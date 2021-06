Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3c01165c-7483-4f77-910a-fc47cfd21406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napon belül megérkezhet a OnePlus újabb középkategóriás telefonja. A pontos megjelenési dátumot a cég vezére árulta el. A telefon néhány fontos jellemzője is kiszivárgott.







","shortLead":"Pár napon belül megérkezhet a OnePlus újabb középkategóriás telefonja. A pontos megjelenési dátumot a cég vezére árulta...","id":"20210602_oneplus_nord_ce_5g_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c01165c-7483-4f77-910a-fc47cfd21406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a577468-686a-4041-948c-fb7b27cc61da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_oneplus_nord_ce_5g_specifikacio","timestamp":"2021. június. 02. 10:03","title":"Napokon belül jön egy androidos telefon, olcsóbban, 5G-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A részvénytársaság összbevétele 12 százalékkal csökkent egy év alatt.","shortLead":"A részvénytársaság összbevétele 12 százalékkal csökkent egy év alatt.","id":"20210602_index_zrt_penzugyi_beszamolo_arbevetel_sajat_toke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd673f23-fbb3-4643-b5ed-ae790694cc7c","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_index_zrt_penzugyi_beszamolo_arbevetel_sajat_toke","timestamp":"2021. június. 02. 16:57","title":"Csökkent az Index árbevétele, mínuszban a saját tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Olyan ütemben emelkednek az alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben azokat. Felvásárlási láz még nincs, de már az ÉVOSZ is kongatja a vészharangot. A GVH is melléjük állt.","shortLead":"Olyan ütemben emelkednek az alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben...","id":"20210602_epitkezes_aremelkedes_epitoipar_evosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6cff92-23c8-4789-a622-a5622f45cb16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_epitkezes_aremelkedes_epitoipar_evosz","timestamp":"2021. június. 02. 11:11","title":"„Év végéig meg is duplázódhat egyes építőanyagok ára, ha nem találunk ki valamit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már látni, milyen pusztítást végzett a járvány egy éve az ország különböző területein.","shortLead":"Most már látni, milyen pusztítást végzett a járvány egy éve az ország különböző területein.","id":"20210602_koronavirus_videk_egeszsegugy_ellatas_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73d7063-70d9-4306-ba2d-08ad8a7b0406","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_koronavirus_videk_egeszsegugy_ellatas_fertozott","timestamp":"2021. június. 02. 10:44","title":"A szegényebb vidékeken nagyobb eséllyel halt bele valaki a koronavírusba, mint a városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff50f5-4428-442a-bde4-624187535c37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sérült Szoboszlai Dominik mellett a kapus Tóth Balázs és a védő Spandler Csaba maradt ki a szűk keretből.","shortLead":"A sérült Szoboszlai Dominik mellett a kapus Tóth Balázs és a védő Spandler Csaba maradt ki a szűk keretből.","id":"20210601_keret_foci_eb_marco_rossi_szoboszlai_dominik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fff50f5-4428-442a-bde4-624187535c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d881fc71-42fa-49c5-b1ac-a7343187bead","keywords":null,"link":"/sport/20210601_keret_foci_eb_marco_rossi_szoboszlai_dominik","timestamp":"2021. június. 01. 17:55","title":"Keretet hirdetett Rossi, Szoboszlai kihagyja az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c72ed88-6426-4e6c-a0e8-e93ae3851613","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok-sok százmilliárd forintnyi fejlesztés sem oldotta meg a honvédség legégetőbb problémáját: a többezres emberhiányt. Ez vezethetett olyan töréshez a kizsigerelt szervezetben, hogy három legfőbb vezetője is távozni kényszerült.","shortLead":"Sok-sok százmilliárd forintnyi fejlesztés sem oldotta meg a honvédség legégetőbb problémáját: a többezres emberhiányt...","id":"20210602_Zarotuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c72ed88-6426-4e6c-a0e8-e93ae3851613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb8d75c-86b2-4e23-b3bc-c396ad9997bc","keywords":null,"link":"/360/20210602_Zarotuz","timestamp":"2021. június. 02. 13:00","title":"Megoldatlan ügyek állhatnak a honvéd vezérkar lefejezésének hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ideiglenes tiltást a koronavírus-járványra hivatkozva rendelték el, de más lehet a háttérben.","shortLead":"Az ideiglenes tiltást a koronavírus-járványra hivatkozva rendelték el, de más lehet a háttérben.","id":"20210601_belarusz_feheroroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6594e1f8-00ad-4680-bb61-eb1b4d1aff71","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_belarusz_feheroroszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 16:23","title":"Fehéroroszország megtiltotta lakóinak, hogy elhagyják az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c1dea1-4c1f-4927-acd9-3996bf47bdc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon még mindig nem jelentette be az új tükör nélküli fényképezőgépét, az EOS R3-at, de az eddiginél több részletet árult el róla.","shortLead":"A Canon még mindig nem jelentette be az új tükör nélküli fényképezőgépét, az EOS R3-at, de az eddiginél több részletet...","id":"20210602_canon_eos_r3_fenykepezogep_mesterseges_intelligencia_fokusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01c1dea1-4c1f-4927-acd9-3996bf47bdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc814d2a-57aa-4f03-9236-c9ba7713072d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_canon_eos_r3_fenykepezogep_mesterseges_intelligencia_fokusz","timestamp":"2021. június. 02. 18:03","title":"Mesterséges intelligencia dolgozik a Canon új fényképezőgépében, hogy tűéles legyen a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]