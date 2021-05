Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"13155d3d-0fc6-4cc2-b5a7-e3da0afcfe37","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan az első Grand Tour szakaszgyőzelme az olasz Alberto Bettiolnak. Valter Attila a 15. helyen áll az összetettben az idei leghosszabb, 231 kilométeres etap után.","shortLead":"Megvan az első Grand Tour szakaszgyőzelme az olasz Alberto Bettiolnak. Valter Attila a 15. helyen áll az összetettben...","id":"20210527_giro_ditalia_Alberto_Bettiol_Valter_Attila_kerekparos_korverseny_18_szakasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13155d3d-0fc6-4cc2-b5a7-e3da0afcfe37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409dfd0-6308-48b0-8b97-b5d91290c4e6","keywords":null,"link":"/sport/20210527_giro_ditalia_Alberto_Bettiol_Valter_Attila_kerekparos_korverseny_18_szakasz","timestamp":"2021. május. 27. 18:56","title":"Alberto Bettiol szökésből nyerte a Giro d’Italia 18. szakaszát, Valter Attila tartja a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2f47db-49fb-43b0-80be-1beb5d89f3de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az SSC két új változatot mutatott be a sebességrekorder Tuatara hiperautóból. ","shortLead":"Az SSC két új változatot mutatott be a sebességrekorder Tuatara hiperautóból. ","id":"20210528_2200_loero_meg_erosebb_lett_a_vilag_leggyorsabb_sportkocsija_ssc_tuatara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa2f47db-49fb-43b0-80be-1beb5d89f3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e115341-933f-4adb-a8ec-b02930e8a79e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_2200_loero_meg_erosebb_lett_a_vilag_leggyorsabb_sportkocsija_ssc_tuatara","timestamp":"2021. május. 28. 07:59","title":"2200 lóerő: még erősebb lett a világ leggyorsabb sportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A következő hónapokban mind megtanulhatjuk, mennyire fontos statisztikai fogalom a bázishatás.","shortLead":"A következő hónapokban mind megtanulhatjuk, mennyire fontos statisztikai fogalom a bázishatás.","id":"20210527_brit_autoipar_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6057d793-3552-46ba-9307-3ff5cde41162","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_brit_autoipar_novekedes","timestamp":"2021. május. 27. 08:30","title":"Nem elírás, 34 573 százalékkal nőtt a brit autóipar termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2018e306-bab3-4ff9-8dd0-1180e7c5e4fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasúti dolgozókra nyitott tüzet egy támadó egy kocsiszínben.","shortLead":"Vasúti dolgozókra nyitott tüzet egy támadó egy kocsiszínben.","id":"20210526_lovoldozes_san_jose_vasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2018e306-bab3-4ff9-8dd0-1180e7c5e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1096ee9e-6888-4a38-9c5b-c2286586db44","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_lovoldozes_san_jose_vasut","timestamp":"2021. május. 26. 21:01","title":"Lövöldözés történt a San Jose-i pályaudvarnál, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3fe016-835e-4055-8c95-69b0cc04cc67","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sok milliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház. Ahogy Kisvárdán semmi, ez sem független a Fidesz exminiszter képviselőjétől, Seszták Miklóstól.","shortLead":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sok milliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház. Ahogy...","id":"202121__gorogkatolikusok_azegeszsegugyben__megint_sesztak__ukran_paciensek__gyogyits_meg_minket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3fe016-835e-4055-8c95-69b0cc04cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd7995d-4567-4487-9121-bd8ed2b21c43","keywords":null,"link":"/360/202121__gorogkatolikusok_azegeszsegugyben__megint_sesztak__ukran_paciensek__gyogyits_meg_minket","timestamp":"2021. május. 28. 06:30","title":"Békelángot vittek Orbánnak, kórházat és milliárdokat kaptak a görögkatolikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caaf7186-de5f-46e7-9456-b8bd25f4e962","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Figyelemfelhívásában a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét és az elharapódzó kiemelt beruházásokat is említi.","shortLead":"Figyelemfelhívásában a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét és az elharapódzó kiemelt beruházásokat is említi.","id":"20210526_Ferto_tavi_beruhazas_a_termeszeti_kincsek_vedelmere_figyelmeztet_a_zoldombudsman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caaf7186-de5f-46e7-9456-b8bd25f4e962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc4fc28-b802-417f-87bb-3012c8841dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_Ferto_tavi_beruhazas_a_termeszeti_kincsek_vedelmere_figyelmeztet_a_zoldombudsman","timestamp":"2021. május. 26. 16:56","title":"Fertő tavi beruházás: a természeti kincsek védelmére figyelmeztet a zöldombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Így sem gyakran dőlnek el nagy meccsek: az Európa Liga döntőjének végén már a kapusok rúgtak egymásnak tizenegyeseket.","shortLead":"Így sem gyakran dőlnek el nagy meccsek: az Európa Liga döntőjének végén már a kapusok rúgtak egymásnak tizenegyeseket.","id":"20210527_VIllarreal_Europa_Liga_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7d07cf-1f20-414c-b25e-8b3aa590e75b","keywords":null,"link":"/sport/20210527_VIllarreal_Europa_Liga_donto","timestamp":"2021. május. 27. 05:23","title":"Extrém hosszú tizenegyespárbajjal, 11-10-re nyerte a Villarreal az Európa Liga döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","shortLead":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","id":"20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7436a824-a536-4cc8-a524-c0f305ef1ca2","keywords":null,"link":"/sport/20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","timestamp":"2021. május. 27. 14:50","title":"Edzőt vált a Real Madrid és a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]