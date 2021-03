Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"899bdc62-18f8-4abb-a2e4-157dca10ec37","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Egy éve van velünk a koronavírus, amely kiforgatta a világot a sarkaiból: az iskolák, irodák, az utcák és a terek egy-egy hullámban szinte mind kiürültek, az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatói, a távolságtartás és a maszkviselés pedig egy csapásra az életünk részévé váltak. Így látták a hvg.hu fotósai az elmúlt egy évet. ","shortLead":"Egy éve van velünk a koronavírus, amely kiforgatta a világot a sarkaiból: az iskolák, irodák, az utcák és a terek...","id":"20210314_koronavirus_nagyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=899bdc62-18f8-4abb-a2e4-157dca10ec37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4269981-5c6d-41fe-b79d-60292d171839","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210314_koronavirus_nagyitas","timestamp":"2021. március. 14. 19:00","title":"A veszélyhelyzet kezdetétől a vakcináig: a koronavírus első éve képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre jobban érződik Németország időjárásán a globális felmelegedés hatása. A tavalyi – hasonlóan a világ egészéhez – a második legmelegebb év volt a feljegyzések kezdte óta – közölte Gerhard Adrian, a Német Időjárási Szolgálat (DWD) elnöke, aki egyben a Meteorológiai Világszervezet (WMO) elnöke is.","shortLead":"Egyre jobban érződik Németország időjárásán a globális felmelegedés hatása. A tavalyi – hasonlóan a világ egészéhez –...","id":"20210313_nemetorszag_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08801956-a6e2-494a-a510-dd465b021f57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_nemetorszag_klimavaltozas","timestamp":"2021. március. 13. 14:03","title":"A németek már a nyakukon érzik, mit hoz a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906e331d-d842-4133-b0fd-f9c6ef546cce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe bejelentette, hogy a talán legismertebb programja, a képszerkesztő Photoshop készen áll arra, hogy kihasználja az Apple új M1 lapkakészletének előnyeit.","shortLead":"Az Adobe bejelentette, hogy a talán legismertebb programja, a képszerkesztő Photoshop készen áll arra, hogy kihasználja...","id":"20210313_adobe_photoshop_nativ_m1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906e331d-d842-4133-b0fd-f9c6ef546cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b87e64-2185-47a7-a567-eba35e982c4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_adobe_photoshop_nativ_m1","timestamp":"2021. március. 13. 16:03","title":"Jó néhány Mac gépen gyorsabb lett a Photoshop ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fertőzésveszély miatt lesz kötelező a home office.","shortLead":"A fertőzésveszély miatt lesz kötelező a home office.","id":"20210312_kotelezo_tavmunka_Lettorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c45b7e5-c6ee-46d2-9872-077b8fcd650b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_kotelezo_tavmunka_Lettorszag","timestamp":"2021. március. 12. 21:59","title":"Kötelezővé teszik a távmunkát Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ce4185-48f2-4f83-87e9-67535859283f","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: e-krach, vérrögpánik, vakcinapasszus, gázkirály, Hadrianus-palota.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210314_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ce4185-48f2-4f83-87e9-67535859283f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9af7b9-3980-4571-9060-334f1de579eb","keywords":null,"link":"/360/20210314_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. március. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely újraindította a belső galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A külügyminiszter kiegészítette azon országok listáját, amelyekből érkező magyar és ottani állampolgároknak nem kell karanténba menniük, ha igazolják utazásuk gazdasági, üzleti célját.\r

\r

","shortLead":"A külügyminiszter kiegészítette azon országok listáját, amelyekből érkező magyar és ottani állampolgároknak nem kell...","id":"20210313_Gruziabol_is_szabadon_johetnek_az_uzleti_utazok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324f838b-5d29-471f-ac3b-9180c296ee2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Gruziabol_is_szabadon_johetnek_az_uzleti_utazok","timestamp":"2021. március. 13. 10:39","title":"Grúziából is szabadon jöhetnek az üzleti utazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b024d-f235-49c1-a30d-54b50d3ed057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten gyerekek számára készítette el a Fitbit az Ace 3 márkájú okoskarkötőt. Segíthet a gyerekek napi aktivitásának, illetve alvási szokásaiknak követésében.","shortLead":"Kifejezetten gyerekek számára készítette el a Fitbit az Ace 3 márkájú okoskarkötőt. Segíthet a gyerekek napi...","id":"20210313_fitbit_ace3_aktivitaskoveto_okoskarkoto_gyerekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e44b024d-f235-49c1-a30d-54b50d3ed057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d9d342-07af-4df3-b68a-7fd90005839b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_fitbit_ace3_aktivitaskoveto_okoskarkoto_gyerekeknek","timestamp":"2021. március. 13. 12:03","title":"Sokat ül a gyerekek a kijelző előtt? Segíthet az új Fitbit okoskarkötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Budapest készen áll segítséget adni a kormányzatnak az oltási program felgyorsításához. A városvezető ezt már korábban jelezte a Miniszterelnökségnek, most az oltási helyszínek listáját is közzétette. ","shortLead":"A főpolgármester szerint Budapest készen áll segítséget adni a kormányzatnak az oltási program felgyorsításához...","id":"20210314_Karacsony_kozzetette_hol_nyitnanak_oltopontokat_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba0f91e-f024-4879-8f37-922f37e09974","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_Karacsony_kozzetette_hol_nyitnanak_oltopontokat_Budapesten","timestamp":"2021. március. 14. 14:46","title":"Karácsony közzétette, hol nyitnának oltópontokat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]