Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Boehringer Ingelheim nevű gyógyszeripari vállalat a Google kvantumszámítógépével és algoritmusaival kutatna újfajta gyógyszerek után.","shortLead":"A német Boehringer Ingelheim nevű gyógyszeripari vállalat a Google kvantumszámítógépével és algoritmusaival kutatna...","id":"20210111_google_kvantumszamitogep_gyogyszerfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c36f0d-3649-4174-81ef-bd31056ea20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_google_kvantumszamitogep_gyogyszerfejlesztes","timestamp":"2021. január. 11. 20:03","title":"Bevetik a Google kvantumszámítógépét, gyógyszereket fejlesztenének vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","shortLead":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","id":"20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbfbcc8-4db3-46d4-9b0a-c3c405790898","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","timestamp":"2021. január. 12. 13:31","title":"Vállalná, hogy egy hónapra vegán lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0ded25-7785-4b68-a23a-8598e43a23f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden jelöltje Barack Obama kormányában helyettes államtitkár volt.","shortLead":"Joe Biden jelöltje Barack Obama kormányában helyettes államtitkár volt.","id":"20210111_william_burns_nagykovet_cia_joe_biden_jeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd0ded25-7785-4b68-a23a-8598e43a23f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b2006d-7539-4adc-9be0-8979710e3f9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_william_burns_nagykovet_cia_joe_biden_jeloles","timestamp":"2021. január. 11. 20:34","title":"Volt orosz nagykövet lehet a CIA igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf3a077-3fbc-4c92-8227-0a03857ed688","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lapértesülés szerint Botka László polgármester kihívója, illetve Rovó László rektor is kiválasztott lehet a tervezett testületben.","shortLead":"Lapértesülés szerint Botka László polgármester kihívója, illetve Rovó László rektor is kiválasztott lehet a tervezett...","id":"20210111_A_Botka_ellen_indulo_nem_fideszes_vallalkozo_kerulhet_a_szegedi_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf3a077-3fbc-4c92-8227-0a03857ed688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f65d3-3b45-4b8e-bdb7-cbd0528686c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_A_Botka_ellen_indulo_nem_fideszes_vallalkozo_kerulhet_a_szegedi_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","timestamp":"2021. január. 11. 18:15","title":"Novák Katalin is bekerülhet a Szegedi Egyetemet átvevő alapítvány kuratóriumába? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0615f0-28f3-4104-8fd2-7434e7b8b23d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A floridai hatóságok értetlenül állnak a brutális támadás előtt. ","shortLead":"A floridai hatóságok értetlenül állnak a brutális támadás előtt. ","id":"20210112_Trump_nevet_veste_valaki_egy_lamantin_hataba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de0615f0-28f3-4104-8fd2-7434e7b8b23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78c1671-dcc3-4cd1-9cd9-c5e478fcc953","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Trump_nevet_veste_valaki_egy_lamantin_hataba","timestamp":"2021. január. 12. 07:57","title":"Trump nevét véste valaki egy lamantin hátába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a64e8e0-f376-47a3-bcf0-fc291883f31c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó belépőszintű új villanyautójának hatótávolsága mintegy 390 kilométer.","shortLead":"Az amerikai gyártó belépőszintű új villanyautójának hatótávolsága mintegy 390 kilométer.","id":"20210111_megerkezett_a_tesla_model_y_legolcsobb_es_7_uleses_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a64e8e0-f376-47a3-bcf0-fc291883f31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7306489d-70e8-46cd-af9d-bb4e7800c027","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_megerkezett_a_tesla_model_y_legolcsobb_es_7_uleses_valtozata","timestamp":"2021. január. 11. 09:21","title":"Megérkezett a Tesla Model Y legolcsóbb és 7 üléses változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szerint már tavaly év végén tudtak arról, hogy megjelent az országban az új vírustörzs.","shortLead":"Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szerint már tavaly év végén tudtak arról, hogy megjelent az országban az új...","id":"20210111_Oroszorszag_koronavirus_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a5e887-ca2b-40d3-8128-4e95e379e8e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Oroszorszag_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. január. 11. 05:21","title":"Oroszországban is megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b87fdf6-e901-450a-80f9-5ba1bcf32e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Colorful legújabb videokártyája olyannyira limitált szériás, hogy az összesen hat példányban készülő eszközből ötöt kapásból egy kínai e-sport-csapatnak adnak.","shortLead":"A Colorful legújabb videokártyája olyannyira limitált szériás, hogy az összesen hat példányban készülő eszközből ötöt...","id":"20210112_colorful_rtx_3090_igame_vulcan_videokartya_geforce_nvidia_e_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b87fdf6-e901-450a-80f9-5ba1bcf32e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577b1070-4599-4f9f-acbf-54ef468b0d17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_colorful_rtx_3090_igame_vulcan_videokartya_geforce_nvidia_e_sport","timestamp":"2021. január. 12. 08:03","title":"Mindössze 6 darabot gyártanak ebből a 24 GB-os videokártyából, ráadásul egyiket sem lehet megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]