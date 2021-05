Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f7de36d6-db8a-4bd6-9907-8ef06ae600c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg is találták, hogy nem felel meg a helyi törvényeknek a jármű, mert nincs rajta visszapillantó-tükör. ","shortLead":"Meg is találták, hogy nem felel meg a helyi törvényeknek a jármű, mert nincs rajta visszapillantó-tükör. ","id":"20210510_New_Yorkban_jart_a_Cybertuckkal_Elon_Musk__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7de36d6-db8a-4bd6-9907-8ef06ae600c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26c26f-23e3-43d8-b71b-d6661d98b658","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_New_Yorkban_jart_a_Cybertuckkal_Elon_Musk__video","timestamp":"2021. május. 10. 11:15","title":"New Yorkban feltűnősködött a Cybertuckkal Elon Musk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz minőségű térfigyelőkamera-felvételeken a sértett is felismerni vélt. Be is gyűjtötték őket, de nem stimmelt minden: a sértett által négy középkorú férfiként leírt támadók helyett három tinédzser fiú és egy lány került az őrszobára. ","shortLead":"Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz...","id":"20210509_rablasi_ugy_megalapozatlan_gyanusitas_fiatalok_orizetben_bekasmegyer_3_keruleti_rendorkapitanysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4003f928-f8f6-4bbe-85b5-4680d0681caa","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_rablasi_ugy_megalapozatlan_gyanusitas_fiatalok_orizetben_bekasmegyer_3_keruleti_rendorkapitanysag","timestamp":"2021. május. 09. 20:00","title":"Rosszkor voltak rossz helyen Békásmegyeren, a Gyorskocsi utcában kötöttek ki a tinik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0acec00-33d5-4b5a-87ed-ff1b525ba81c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az Életrevalók után A nomádok földjével és Az apával újra sokakhoz eljuthat az olasz zeneszerző-zongorista Ludovico Einaudi zenéje, aki az egyik legtöbbet streamelt klasszikus művész a világon, noha dalai nehezen sorolhatók a klasszikus zene kategóriába. Rajongói között szép számmal akadnak fiatalok is, első magyarországi fellépését pedig rögtön duplázni kellett, annyian voltak rá kíváncsiak. Szinte biztos, hogy ön is hallott már egy-két Einaudi-dalt, talán csak nem tud róla. ","shortLead":"Az Életrevalók után A nomádok földjével és Az apával újra sokakhoz eljuthat az olasz zeneszerző-zongorista Ludovico...","id":"20210509_Ludovico_Einaudi_A_nomadok_foldje_Az_apa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0acec00-33d5-4b5a-87ed-ff1b525ba81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466c8eac-42dd-45e4-af4f-1deff25b41b8","keywords":null,"link":"/elet/20210509_Ludovico_Einaudi_A_nomadok_foldje_Az_apa","timestamp":"2021. május. 09. 17:00","title":"Nem jelölhette az akadémia, pedig két Oscar-díjas filmért is nagyon sokat tett Ludovico Einaudi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban, ráadásul nem várt helyről: az Apple kontra Epic Games per anyagából.","shortLead":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban...","id":"20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1d394-9861-407c-be7d-e743ef50374f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","timestamp":"2021. május. 10. 10:03","title":"Kiderült, mennyit keres a Microsoft az Xboxokon – a válasz egy (nem) szép, kerek szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új szabályok a halasztható műtéteknél, nem újítja meg AstraZeneca-szerződését az EU, már két éve tervezi válását Melinda Gates. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Új szabályok a halasztható műtéteknél, nem újítja meg AstraZeneca-szerződését az EU, már két éve tervezi válását...","id":"20210510_Radar360_Megsincs_megint_Pfizerakcio_nem_kivetelezhetnek_a_szallashelyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80301264-5b0a-4099-8058-f41c58c58ebd","keywords":null,"link":"/360/20210510_Radar360_Megsincs_megint_Pfizerakcio_nem_kivetelezhetnek_a_szallashelyek","timestamp":"2021. május. 10. 08:00","title":"Radar360: Még sincs megint Pfizer-akció, nem kivételezhetnek a szálláshelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be4b136-478a-4231-b31f-d085a468d9b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész anyák napja alkalmából írt az Instagramra. ","shortLead":"A színész anyák napja alkalmából írt az Instagramra. ","id":"20210510_John_Travolta_Kelly_Preston_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be4b136-478a-4231-b31f-d085a468d9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcff2562-6e2b-419f-9cde-3205a8fe5e5e","keywords":null,"link":"/elet/20210510_John_Travolta_Kelly_Preston_fotok","timestamp":"2021. május. 10. 12:10","title":"Megható fotókkal emlékszik John Travolta feleségére, Kelly Prestonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Parti Nagy Lajosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: vazallusok, derékbőség, Kalasnyikov, nemfüggő, kuss.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210509_az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781845a1-03de-48bb-8290-4d6ad680fefb","keywords":null,"link":"/360/20210509_az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. május. 09. 20:15","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos perzekurátorokról és vezéri alfélről értekezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 37 éves amerikai Derrick Maurice Herlong az orlandói rendőrök szerint február 19-én rabolta ki és lőtte le áldozatát.","shortLead":"A 37 éves amerikai Derrick Maurice Herlong az orlandói rendőrök szerint február 19-én rabolta ki és lőtte le áldozatát.","id":"20210510_iphone_nyomkovetes_rablas_gyilkossag_orlando","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05cb877-444c-4c07-9223-8fa61eb1c70f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_iphone_nyomkovetes_rablas_gyilkossag_orlando","timestamp":"2021. május. 10. 14:23","title":"iPhone-t szerelt áldozata autójára a feltételezett gyilkosa, hogy követni tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]