f72072a50e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_novak_katalin_csok_nyugdijas_epitkezes","timestamp":"2020. december. 29. 11:31","title":"Novák: Ötmillió forintig visszatérítik a kifizetett építkezési és telekszámlák áfatartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Milan Lucansky kómába került, miután megpróbált végezni magával, és már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"Milan Lucansky kómába került, miután megpróbált végezni magával, és már nem tudták megmenteni az életét.","id":"20201230_Ongyilkossag_volt_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e990b6-e1f7-4675-b5f1-b58df6ca91e6","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Ongyilkossag_volt_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2020. december. 30. 18:33","title":"Meghalt az öngyilkosságot elkövető volt szlovák országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","shortLead":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","id":"20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440ede99-118b-4274-88ec-08ef075fa018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. december. 30. 05:08","title":"Vuhanban nem ötvenezer, hanem ötszázezer fertőzött volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e763e1d-a3b3-44ab-b940-fae1043dd72b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Atlas néven futó felfedező projekt célja, hogy feltérképezze a vízi élővilág eddig ismeretlen részét. Az elmúlt években ez különösen jól sikerült.","shortLead":"Az Atlas néven futó felfedező projekt célja, hogy feltérképezze a vízi élővilág eddig ismeretlen részét. Az elmúlt...","id":"20201229_atlanti_ocean_uj_fajok_felfedezese_atlas_projekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e763e1d-a3b3-44ab-b940-fae1043dd72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73b447f-32f2-4942-8bb2-43afdc4273dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_atlanti_ocean_uj_fajok_felfedezese_atlas_projekt","timestamp":"2020. december. 29. 20:03","title":"12 új fajt fedeztek fel a tudósok az Atlanti-óceán mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83bc76e-a529-48a7-86fc-0e83d4303647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A földmozgást Magyarország nagy részén is érezni lehetett. Sajtóhírek szerint eddig heten vesztették életüket, de biztos, húsz embert kórházba vittek. Később volt egy 4,5-ös utórengés is. ","shortLead":"A földmozgást Magyarország nagy részén is érezni lehetett. Sajtóhírek szerint eddig heten vesztették életüket, de...","id":"20201229_foldrenges_horvatorszag_62","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b83bc76e-a529-48a7-86fc-0e83d4303647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bc660a-4af5-4ef3-afa8-5197c9a77bde","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_foldrenges_horvatorszag_62","timestamp":"2020. december. 29. 13:05","title":"6,3-as erősségű földrengés volt Horvátországban, súlyosak a károk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jövőre kezdődhet a lakosság tömeges oltása Magyarországon, a Pfizer-BioNTech vakcinájából akár már március–áprilisra megérkezhet a lefoglalt 4,4 millió adag, és a többi oltóanyag fejlesztése és engedélyeztetése is jól halad. Ennek ellenére korai lenne arról beszélni, hogy mikor térhetünk vissza a korábban megszokott életünkhöz. Ehhez ugyanis nemcsak a közösségi immunitás még egyelőre kérdéses szintjének elérése szükséges, hanem a vakcinákkal is számtalan vizsgálatot el kell végezni. ","shortLead":"Jövőre kezdődhet a lakosság tömeges oltása Magyarországon, a Pfizer-BioNTech vakcinájából akár már március–áprilisra...","id":"20201230_oltas_vedekezes_maszk_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac324bf7-85e8-457c-8077-524533540b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_oltas_vedekezes_maszk_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. december. 30. 07:00","title":"Megkezdődött az oltás, de mikor dobhatjuk el a maszkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi szabályok miatt lealtatják az összes mangalicát és törpesertést.","shortLead":"A járványügyi szabályok miatt lealtatják az összes mangalicát és törpesertést.","id":"20201229_sertespestis_miskolci_allatkert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e36be0-6fe8-441e-b774-c3f93d1133b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_sertespestis_miskolci_allatkert","timestamp":"2020. december. 29. 10:25","title":"Sertéspestis végzett a miskolci állatkert egy vaddisznójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016dd74-9b17-4ca1-bbbd-54a1fd1933e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter utasítása szerint megtiltanák az éghető anyagok és az alkohol árusítását is december 31-én.","shortLead":"A belügyminiszter utasítása szerint megtiltanák az éghető anyagok és az alkohol árusítását is december 31-én.","id":"20201229_Franciaorszag_szilveszteri_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f016dd74-9b17-4ca1-bbbd-54a1fd1933e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83dc4b12-4734-4971-83b5-0452428aec1d","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_Franciaorszag_szilveszteri_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. december. 29. 21:41","title":"Százezer rendőrt és csendőrt mozgosítanak Franciaországban szilveszterkor, a tömegközlekedés is leállhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]