[{"available":true,"c_guid":"a9cc357e-3a6b-4710-84a4-d16256172166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerét akarta megszerezni a fiatal.","shortLead":"A gyógyszerét akarta megszerezni a fiatal.","id":"20210118_nagyborzsony_rablas_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9cc357e-3a6b-4710-84a4-d16256172166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3fc411-543d-4c73-90e6-2f56f409bba5","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nagyborzsony_rablas_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 18. 07:48","title":"Rablás Nagybörzsönyben: ököllel ütötte és fojtogatta a fogyatékkal élőt a támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413c761a-3b6b-4e72-afbb-c8e7e63e9787","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint két méteresek lehetettek az asteracanthusok, a mai cápák és ráják legközelebbi, ősi rokonai – állapították meg osztrák és svájci kutatók.","shortLead":"Több mint két méteresek lehetettek az asteracanthusok, a mai cápák és ráják legközelebbi, ősi rokonai – állapították...","id":"20210119_asteracanthus_merete_mai_capak_rajak_osi_rokona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413c761a-3b6b-4e72-afbb-c8e7e63e9787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3335cd-3231-4066-8622-39d2483e41c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_asteracanthus_merete_mai_capak_rajak_osi_rokona","timestamp":"2021. január. 19. 11:03","title":"2,5 méteres őscápára bukkantak, ez lehetett a mai cápák és ráják őse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8db24c-ef42-4d65-95aa-be7bc6feb559","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány miatt sokan dolgoznak home office-ban, ezért most jóval nehezebb felismerni a depresszióval küzdő munkatársakat. A depresszióra amúgy nem hajlamos embereket is könnyen negatív irányba tolhatja a világjárvány, ezért jelenleg még fontosabb odafigyelnünk egymásra.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt sokan dolgoznak home office-ban, ezért most jóval nehezebb felismerni a depresszióval küzdő...","id":"remotivextra_20210118_5_jel_depresszios_kollega_munkahely_stressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e8db24c-ef42-4d65-95aa-be7bc6feb559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7549e18f-2b47-4e55-8ffd-6bd9bc395a71","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20210118_5_jel_depresszios_kollega_munkahely_stressz","timestamp":"2021. január. 18. 07:30","title":"5 jel, amiből felismerhetjük a depressziós kollégát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Londonban a pénzügyi állásokban 49%-kal kevesebb az üresedés, mint tavaly – írja a Bloomberg. Ez a Brexit és a Covid–19-járvány együttes hatása, és félő, hogy tartós lesz.","shortLead":"Londonban a pénzügyi állásokban 49%-kal kevesebb az üresedés, mint tavaly – írja a Bloomberg. Ez a Brexit és...","id":"20210118_Brexithatas_a_Cityben_dramai_mertekben_csokkentek_az_uj_munkahelyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7b8f2b-8776-490c-a0c3-1ed2e9f0de40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Brexithatas_a_Cityben_dramai_mertekben_csokkentek_az_uj_munkahelyek","timestamp":"2021. január. 18. 14:33","title":"Brexit-hatás: a Cityben drámai mértékben csökkentek az új munkahelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b36b7c-d97d-442c-a7e1-8a407e3c8e7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas lufi az amerikai elnök 2018-as londoni látogatásán bukkant fel egy demonstráción.","shortLead":"A hatalmas lufi az amerikai elnök 2018-as londoni látogatásán bukkant fel egy demonstráción.","id":"20210118_A_felfujt_Trumpbaba_muzeumba_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2b36b7c-d97d-442c-a7e1-8a407e3c8e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feecd0c-dd7b-45fa-b4ff-2aa2c2c69028","keywords":null,"link":"/elet/20210118_A_felfujt_Trumpbaba_muzeumba_kerul","timestamp":"2021. január. 18. 12:58","title":"A felfújt Trump-baba múzeumba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6a04d8-8524-4038-b6a7-085bc0e92032","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Katolikus érsektől rabbiig több száz vallási vezető írta alá azt a nemzetközi nyilatkozatot, amely a szexuális orientációt megváltoztató „gyógymódok” betiltását szorgalmazza. A Magyarországon reparatív terápiaként ismert kezelések világszerte emberéletek százezreit tették tönkre.","shortLead":"Katolikus érsektől rabbiig több száz vallási vezető írta alá azt a nemzetközi nyilatkozatot, amely a szexuális...","id":"202102__reparativ_terapia__homofobia__lelki_serulesek__kegyetlen_kura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c6a04d8-8524-4038-b6a7-085bc0e92032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89929dd9-6793-4678-9131-f7e339e5af85","keywords":null,"link":"/360/202102__reparativ_terapia__homofobia__lelki_serulesek__kegyetlen_kura","timestamp":"2021. január. 18. 16:30","title":"Egyre több helyen tiltják a melegek \"átnevelését\", Magyarország más irányba halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előfordul, hogy egy szoftverben hiba keletkezik, olyan viszont, amivel a Windows 10 küzd, csak ritkán. A problémát egy különleges fájl megnyitása idézheti elő, ha pedig megtörténik, sok állomány elérhetetlenné válhat a merevlemezen. A Microsoft jelezte: egyszer, valamikor, de azért biztosan érkezik a javítás.","shortLead":"Előfordul, hogy egy szoftverben hiba keletkezik, olyan viszont, amivel a Windows 10 küzd, csak ritkán. A problémát...","id":"20210118_microsoft_windows_10_hiba_javitas_adatvesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddceed5-dc1e-4dc1-a94a-3a15772cf50c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_microsoft_windows_10_hiba_javitas_adatvesztes","timestamp":"2021. január. 18. 09:03","title":"A Microsoft végre rászánta magát, hogy kijavítsa a Windows 10 talán legbizarrabb hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit tudósok attól tartanak, hogy a jelenleg alkalmazott, illetve fejlesztés alatt lévő vakcinák nem hatékonyak az új mutációval szemben.\r

","shortLead":"A brit tudósok attól tartanak, hogy a jelenleg alkalmazott, illetve fejlesztés alatt lévő vakcinák nem hatékonyak az új...","id":"20210118_Koronavirus_delafrikai_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc43859c-3d68-4853-96f7-ab3a131ee208","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Koronavirus_delafrikai_mutacio","timestamp":"2021. január. 18. 19:44","title":"Dél-afrikai tudósok szerint is fertőzőbb az új vírusvariáns az eredeti változatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]