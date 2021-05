Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a715c04-f5ec-4291-acbe-8199ece0c910","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Félmillió forint magasságában érthető módon igen sokat várunk el egy okostelefontól. Megnéztük, hogy konkrétan mit nyújt a pénzünkért a piac legújabb csúcsmobilja, a Xiaomi Mi 11 Ultra, melyet a kicsit korábban érkezett koreai riválisával, a Samsung Galaxy S 21 Ultrával vetettük össze.","shortLead":"Félmillió forint magasságában érthető módon igen sokat várunk el egy okostelefontól. Megnéztük, hogy konkrétan mit...","id":"20210512_xiaomi_mi_11_ultra_es_samsung_s21_ultra_osszehasonlitas_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a715c04-f5ec-4291-acbe-8199ece0c910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34883a5-4b15-475d-98aa-de83686b6e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_xiaomi_mi_11_ultra_es_samsung_s21_ultra_osszehasonlitas_teszt","timestamp":"2021. május. 12. 08:03","title":"Összeengedtünk a Xiaomi és a Samsung legjobb telefonjait: teszten a Mi 11 Ultra és az S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c45c89d-368c-4853-88b3-bb0dd8a7851f","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210512_Marabu_Feknyuz_Kinai_kapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c45c89d-368c-4853-88b3-bb0dd8a7851f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985a7d9-a84b-41d1-a689-cb6fedd31563","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210512_Marabu_Feknyuz_Kinai_kapcsolat","timestamp":"2021. május. 12. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Kínai kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus egy rendőrségi ügy állásáról kérdezte a belügyminisztert. ","shortLead":"Az ellenzéki politikus egy rendőrségi ügy állásáról kérdezte a belügyminisztert. ","id":"20210510_pinter_sandor_vadai_agnes_zte_budafok_meccs_kozvetites_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30083e48-07de-4605-a541-8800678d4684","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_pinter_sandor_vadai_agnes_zte_budafok_meccs_kozvetites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 19:22","title":"Pintér ennél semmitmondóbb választ nem is adhatott volna Vadainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a kormány céljait igazolta vissza, hogy sokan jelentek meg az iskolákban.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány céljait igazolta vissza, hogy sokan jelentek meg az iskolákban.","id":"20210511_Kasler_Mikos_diakok_hetfo_tanitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99c34f2-c04f-44f3-858e-7925b249cb61","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Kasler_Mikos_diakok_hetfo_tanitas","timestamp":"2021. május. 11. 19:05","title":"Kásler: A diákok 90 százaléka megjelent a hétfői tanítási napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfa9c4e-7698-4ddf-9827-5e9a7f9187fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint azonnal foglalkozni kellene azzal, hogy a Sinopharm oltása esetleg hatástalan lehet időseknél.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint azonnal foglalkozni kellene azzal, hogy a Sinopharm oltása esetleg hatástalan lehet...","id":"20210511_lantos_gabriella_muller_cecilia_sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dfa9c4e-7698-4ddf-9827-5e9a7f9187fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e7bdf-4ba5-43ee-aaa7-a40e65537db4","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_lantos_gabriella_muller_cecilia_sinopharm","timestamp":"2021. május. 11. 13:28","title":"Lantos Gabriella a Sinopharm-vakcina körüli kérdések miatt kritizálta Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8681f332-0dfe-4242-a2db-a8d231afc029","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között a fővárosi forgalomban is lehet majd velük találkozni a hónap közepén. ","shortLead":"Többek között a fővárosi forgalomban is lehet majd velük találkozni a hónap közepén. ","id":"20210510_Utcazenevel_es_meglepeteskoncerttel_unnepli_a_nyitast_a_Fesztivalzenekar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8681f332-0dfe-4242-a2db-a8d231afc029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632fd944-50ff-4887-8488-312470f589a3","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Utcazenevel_es_meglepeteskoncerttel_unnepli_a_nyitast_a_Fesztivalzenekar","timestamp":"2021. május. 10. 17:12","title":"Utcazenével és meglepetéskoncerttel ünnepli a nyitást a Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Dobrev Klárát karizmatikus politikusnak tartja, Gyurcsány Ferencet bátorságáért csodálja Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere. Elmondta, miért lépett ki az MSZP-ből és beszélt arról is, mit tett polgármesterként a vakcinálás népszerűsítéséért. HVG-Portré.","shortLead":"Dobrev Klárát karizmatikus politikusnak tartja, Gyurcsány Ferencet bátorságáért csodálja Szaniszló Sándor, a XVIII...","id":"202118_szaniszlo_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf981f4-ea4f-4b1b-919c-d71473ca99ff","keywords":null,"link":"/360/202118_szaniszlo_sandor","timestamp":"2021. május. 10. 15:00","title":"Szaniszló Sándor: \"A hatalom Dobrev Klárát tekinti a legerősebb ellenfélnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fb7524-c75b-4b5d-9a44-45f0d565ffe7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svéd Linköpingi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolhatja a kutyák stressz-szintjét a gazdával való kapcsolatuk, illetve a gazda személyisége.","shortLead":"A svéd Linköpingi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolhatja a kutyák stressz-szintjét a gazdával...","id":"20210511_kutya_stressz_kortizol_gazda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4fb7524-c75b-4b5d-9a44-45f0d565ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcdb9ea-c1fe-4f53-8da9-134cb1bae339","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_kutya_stressz_kortizol_gazda","timestamp":"2021. május. 11. 20:03","title":"Olyan szoros a kutya-ember kapcsolat, hogy a kutyák stresszelhetnek miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]